The Present Perfect Simple. Present Perfect Continuous.

Use

Употребление

Present Perfect Simple связывает настоящее с действием, совершенным в прошлом.

В этом разделе Present Perfect используется для обозначения действия, совершенного в прошлом, но результат которого относится к настоящему. Действия в прошлом Результат в настоящем I've lost my wallet.

My car's been stolen!

Has the postman brought any letters? (I haven't got it now.)

(It isn't there now.)

(Are there any letters on the mat now?)

Замечание

Обратите внимание на использование некоторых наречий в этом случае. She's just passed her driving test.(совсем недавно)

Thanks, but I've already had lunch.(некоторое время тому назад)

Has the postman been yet? (любой промежуток времени до настоящего момента)

He hasn't got up yet, and it's 11.00! (yet используется отрицательных и вопросительных предложениях)