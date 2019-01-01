Советы могут даваться при помощи знакомых вам модальных глаголов must , should , ought . Если вы забыли, какая между ними смысловая разница, повторите материал предыдущих уроков.

He'd better be more careful. - Он бы лучше был поосторожнее.

Для создания отрицательного совета после better ставится только отрицательная частица not.

You'd better not take your children with you. - Вам бы лучше не брать с собой детей.

Обратите внимание, что после better (not) идет глагол в форме инфинитива без частицы to.

Как правило, в этой фразе после подлежащего-местоимения ставится апостроф и d.

Это сокращение "расшифровывается" следующим образом: "You had better…".