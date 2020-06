Советы могут даваться при помощи знакомых вам модальных глаголов must, should, ought. Если вы забыли, какая между ними смысловая разница, повторите материал предыдущих уроков.

You must visit Disneyland! It is so exciting!

She should practice at least 4 hours a day.

You ought to be more patient.