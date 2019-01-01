Модальные глаголы также могут участвовать в образовании страдательного залога. Это сделать гораздо проще, чем с грамматическими временами. Сама формула страдательного залога будет оставаться практически неизменной для всех модальных глаголов: (to) be + past participle (3 форма глагола).

Утвердительные предложения

The criminal Can Be Caught Any time It Could Be Done Tomorrow He Has to Be Sent To prison You Should Be Stopped Immediately The child Ought to Be Taken Home

Отрицательные предложения

Отрицательными становятся только модальные глаголы, как и в любом другом предложении.

Father shouldn't be worried. He is very tired.

Вопросительные предложения

Can He Be Stopped? How Should They Be Punished?

Примечание

Аналогично образует форму страдательного залога и оборот be going to.