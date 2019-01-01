Урок 2/6
Модальный глагол have to
Модальный глагол have to. Употребление. Сравнение с must. Образование утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений
Модальный глагол have to. Употребление. Сравнение с must. Образование утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений
Модальный глагол Have To также носит оттенок долженствования, но в отличие от must он не "приказывает", а обязывает. Это обязательство можно выразить такими словами, как "надо", "нужно", "приходиться" - то есть, когда действие совершается под влиянием обстоятельств, употребляется have to.
Так как must не употребляется в прошедшем времени, то have to его "замещает" в Past Simple.
I had to do a lot of work yesterday.
Мне пришлось вчера много работать.
Этот глагол может использоваться во многих временах. Он не является самодостаточным, то есть образует отрицательные и вопросительные формы при помощи вспомогательных глаголов соответствующего времени. Также его форма изменяется в соответствии с текущим грамматическим временем часть глагола, а именно have. Мы рассмотрим его употребление в The Present Simple Tense.
|1
|2
|3
|4
|5
|I
|have to
|work
|with
|different people
|You
|We
|They
|She
|has to
|study
|a lot
|He
Примечание
Если в предложении употребляется отрицательное наречие или местоимение, например never, то частица not в данном предложении не употребляется. При одном глаголе может быть только одно отрицание.
We never have to think about money.
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|Do
|I
|have to
|look
|after
|the kids?
|we
|you
|they
|Does
|he
|have to
|do
|the garden?
|she
Так как have to "подчиняется" вспомогательным глаголам, то и краткие ответы будут такими же, что и с обычными смысловыми глаголами.
Do you have to stay at work late? - Yes, I do/ No, I don't.
Does Mary have to leave home early? - Yes, she does/ No, she doesn't.
|1
|2
|3
|4
|5
|What
|do
|you
|have to
|eat?
|How
|do
|they
|have to
|live?
|Where
|does
|he
|have to
|work?
|Why
|does
|she
|have to
|leave?
Модальный глагол have to значительно удлиняет вопросительные предложения, особенно со специальными вопросами, ставя смысловой глагол аж на пятое место.
|1
|2
|3
|4
|5
|Who
|has to
|think
|about
|the future?
|What
|has to
|come
|out of
|this?
Must и have to означают "нужно что-то сделать". Иногда можно употреблять любой из них:
It's really late. I must go. = I have to go. — Уже действительно поздно. Я должен идти.
Тем не менее, следует понимать отличие в значениях этих глаголов:
|Must означает, что говорящий именно так думает, что это он сам принимает решение:
|Have to передает установленные кем-то правила или внешние обстоятельства, факты, но не личное решение.
|I haven't heard from Ann for ages. I must phone her. — Я не разговаривал с Энн уже очень давно. Я должен ей позвонить.
|i have to phone our suppliers every week. — Я должен (Мне приходится) звонить нашим поставщикам каждую неделю.
|Mustn't означает "нельзя, запрещено"
|Don't have to означает "нет необходимости, не нужно" (но не запрещено).
|Students mustn't be late for the exam. — Студентам нельзя опаздывать на экзамен.
|I don't have to get up early tomorrow. — Мне не нужно (нет необходимости) завтра рано вставать.
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