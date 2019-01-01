Самый распространенный способ выражения просьб - при помощи модальных глаголов can и could. Could здесь является самостоятельным модальным глаголом, а не прошедшей формой глагола can.

Разница между использованием в просьбах данных модальных глаголов заключается лишь в степени вежливости.

  1. Can в просьбах - весьма "вежливый" глагол, однако, если ваше просьба обращена к человеку старшему по возрасту, уважаемому или занимающему более высокое общественное положение, чем вы, то желательно употреблять could. Но, употребление could в обычном разговоре не означает, что вы заискиваете перед собеседником; вы просто вежливы.

Примеры:

  • Can I bring my friends with me? - Могу ли я взять с собой друзей?
  • Could I bring my friends with me? - Мог бы я взять с собой друзей?
  • Can you help me? - Можешь(те) мне помочь?
  • Could you help me? - Ты (не) мог бы мне помочь?

Эти просьбы можно сделать более изысканными, встроив эту просьбу в обычное вопросительное предложение:

  • Do you think I could speak to the president?

Обратите внимание, что could стоит сразу после подлежащего, как в повествовательном предложении, так как в одном предложении может быть только одна вопросительная структура.

Если человек надеется на более благоприятный ответ, то он может оформить свою просьбу в виде отрицательного вопроса:

  • Couldn't you give me more information?
  • Не могли бы вы мне предоставить больше информации.

 

   2. В формальных просьбах также употребляется may.

Пример:

  • May I see Mr. Brown? - Могу ли я видеть г-на Брауна?

Эту фразу можно, в зависимости от контекста, перевести так: "Я бы хотел видеть г-на Брауна"

 

Might по форме - это прошедшая форма глагола may. Но в прошедшем времени этот глагол почти не употребляется.

Might - это модальный глагол, который обычно выражает большую степень сомнения относительно совершение определенного действия, события. Переводится как "мог / могла / могли / могло бы".

Просьбы обычно выражаются при помощи повествовательных предложений:

  • You might carry this bag. - Ты мог бы понести эту сумку?

 

В разговорной речи этот глагол нужно использовать осторожно, чтобы не обидеть собеседника. При определенной интонации и контексте вы можете, при помощи Might, выразить свое недовольство, раздражение.

  • He might tell us the truth! - Он мог бы нам сказать правду!

 

  3. Модальные глаголы Will/Would очень часто употребляются в просьбах.

 

По степени вежливости would - это аналог could:

  • Would you help me with the report? - Вы мне не поможете с докладом? Не могли бы вы мне помочь с докладом?

Для более вежливой просьбы можно добавлять please:

  • Would you please post this letter? - Пожалуйста, не могли бы вы отправить это письмо?

 

Когда вы уверены, что ваша просьба будет удовлетворена, вы можете использовать следующую фразу: Perhaps you would let me know about you decision next week.

В формальных письменных текстах можно встретить подобную фразу:

  • I should be very grateful if you would let me know about your decision.
  • Я был бы очень вам благодарен, если бы вы мне сообщили о вашем решении.

В очень вежливых просьбах в письменной и устной речи используются следующие фразы:

  • Would you be kind / good enough to tell me his telephone number?
  • Будьте добры, скажите мне, пожалуйста, его номер телефона.
  • Would you be so kind as to tell me his telephone number?

 

Will используется практически во всех просьбах, что и would, но эти просьбы уже будут с позиции власти, авторитета. Поэтому следует осторожно его употреблять:

  • Will you take drive me to the airport? - Ты меня не подбросишь до аэропорта?
  • Will anyone who saw the accident please phone this number? - Пожалуйста, тот, кто стал свидетелем происшествия, пусть позвонит по этому номеру. (По сути, это не просьба, а команда).
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