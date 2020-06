Visitors may not bring alcoholic drinks.

You must do it by tomorrow.

Мы уже рассматривали функции модальных глаголов must и may в предыдущих уроках. Глагол must очень часто используется в приказах и командах.

В инструкциях и приказах очень часто употребляется конструкция be+to+инфинитив. Глагол to be в данной конструкции имеет формы только настоящего и прошедшего неопределенного времени - am / is / are / was / were

Это достаточно безличный способ делать приказы, и обычно используется в третьем лице.

No one is to leave work before 6 o'clock.

Никто не должен уходить с работы до 6 часов. He is to come here tomorrow.

Он должен придти сюда завтра.

Если в предложениях с этой конструкцией используется подлежащее YOU, то это в большинстве случаев значит, что приказ / инстукция исходит не от говорящего, а просто им передается от другого человека.