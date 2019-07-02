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Английский фразовый глагол Go: значение и примеры употребления
go around – расхаживать повсюду; обойти вокруг; двигаться по кругу
go around – вращаться, вертеться; кружиться (о голове)
The room's going around.
Комната вертится перед глазами.
go around – крутиться, вертеться, повторяться (в голове)
I have this tune going around in my head!
Эта мелодия вертится у меня в голове!
go around / go rounds – передаваться, распространяться
The frequent laugh goes around.
Часто то тут, то там раздаётся смех.
go around – хватать на всех (за столом, в компании)
There should be enough soup to go round.
Думаю, супа хватит на всех.
go back – возвращаться; возвращаться (мыслями) к (определённому) времени; вспоминать (что-л.)
go back – возвращаться к прежнему состоянию, образу действий
I woke early, but couldn't go back to sleep.
Я проснулся рано, но заснуть снова не смог.
go back – тянуться, простираться назад, вглубь
The cavity goes back some fourteen inches.
Полость уходит вглубь на четырнадцать дюймов.
go back – переводить стрелки на часах (особенно на зимнее время)
The clocks go back next week.
На следующей неделе переводят часы.
go in – входить
go in – начинать работу как обычно
Пример: What time do you have to go in tomorrow?
Во сколько тебе надо завтра приходить?
go in – участвовать (в состязании); вступать в игру
go in and win
давай, выиграй
go in – заходить за тучи (о солнце, луне)
The moon had gone in.
Луна зашла за облака.
go in – (разг.) доходить, быть понятым
go in for – интересоваться, увлекаться (чем-л.)
How long has Jim gone in for collecting stamps?
Как долго Джим увлекается коллекционированием марок?
go off – уходить, уезжать; убегать, улетать
go off – выстреливать (об оружии), взрываться (о взрывчатке); выпалить
A gun goes off every day to mark exactly one o'clock.
Каждый день в час дня палит пушка.
go off – выключаться, отключаться, переставать работать (об электрических приборах, отоплении)
go off – проходить (гладко, успешно)
The concert went off well.
Концерт прошёл хорошо.
go off / deteriorate – ухудшаться, портиться (о еде)
Don't drink the milk, it's gone off.
Не пей молоко, оно скисло.
go out – выходить, бывать в обществе, выходить в свет, издаваться; распространяться
We do not intend to go out at all in Florence
Мы не собираемся никуда ходить во Флоренции.
go out – уходить, тратиться (о деньгах)
There's more money going out than coming in.
Наши затраты превышают наши доходы.
go over – подойти, приехать; повторять, перепроверять
go over big – (разг.) проходить с большим успехом, иметь большой успех
As this went over big he forgave Dennis.
Так как всё прошло великолепно, он простил Денниса.
go up – подниматься, переходить из низшего класса в высший
That politician has gone up in my opinion since I heard his latest speech.
Этот политик сильно вырос в моих глазах после его последней речи.
go up to – поступить в университет или колледж; сдавать экзамены, экзаменоваться
He went up to Oxford.
Он поступил в Оксфордский университет.
go up – подниматься (о театральном занавесе)
What time does the curtain go up?
Во сколько начинается представление?
go up – увеличиваться, расти, повышаться (о количестве, цене), повышаться, увеличиваться (о температуре)
The barometer is going up at a tremendous rate.
Барометр поднимается ужасно быстро.
go along – соглашаться, поддерживать; сопровождать продвигаться; развиваться
How is your work going along?
Как продвигается твоя работа?
go along with – соглашаться с (кем-л., чем-л.)
We'll go along with your suggestion, although it's not exactly what we wanted.
Мы согласимся с вашим предложением, хотя это не совсем то, что мы хотели.
go along – (разг.) уходить
Go along! – Убирайся!
go by – проходить/проезжать мимо; проходить (о времени)
They let no day go by without the jests.
Они не пропускают ни дня без проказ.
go by – быть упущенным (о шансе)
You can't afford to let any job go by.
Ты не можешь позволить, чтобы какая бы то ни было, работа ускользнула от тебя.
go by – (разг.) проходить незамеченным
I know you were late again this morning, but we'll let that go by.
Я знаю, ты сегодня опоздал, но это ничего; я тебе о другом хотел сказать.
go down – спускаться, идти, ехать вниз, понижаться, уменьшаться
Three ships went down in last night's storm.
Во время вчерашнего шторма затонуло три корабля.
go down – садиться (о солнце)
As the sun went down below the horizon, the sky became pink and gold.
Когда солнце зашло за горизонт, небо стало розовым и золотым.
go down with – свалиться от (какой-л. болезни)
I went down with a severe attack of malaria.
Я свалился с жесточайшим приступом малярии.
go on – продолжай(те)!; продолжать(ся); происходить
Do go on, I am listening.
Продолжай, я тебя слушаю.
go on – справляться, обходиться
For the first two days he went on very well.
В первые два дня он прекрасно справлялся.
go on – продвигаться, развиваться (о действии, процессе, состоянии)
How is your work going on?
Как идёт работа?
go on – длиться (о времени)
for going on a year – в течение года
go on – налезать, надеваться (об одежде, обуви)
shoes that wouldn't go on – туфли, которые не надевались
go through – пройти через, сквозь; повторять; тщательно изучать
go through – быть одобренным, быть принятым (о проекте, предложении, законе)
Buy now before the tax increase goes through next week!
Покупай сейчас, на следующей неделе примут решение о повышении налогов!
go around the bend – (разг.) сойти с ума, чокнуться, рехнуться
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