Урок 1/6
Let's!
Способы выражения команд и приказов (повелительное наклонение / let). Часть 1
Способы выражения команд и приказов (повелительное наклонение / let). Часть 1
В этой теме мы рассмотрим лексико-грамматические способы выражения команд, просьб, приглашений, советов и предложений.
Самый простой способ выразить приказ - это поставить глагол в повелительное наклонение.
Hurry up!
Close the door!
Такие команды очень похожи на приказы. А в приказах, как известно, такта мало. Поэтому следует осторожно использовать данный вид команд.
Примечание:
Если говорящий хочет сделать свои команды грубыми, чтобы показать свое превосходство, то перед глаголом в повелительном наклонении ставится личное местоимение you. То есть команда становится более адресной.
You go there, I'll wait here.
Первый тип команд можно усилить с помощью следующего стилистического приема: перед глаголом в повелительном наклонении ставится вспомогательный глагол do. Это - стилистический прием, то есть наличие DO перед глаголом не вносит в предложение никаких грамматических изменений. Наличие Do добавляет к и так приказному тону дополнительный оттенок нетерпения и раздраженности.
Do hurry up, please!
Ну, пожалуйста, поторопись!
Побудить человека к действию можно при помощи фраз с глаголом let. Изначально глагол let переводится, как "разрешать". После let идет местоимение в объектном падеже (адресат) и глагол в форме инфинитива без частицы to.
Наиболее привычная фраза - Let's, которая переводится, как "давайте / пусть". Это часто употребляемая форма краткая, вот полный вариант - Let us.
Let us have dinner. - Давайте пообедаем.
Let's watch TV. - Давайте посмотрим телевизор.
Помимо местоимения us, c let используются и другие объектные местоимения.
Let him say what he wants. - Пусть скажет, что он хочет
Let them leave. - Пусть (они) уходят
Let me think about it. - Позвольте / Дайте мне об этом подумать
Только местоимение us образует краткую форму с let.
Существует два способа образования отрицательных форм для фраз с let.
Первый способ: отрицание создается при помощи вспомогательного глагола соответствующего времени и отрицательной частицы not.
Don't let them take the money.
Второй способ, наиболее употребимый (обычно используется только в Present Simple): после объектного местоимения ставится одна отрицательная частица not.
Let them not take the money.
Обратите внимание, что от способа отрицания фраз с let может зависеть их перевод. Давайте подробнее рассмотрим приведенные примеры.
Don't let them take the money.
Если глагол let строго перевести как "разрешать", то отрицание don't здесь к месту. Соответственно, это предложение имеет следующий перевод: "Не разрешайте / позволяйте им забрать деньги".
Let them not take the money будет переводится уже немного по-другому: "Пусть они не забирают деньги".
Между переводами этих фраз наблюдается небольшая, но весьма четкая смысловая разница.
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