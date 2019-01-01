Урок 3/5
To be and past participle
Образование и употребление страдательного залога с модальными глаголами в английском языке
Образование и употребление страдательного залога с модальными глаголами в английском языке
Модальные глаголы также могут участвовать в образовании страдательного залога. Это сделать гораздо проще, чем с грамматическими временами. Сама формула страдательного залога будет оставаться практически неизменной для всех модальных глаголов: (to) be + past participle (3 форма глагола).
|The criminal
|Can
|Be
|Caught
|Any time
|It
|Could
|Be
|Done
|Tomorrow
|He
|Has to
|Be
|Sent
|To prison
|You
|Should
|Be
|Stopped
|Immediately
|The child
|Ought to
|Be
|Taken
|Home
Отрицательными становятся только модальные глаголы, как и в любом другом предложении.
Father shouldn't be worried. He is very tired.
|Can
|He
|Be
|Stopped?
|How
|Should
|They
|Be
|Punished?
Примечание
Аналогично образует форму страдательного залога и оборот be going to.
I think, he is going to be robbed.
We are not going to be cheated.
Are you going to be called to the party?
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