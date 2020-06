Use

Употребление

Second Conditional используется для выражения нереальных или маловероятных условий и их следствий в настоящем или будущем. Условие нереальное, потому что оно противоречит известным фактам. Мы всегда может сказать "But…(но)". If I were Prime Minister, I'd increase tax for rich people.

(But I'm not Prime Minister.)

If I lived in a big house, I'd have a party.

(But I live in a small house.)

What would you do if you saw a ghost?

(But I don't expect that you will see a ghost.)