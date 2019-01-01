  1. Мы уже рассматривали функции модальных глаголов must и may в предыдущих уроках. Глагол must очень часто используется в приказах и командах.

    You must do it by tomorrow.

    May используется в письменных инструкциях (приказах).

    Visitors may not bring alcoholic drinks.

  2. В инструкциях и приказах очень часто употребляется конструкция be+to+инфинитив. Глагол to be в данной конструкции имеет формы только настоящего и прошедшего неопределенного времени - am / is / are / was / were

    Это достаточно безличный способ делать приказы, и обычно используется в третьем лице.

    No one is to leave work before 6 o'clock.
    Никто не должен уходить с работы до 6 часов.

    He is to come here tomorrow.
    Он должен придти сюда завтра.

    Если в предложениях с этой конструкцией используется подлежащее YOU, то это в большинстве случаев значит, что приказ / инстукция исходит не от говорящего, а просто им передается от другого человека.

    Stay here, Tom - прямой приказ.
    You are to stay here, Tom - чье-то приказание передано Тому через говорящего.

  3. В очень формальной письменной речи в командах и распоряжениях для третьего лица используется модальный глагол Shall. Эта конструкция Подлежащее + Shall обычно используется в страдательном залоге, т.е. shall be + причастие прошедшего времени глагола (окончание – ed для правильных глаголов и третья форма для неправильных глаголов).

    The chairman shall be elected annually.
    Председатель должен избираться ежегодно.

  4. В формальной устной и письменной речи используется конструкция Подлежащее + Will. Эта безличная форма приказа используется в тех случаях, когда отдающий приказание уверен, что оно будет исполнено. В основном эта конструкция используется в письменных инструкциях людьми, обладающими определенными полномочиями (например: капитаны кораблей, директора школ…).

    In emergency the crew will assemble on the deck.

    Также эта конструкция может быть использована в устных приказаниях.

    You will not mention my opinion to anyone.
    Ты никому не скажешь о моем мнении.
    Никому не смей говорить о моем мнении.

    Вежливее было бы сказать: You must not mention my opinion to anyone.

Пройти тест

Комментарии (0)

Чтобы оставить свой комментарий пройдите авторизацию на сайте!