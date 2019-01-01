Урок 2/6
Приказы и команды
Способы выражения команд и приказов (must/may/to be to/will/shall). Часть 2
Способы выражения команд и приказов (must/may/to be to/will/shall). Часть 2
Мы уже рассматривали функции модальных глаголов must и may в предыдущих уроках. Глагол must очень часто используется в приказах и командах.
You must do it by tomorrow.
May используется в письменных инструкциях (приказах).
Visitors may not bring alcoholic drinks.
В инструкциях и приказах очень часто употребляется конструкция be+to+инфинитив. Глагол to be в данной конструкции имеет формы только настоящего и прошедшего неопределенного времени - am / is / are / was / were
Это достаточно безличный способ делать приказы, и обычно используется в третьем лице.
No one is to leave work before 6 o'clock.
Никто не должен уходить с работы до 6 часов.
He is to come here tomorrow.
Он должен придти сюда завтра.
Если в предложениях с этой конструкцией используется подлежащее YOU, то это в большинстве случаев значит, что приказ / инстукция исходит не от говорящего, а просто им передается от другого человека.
Stay here, Tom - прямой приказ.
You are to stay here, Tom - чье-то приказание передано Тому через говорящего.
В очень формальной письменной речи в командах и распоряжениях для третьего лица используется модальный глагол Shall. Эта конструкция Подлежащее + Shall обычно используется в страдательном залоге, т.е. shall be + причастие прошедшего времени глагола (окончание – ed для правильных глаголов и третья форма для неправильных глаголов).
The chairman shall be elected annually.
Председатель должен избираться ежегодно.
В формальной устной и письменной речи используется конструкция Подлежащее + Will. Эта безличная форма приказа используется в тех случаях, когда отдающий приказание уверен, что оно будет исполнено. В основном эта конструкция используется в письменных инструкциях людьми, обладающими определенными полномочиями (например: капитаны кораблей, директора школ…).
In emergency the crew will assemble on the deck.
Также эта конструкция может быть использована в устных приказаниях.
You will not mention my opinion to anyone.
Ты никому не скажешь о моем мнении.
Никому не смей говорить о моем мнении.
Вежливее было бы сказать: You must not mention my opinion to anyone.
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