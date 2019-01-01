Урок 3/6
Просьбы в английском языке
Способы выражения просьб (can / could / may / might / will / would)
Способы выражения просьб (can / could / may / might / will / would)
Самый распространенный способ выражения просьб - при помощи модальных глаголов can и could. Could здесь является самостоятельным модальным глаголом, а не прошедшей формой глагола can.
Разница между использованием в просьбах данных модальных глаголов заключается лишь в степени вежливости.
Примеры:
Эти просьбы можно сделать более изысканными, встроив эту просьбу в обычное вопросительное предложение:
Обратите внимание, что could стоит сразу после подлежащего, как в повествовательном предложении, так как в одном предложении может быть только одна вопросительная структура.
Если человек надеется на более благоприятный ответ, то он может оформить свою просьбу в виде отрицательного вопроса:
2. В формальных просьбах также употребляется may.
Пример:
Эту фразу можно, в зависимости от контекста, перевести так: "Я бы хотел видеть г-на Брауна"
Might по форме - это прошедшая форма глагола may. Но в прошедшем времени этот глагол почти не употребляется.
Might - это модальный глагол, который обычно выражает большую степень сомнения относительно совершение определенного действия, события. Переводится как "мог / могла / могли / могло бы".
Просьбы обычно выражаются при помощи повествовательных предложений:
В разговорной речи этот глагол нужно использовать осторожно, чтобы не обидеть собеседника. При определенной интонации и контексте вы можете, при помощи Might, выразить свое недовольство, раздражение.
3. Модальные глаголы Will/Would очень часто употребляются в просьбах.
По степени вежливости would - это аналог could:
Для более вежливой просьбы можно добавлять please:
Когда вы уверены, что ваша просьба будет удовлетворена, вы можете использовать следующую фразу: Perhaps you would let me know about you decision next week.
В формальных письменных текстах можно встретить подобную фразу:
В очень вежливых просьбах в письменной и устной речи используются следующие фразы:
Will используется практически во всех просьбах, что и would, но эти просьбы уже будут с позиции власти, авторитета. Поэтому следует осторожно его употреблять:
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