go around – расхаживать повсюду; обойти вокруг; двигаться по кругу

go around – вращаться, вертеться; кружиться (о голове)

The room's going around.

Комната вертится перед глазами.

go around – крутиться, вертеться, повторяться (в голове)

I have this tune going around in my head!

Эта мелодия вертится у меня в голове!

go around / go rounds – передаваться, распространяться

The frequent laugh goes around.

Часто то тут, то там раздаётся смех.

go around – хватать на всех (за столом, в компании)

There should be enough soup to go round.

Думаю, супа хватит на всех.

go back – возвращаться; возвращаться (мыслями) к (определённому) времени; вспоминать (что-л.)

go back – возвращаться к прежнему состоянию, образу действий

I woke early, but couldn't go back to sleep.

Я проснулся рано, но заснуть снова не смог.

go back – тянуться, простираться назад, вглубь

The cavity goes back some fourteen inches.

Полость уходит вглубь на четырнадцать дюймов.

go back – переводить стрелки на часах (особенно на зимнее время)

The clocks go back next week.

На следующей неделе переводят часы.

go in – входить

go in – начинать работу как обычно

Пример: What time do you have to go in tomorrow?

Во сколько тебе надо завтра приходить?

go in – участвовать (в состязании); вступать в игру

go in and win

давай, выиграй

go in – заходить за тучи (о солнце, луне)

The moon had gone in.

Луна зашла за облака.

go in – (разг.) доходить, быть понятым

go in for – интересоваться, увлекаться (чем-л.)

How long has Jim gone in for collecting stamps?

Как долго Джим увлекается коллекционированием марок?

go off – уходить, уезжать; убегать, улетать

go off – выстреливать (об оружии), взрываться (о взрывчатке); выпалить

A gun goes off every day to mark exactly one o'clock.

Каждый день в час дня палит пушка.

go off – выключаться, отключаться, переставать работать (об электрических приборах, отоплении)

go off – проходить (гладко, успешно)

The concert went off well.

Концерт прошёл хорошо.

go off / deteriorate – ухудшаться, портиться (о еде)

Don't drink the milk, it's gone off.

Не пей молоко, оно скисло.

go out – выходить, бывать в обществе, выходить в свет, издаваться; распространяться

We do not intend to go out at all in Florence

Мы не собираемся никуда ходить во Флоренции.

go out – уходить, тратиться (о деньгах)

There's more money going out than coming in.

Наши затраты превышают наши доходы.

go over – подойти, приехать; повторять, перепроверять

go over big – (разг.) проходить с большим успехом, иметь большой успех

As this went over big he forgave Dennis.

Так как всё прошло великолепно, он простил Денниса.

go up – подниматься, переходить из низшего класса в высший

That politician has gone up in my opinion since I heard his latest speech.

Этот политик сильно вырос в моих глазах после его последней речи.

go up to – поступить в университет или колледж; сдавать экзамены, экзаменоваться

He went up to Oxford.

Он поступил в Оксфордский университет.

go up – подниматься (о театральном занавесе)

What time does the curtain go up?

Во сколько начинается представление?

go up – увеличиваться, расти, повышаться (о количестве, цене), повышаться, увеличиваться (о температуре)

The barometer is going up at a tremendous rate.

Барометр поднимается ужасно быстро.

go along – соглашаться, поддерживать; сопровождать продвигаться; развиваться

How is your work going along?

Как продвигается твоя работа?

go along with – соглашаться с (кем-л., чем-л.)

We'll go along with your suggestion, although it's not exactly what we wanted.

Мы согласимся с вашим предложением, хотя это не совсем то, что мы хотели.

go along – (разг.) уходить

Go along! – Убирайся!

go by – проходить/проезжать мимо; проходить (о времени)

They let no day go by without the jests.

Они не пропускают ни дня без проказ.

go by – быть упущенным (о шансе)

You can't afford to let any job go by.

Ты не можешь позволить, чтобы какая бы то ни было, работа ускользнула от тебя.

go by – (разг.) проходить незамеченным

I know you were late again this morning, but we'll let that go by.

Я знаю, ты сегодня опоздал, но это ничего; я тебе о другом хотел сказать.

go down – спускаться, идти, ехать вниз, понижаться, уменьшаться

Three ships went down in last night's storm.

Во время вчерашнего шторма затонуло три корабля.

go down – садиться (о солнце)

As the sun went down below the horizon, the sky became pink and gold.

Когда солнце зашло за горизонт, небо стало розовым и золотым.

go down with – свалиться от (какой-л. болезни)

I went down with a severe attack of malaria.

Я свалился с жесточайшим приступом малярии.

go on – продолжай(те)!; продолжать(ся); происходить

Do go on, I am listening.

Продолжай, я тебя слушаю.

go on – справляться, обходиться

For the first two days he went on very well.

В первые два дня он прекрасно справлялся.

go on – продвигаться, развиваться (о действии, процессе, состоянии)

How is your work going on?

Как идёт работа?

go on – длиться (о времени)

for going on a year – в течение года

go on – налезать, надеваться (об одежде, обуви)

shoes that wouldn't go on – туфли, которые не надевались

go through – пройти через, сквозь; повторять; тщательно изучать

go through – быть одобренным, быть принятым (о проекте, предложении, законе)

Buy now before the tax increase goes through next week!

Покупай сейчас, на следующей неделе примут решение о повышении налогов!

go around the bend – (разг.) сойти с ума, чокнуться, рехнуться

Частный репетитор по английскому языку на Study.ru.

В базе 102 репетиторов со средней ценой 1133