Урок 4/6
Способы выражения приглашений / предложений в английском
Способы выражения приглашений / предложений
Способы выражения приглашений / предложений
Приглашения могут выражаться при помощи тех же модальных глаголов, что и просьбы.
Will you have a drink? - Выпьете чего-нибудь?
Would you like a cigar? - Сигару не желаете?
Примечание
Фраза "Do you want to have a drink?" - не является приглашением!
Let's go to the cinema tomorrow?
Модальный глагол Shall (1е лицо мн. и ед. числа) активно используется в приглашениях.
Shall we take a taxi? - Может быть такси возьмем?
Shall I open the window? - Мне открыть окно?
Следующие фразы очень широко используются в разговорной речи.
Why don't we go home? - А почему бы нам не пойти домой?
У этой фразы есть более безадресный вариант:
Why not ___ play football? - А почему бы не сыграть в футбол?
В следующих фразах после предлога about может стоять существительное/местоимение, или глагол, но только в форме герундия (с окончанием -ing)
What/how about a cocktail? - Как насчет коктейля?
What/how about playing football tomorrow? - Как насчет того, чтобы поиграть завтра в футбол?
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