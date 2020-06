Для образования всех типов предложений в Будущем Простом Времени используются вспомогательные глаголы shall или will. Формально shall употребляется с первым лицом единственного (I) и множественного (we) числа. Но в современной разговорной речи встречается практически только will. Однако эта тенденция совершенно не означает, что shall стал атавизмом, так как он незаменим в некоторых вопросительных предложениях и обладает весьма заметным смысловым потенциалом, отличным от will. В литературе, в газетах shall и will употребляются в соответствии с грамматикой.

Основное предназначение Будущего Простого Времени - обозначение действия, которое произойдет в будущем.

В будущем времени употребляются такие временные указатели, как tomorrow, in two days (через два дня), next week и т.д.

Утвердительные предложения

Порядок слов: на первом месте находится подлежащее; на втором - вспомогательный глагол; на третье место ставится глагол в форме инфинитива без частицы to. После вспомогательного глагола может стоять наречие.

1 2 3 4 5 6 I shall/will see him again tomorrow We She will go there next Monday He You They It probably rain in the afternoon

В утвердительных предложениях очень часто используются сокращения. Примечательно, что при использовании сокращений исчезает надобность выбора между вспомогательными глаголами, так как от них берется только одинаковое окончание -ll.

I'll - He'll - She'll - We'll - You'll - They'll - It'll.

При помощи Future Simple выражаются будущие намерения, которые возникают в момент принятия решения.

The phone is ringing. - I'll answer it.

Телефон звонит. - Я отвечу.

Will - это еще и существительное, которое переводится как "воля, желание". Эта смысловая нагрузка в полной мере передалась и одноимeнному вспомогательному глаголу. Поэтому в предложении "I will help you" чувствуется решимость.

У shall такая "решимость" отсутствует. Shall обычно выражает действия, в которых отсутствуют желания субъекта.

I shall be 30 next month.

На примере следующего предложения четко видна смысловая и стилистическая разница между shall и will:

We will fight and we shall win.

Will здесь выражает намерение говорящего, shall говорит о неизбежности победы, "обещает ее".

Отрицательные предложения

Отрицательные предложения образуются путем простого добавления отрицательной частицы not после вспомогательного глагола. Очень часто в отрицательных предложениях используются сокращения. Порой достаточно непросто "дешифровать" эти сокращения, если вы не встречали их прежде.

Итак:

Won't [w ou n t] - will not

Shan`t [∫a: n t] - shall not

1 2 3 4 5 6 Полная форма Краткая форма I shall not shan`t be here next Tuesday We She will not won't return home so soon He You They It happen again

Примечание

Можно делать предложение отрицательным, если сделать его сложноподчиненным, где первая часть, которая не имеет будущего времени, будет отрицательной: