Эта тема посвящена некоторым модальным глаголам, особенностям их употребления. К модальным глаголам относятся: can, could, may, might, must, ought, will, would, shall и should. Также есть так называемые неполные модальные глаголы: need, dare, used to. Эти глаголы иногда называют модальными вспомогательными.

Модальные глаголы - это отдельный класс глаголов, которые выражают не реальное действие или состояние, а отношение к ним действующего лица. Наиболее распространенное отношение - долженствование. Долженствование можно выразить при помощи нескольких модальных глаголов, каждый из которых придает действию индивидуальный смысловой оттенок.

Приблизительно половина модальных глаголов являются глаголами самодостаточными. То есть при образовании отрицательных и вопросительных предложений они не требуют вспомогательных глаголов.

Глагол must не склоняется по лицам и числам и имеет форму только настоящего (Present Simple) времени. Если must стоит в сложноподчиненном или сложносочиненном предложении, где главное предложение описывает прошедшее действие, то must (не его форма) автоматически относит действие к прошлому.

He said that we must find a safe place.

Он сказал, что мы должны найти безопасное место.

Будущее время выражается через Present Simple и соответствующую контекстную лексику:

You must talk to our boss tomorrow.

Ты должен поговорить с нашим начальником завтра.

Глагол must переводится как "должен". Это самый "сильный" глагол долженствования. Must - это приказ. Следовательно, нужно быть осторожным при использовании данного модального глагола, так как не многие люди нам что-то должны. You must rewrite the test as soon as possible. (Учитель говорит ученику). Must также употребляется, когда вы хотите дать кому-то совет. Но это будет совет с высоты вашего положения (авторитета, умений) человеку, который этим пока не обладает. You must practise at least one hour a day. Must употребляется в тех случаях, когда объект "отдает приказы" самому себе: I must forget about the pain and keep on going.

Я должен забыть о боли и продолжать двигаться. Must часто употребляется в разговорной речи во вводных предложениях (обычно от первого лица единственного числа). В этом случае must не несет большой смысловой нагрузки. This is a great party, I must tell you.

Это отличная вечеринка, должен тебе сказать. Must употребляется для дачи совета в эмоциональном ключе. You must try this wine. It is fantastic! Must употребляется в утвердительных предложениях в письменных приказах и инструкциях. Staff must be at their desks by 9.00

Как вы уже заметили, после must смысловой глагол употребляется в форме инфинитива без частицы to.

Must не склоняется ни по лицам, ни по числам. Этот глагол имеет только две временные формы: настоящего (Present Simple) и будущего времени (Present Simple + tomorrow, next year…). Вспомогательные глаголы не употребляются с must; он сам "управляет" другими глаголами.

Утвердительное предложение

Порядок слов: на первом месте - подлежащее; на втором - must; на третьем месте стоит сказуемое.

1 2 3 4 5 I must finish this work tomorrow She He We You They It be a dog

Примечание

Must не образует кратких форм в утвердительных предложениях.

Отрицательное предложение образуется простым добавлением частицы not после must. Часто в речи используется краткая форма mustn't (буква t не читается).

1 2 3 4 Полная форма Краткая форма I must not mustn't accept the present She He We You They It Happen Again

Примечание

Если в предложении употребляется отрицательное наречие или местоимение, например never, то частица Not в данном предложении не употребляется. При одном глаголе может быть только одно отрицание.

You must never come here again.

Общий вопрос образуется посредством переноса must в начало предложения.

1 2 3 4 5 6 Must I leave this place immediately? She He We You They It Be Too Late?

Краткий ответ на общий вопрос:

Must I do it immediately? - Yes, you must/ No, you mustn't

Краткий ответ также может содержать другие модальные глаголы, в зависимости от степени "тяжести" долженствования, которую вкладывает отвечающий.

Must I come tomorrow? - Yes, you need/ No, you needn`t.

Must we wait for them? - Yes, you should/ No, you shouldn't.

Специальные вопросы

1 2 3 4 5 What must he understand? Where she go? How I do it? Why we leave?

Вопросы к подлежащему