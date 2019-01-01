Самый простой способ выразить приказ - это поставить глагол в повелительное наклонение.

Hurry up!

Close the door!

Такие команды очень похожи на приказы. А в приказах, как известно, такта мало. Поэтому следует осторожно использовать данный вид команд.

Примечание:

Если говорящий хочет сделать свои команды грубыми, чтобы показать свое превосходство, то перед глаголом в повелительном наклонении ставится личное местоимение you. То есть команда становится более адресной.