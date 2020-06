Модальные глаголы также могут участвовать в образовании страдательного залога. Это сделать гораздо проще, чем с грамматическими временами. Сама формула страдательного залога будет оставаться практически неизменной для всех модальных глаголов: (to) be + past participle (3 форма глагола).

Отрицательными становятся только модальные глаголы, как и в любом другом предложении.

Примечание

Аналогично образует форму страдательного залога и оборот be going to.

I think, he is going to be robbed.

We are not going to be cheated.

Are you going to be called to the party?