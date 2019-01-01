Урок 5/6
Способы выражения советов в английском языке
Способы выражения советов
Способы выражения советов
Советы могут даваться при помощи знакомых вам модальных глаголов must, should, ought. Если вы забыли, какая между ними смысловая разница, повторите материал предыдущих уроков.
You must visit Disneyland! It is so exciting!
She should practice at least 4 hours a day.
You ought to be more patient.
He'd better be more careful. - Он бы лучше был поосторожнее.
Для создания отрицательного совета после better ставится только отрицательная частица not.
You'd better not take your children with you. - Вам бы лучше не брать с собой детей.
Обратите внимание, что после better (not) идет глагол в форме инфинитива без частицы to.
Как правило, в этой фразе после подлежащего-местоимения ставится апостроф и d.
Это сокращение "расшифровывается" следующим образом: "You had better…".
Дружеский совет можно дать при помощи уже знакомой фразы:
Why don't you learn to play the guitar? - Почему бы тебе не научиться играть на гитаре.
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