You go there, I'll wait here.

Hurry up! Close the door!

Do hurry up, please! Ну , пожалуйста, поторопись!

Первый тип команд можно усилить с помощью следующего стилистического приема: перед глаголом в повелительном наклонении ставится вспомогательный глагол do . Это - стилистический прием, то есть наличие DO перед глаголом не вносит в предложение никаких грамматических изменений. Наличие Do добавляет к и так приказному тону дополнительный оттенок нетерпения и раздраженности.

Побудить человека к действию можно при помощи фраз с глаголом let. Изначально глагол let переводится, как "разрешать". После let идет местоимение в объектном падеже (адресат) и глагол в форме инфинитива без частицы to.

Наиболее привычная фраза - Let's, которая переводится, как "давайте / пусть". Это часто употребляемая форма краткая, вот полный вариант - Let us.

Let us have dinner. - Давайте пообедаем.

Let's watch TV. - Давайте посмотрим телевизор.

Помимо местоимения us, c let используются и другие объектные местоимения.

Let him say what he wants. - Пусть скажет, что он хочет

Let them leave. - Пусть (они) уходят

Let me think about it. - Позвольте / Дайте мне об этом подумать

Только местоимение us образует краткую форму с let.