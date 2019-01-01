Урок 1/6
Модальный глагол must
Модальный глагол must. Употребление. Образование утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений
Модальный глагол must. Употребление. Образование утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений
Эта тема посвящена некоторым модальным глаголам, особенностям их употребления. К модальным глаголам относятся: can, could, may, might, must, ought, will, would, shall и should. Также есть так называемые неполные модальные глаголы: need, dare, used to. Эти глаголы иногда называют модальными вспомогательными.
Модальные глаголы - это отдельный класс глаголов, которые выражают не реальное действие или состояние, а отношение к ним действующего лица. Наиболее распространенное отношение - долженствование. Долженствование можно выразить при помощи нескольких модальных глаголов, каждый из которых придает действию индивидуальный смысловой оттенок.
Приблизительно половина модальных глаголов являются глаголами самодостаточными. То есть при образовании отрицательных и вопросительных предложений они не требуют вспомогательных глаголов.
Глагол must не склоняется по лицам и числам и имеет форму только настоящего (Present Simple) времени. Если must стоит в сложноподчиненном или сложносочиненном предложении, где главное предложение описывает прошедшее действие, то must (не его форма) автоматически относит действие к прошлому.
He said that we must find a safe place.
Он сказал, что мы должны найти безопасное место.
Будущее время выражается через Present Simple и соответствующую контекстную лексику:
You must talk to our boss tomorrow.
Ты должен поговорить с нашим начальником завтра.
Глагол must переводится как "должен". Это самый "сильный" глагол долженствования. Must - это приказ. Следовательно, нужно быть осторожным при использовании данного модального глагола, так как не многие люди нам что-то должны.
You must rewrite the test as soon as possible. (Учитель говорит ученику).
Must также употребляется, когда вы хотите дать кому-то совет. Но это будет совет с высоты вашего положения (авторитета, умений) человеку, который этим пока не обладает.
You must practise at least one hour a day.
Must употребляется в тех случаях, когда объект "отдает приказы" самому себе:
I must forget about the pain and keep on going.
Я должен забыть о боли и продолжать двигаться.
Must часто употребляется в разговорной речи во вводных предложениях (обычно от первого лица единственного числа). В этом случае must не несет большой смысловой нагрузки.
This is a great party, I must tell you.
Это отличная вечеринка, должен тебе сказать.
Must употребляется для дачи совета в эмоциональном ключе.
You must try this wine. It is fantastic!
Must употребляется в утвердительных предложениях в письменных приказах и инструкциях.
Staff must be at their desks by 9.00
Как вы уже заметили, после must смысловой глагол употребляется в форме инфинитива без частицы to.
Must не склоняется ни по лицам, ни по числам. Этот глагол имеет только две временные формы: настоящего (Present Simple) и будущего времени (Present Simple + tomorrow, next year…). Вспомогательные глаголы не употребляются с must; он сам "управляет" другими глаголами.
Порядок слов: на первом месте - подлежащее; на втором - must; на третьем месте стоит сказуемое.
|1
|2
|3
|4
|5
|I
|must
|finish
|this work
|tomorrow
|She
|He
|We
|You
|They
|It
|be
|a dog
Примечание
Must не образует кратких форм в утвердительных предложениях.
Отрицательное предложение образуется простым добавлением частицы not после must. Часто в речи используется краткая форма mustn't (буква t не читается).
|1
|2
|3
|4
|Полная форма
|Краткая форма
|I
|must not
|mustn't
|accept
|the present
|She
|He
|We
|You
|They
|It
|Happen
|Again
Примечание
Если в предложении употребляется отрицательное наречие или местоимение, например never, то частица Not в данном предложении не употребляется. При одном глаголе может быть только одно отрицание.
You must never come here again.
Общий вопрос образуется посредством переноса must в начало предложения.
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|Must
|I
|leave
|this
|place
|immediately?
|She
|He
|We
|You
|They
|It
|Be
|Too
|Late?
Краткий ответ на общий вопрос:
Must I do it immediately? - Yes, you must/ No, you mustn't
Краткий ответ также может содержать другие модальные глаголы, в зависимости от степени "тяжести" долженствования, которую вкладывает отвечающий.
Must I come tomorrow? - Yes, you need/ No, you needn`t.
Must we wait for them? - Yes, you should/ No, you shouldn't.
|1
|2
|3
|4
|5
|What
|must
|he
|understand?
|Where
|she
|go?
|How
|I
|do
|it?
|Why
|we leave?
|1
|2
|3
|4
|Who
|must
|be
|the first?
|What
|happen
|tomorrow?
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