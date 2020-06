Модальный глагол Have To также носит оттенок долженствования, но в отличие от must он не "приказывает", а обязывает. Это обязательство можно выразить такими словами, как "надо", "нужно", "приходиться" - то есть, когда действие совершается под влиянием обстоятельств, употребляется have to.

Так как must не употребляется в прошедшем времени, то have to его "замещает" в Past Simple.

I had to do a lot of work yesterday.

Мне пришлось вчера много работать.

Этот глагол может использоваться во многих временах. Он не является самодостаточным, то есть образует отрицательные и вопросительные формы при помощи вспомогательных глаголов соответствующего времени. Также его форма изменяется в соответствии с текущим грамматическим временем часть глагола, а именно have. Мы рассмотрим его употребление в The Present Simple Tense.

Утвердительные предложения

1 2 3 4 5 I have to work with different people You We They She has to study a lot He

Примечание

Если в предложении употребляется отрицательное наречие или местоимение, например never, то частица not в данном предложении не употребляется. При одном глаголе может быть только одно отрицание.

We never have to think about money.

Общие вопросы

1 2 3 4 5 6 Do I have to look after the kids? we you they Does he have to do the garden? she

Так как have to "подчиняется" вспомогательным глаголам, то и краткие ответы будут такими же, что и с обычными смысловыми глаголами.

Do you have to stay at work late? - Yes, I do/ No, I don't.

Does Mary have to leave home early? - Yes, she does/ No, she doesn't.

Специальные вопросы

1 2 3 4 5 What do you have to eat? How do they have to live? Where does he have to work? Why does she have to leave?

Модальный глагол have to значительно удлиняет вопросительные предложения, особенно со специальными вопросами, ставя смысловой глагол аж на пятое место.

Вопросы к подлежащему

1 2 3 4 5 Who has to think about the future? What has to come out of this?

Must и have to означают "нужно что-то сделать". Иногда можно употреблять любой из них:

It's really late. I must go. = I have to go. — Уже действительно поздно. Я должен идти.

Тем не менее, следует понимать отличие в значениях этих глаголов: