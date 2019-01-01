Урок 1/4
Shall и Will
Употребление The Future Simple Tense. Разница между Shall и Will. Образование утвердительных и отрицательных предложений. Краткие формы
Употребление The Future Simple Tense. Разница между Shall и Will. Образование утвердительных и отрицательных предложений. Краткие формы
Для образования всех типов предложений в Будущем Простом Времени используются вспомогательные глаголы shall или will. Формально shall употребляется с первым лицом единственного (I) и множественного (we) числа. Но в современной разговорной речи встречается практически только will. Однако эта тенденция совершенно не означает, что shall стал атавизмом, так как он незаменим в некоторых вопросительных предложениях и обладает весьма заметным смысловым потенциалом, отличным от will. В литературе, в газетах shall и will употребляются в соответствии с грамматикой.
Основное предназначение Будущего Простого Времени - обозначение действия, которое произойдет в будущем.
В будущем времени употребляются такие временные указатели, как tomorrow, in two days (через два дня), next week и т.д.
Порядок слов: на первом месте находится подлежащее; на втором - вспомогательный глагол; на третье место ставится глагол в форме инфинитива без частицы to. После вспомогательного глагола может стоять наречие.
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|I
|shall/will
|see
|him
|again
|tomorrow
|We
|She
|will
|go
|there
|next
|Monday
|He
|You
|They
|It
|probably
|rain
|in the afternoon
В утвердительных предложениях очень часто используются сокращения. Примечательно, что при использовании сокращений исчезает надобность выбора между вспомогательными глаголами, так как от них берется только одинаковое окончание -ll.
I'll - He'll - She'll - We'll - You'll - They'll - It'll.
При помощи Future Simple выражаются будущие намерения, которые возникают в момент принятия решения.
The phone is ringing. - I'll answer it.
Телефон звонит. - Я отвечу.
Will - это еще и существительное, которое переводится как "воля, желание". Эта смысловая нагрузка в полной мере передалась и одноимeнному вспомогательному глаголу. Поэтому в предложении "I will help you" чувствуется решимость.
У shall такая "решимость" отсутствует. Shall обычно выражает действия, в которых отсутствуют желания субъекта.
I shall be 30 next month.
На примере следующего предложения четко видна смысловая и стилистическая разница между shall и will:
We will fight and we shall win.
Will здесь выражает намерение говорящего, shall говорит о неизбежности победы, "обещает ее".
Отрицательные предложения образуются путем простого добавления отрицательной частицы not после вспомогательного глагола. Очень часто в отрицательных предложениях используются сокращения. Порой достаточно непросто "дешифровать" эти сокращения, если вы не встречали их прежде.
Итак:
Won't [w ou n t] - will not
Shan`t [∫a: n t] - shall not
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|Полная форма
|Краткая форма
|I
|shall not
|shan`t
|be
|here
|next
|Tuesday
|We
|She
|will not
|won't
|return
|home
|so soon
|He
|You
|They
|It
|happen
|again
Примечание
Можно делать предложение отрицательным, если сделать его сложноподчиненным, где первая часть, которая не имеет будущего времени, будет отрицательной:
I don't think (that) I will pass the exam.
(Я не думаю, что сдам экзамены)
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