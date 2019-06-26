Есть убеждение, что русский язык, наш «великий и могучий», очень сложно дается иностранцам: сводящие с ума незнакомые для них буквы «ы», «щ», «ш»; непонятные падежи и склонения; фразы, взрывающие мозг («Да нет, наверное»).

Но это все – ничто, когда приходит время неправильных глаголов (irregular english verbs). Если вы изучаете английский язык, то без знания этих 3-х форм, к сожалению но – никуда. Данная тема одна из самых сложных, и вам потребуется достаточно много времени, чтобы перестать «плавать» в глаголах формы Past и Past Participle.

Кто их придумал и, главное, зачем? Как запомнить около 500 форм, перевод и употребить в нужном месте? Сфилонить не получится, потому что порядка 70% всех глаголов английского языка – неправильные.

Предлагаем вам действенные способы, которые помогут преодолеть этот непростой рубеж и почувствовать себя победителем.

Деление на группы

Для кого-то продуктивным покажется метод «от малого к большому». Разделите все глаголы на небольшие группы. Условно это можно сделать следующим образом:

глаголы, которые во всех формах остаются без изменений;

Infinitive Past Past Participle Перевод cost cost cost стоить cut cut cut резать hit hit hit попадать в цель

глаголы, в которых форма Past и Past Participle совпадают и оканчиваются на «t»;

Infinitive Past Past Participle Перевод lend lent lent занимать send sent sent посылать spend spent spent тратить

глаголы, в которых форма Past и Past Participle совпадают и оканчиваются на «d»;

Infinitive Past Past Participle Перевод sell sold sold продавать tell told told рассказывать find found found находить

глаголы, в которых форма Past и Past Participle совпадают и имеют «u» в центре слова;

Infinitive Past Past Participle Перевод dig dug dug копать hang hung hung вешать stick stuck stuck придерживаться

глаголы с сочетанием «ou» и «au» посередине;

Infinitive Past Past Participle Перевод bring brought brought приносить buy bought bought покупать teach taught taught учить

глаголы, где форма Infinitive и Past Participle совпадает.

Infinitive Past Past Participle Перевод come came come приходить become became become становиться

Формы, которые сложно занести в какие-либо группы придется запоминать.

Полная таблица неправильных галолов английского языка с переводом.

Использование наглядного материала/карточек

Карточки можно приобрести в книжном магазине или учебном центре – выбор огромен. А можно сделать самому. На одной стороне напечатайте глагол в Infinitive, на обратной – Past и Past Participle.

Расположите их по группам или в произвольном порядке, как вам будет удобнее.

Можно подключить элементы игры, что понравится как детям, так и взрослым. Берите карточку со словом и, не переворачивая, попробуйте придумать простое предложение с формой Past или Past Participle, потом проверьте себя. В один прекрасный момент вы просто перестанете их переворачивать.

Используйте стихотворную форму

Юмор спасет любую сложную ситуацию. Чтобы заучивание неправильных форм глагола не казалось вам бесконечным страшным сном, попробуйте вставлять их в стихи. Вы можете сочинять их самостоятельно, если у вас талант, а можете (при наличии таланта только в сварке или балете) взять уже готовые:

Я ride-rode-ridden очень рад (ехать верхом)

Leap-leapt-leapt на маскарад. (скакать, прыгать)

Если маску take-took-taken, (брать)

Вы mistake-mistook-mistaken, (ошибаться)

Не узнаете меня

И не стащите с коня.

Это интересно: идея «запечатать» формы irregular verbs в стихи появилась еще в 1994 г. Ее автором был А.А.Пыльцын. В сети вы легко найдете его аутентичный авторский текст. Вам понравится!

Просмотр видеороликов

Несказанно повезло студентам, кто учит неправильные формы глагола сегодня, чего не скажешь о тех, кто занимался этим 10-15 лет назад: Youtube не существовал. Вообще. Сейчас этот хостинг, клондайк полезных видео, предлагает бесчисленное количество полезного материала.

Данный ролик, как пример, с помощью которого также можно учить формы глаголов.

Попробуйте, даже если вам кажется, что это смешно и несерьезно, даже если вы ворчите: «Ну я же не ребенок!»

«Естественный» образ

Замечайте формы неправильных глаголов везде, где только можно: когда читаете книгу, учебное пособие или статью в журнале. Старайтесь воспроизвести все 3 формы и сам перевод.

Мобильные приложения и игры

И опять возвращаемся к везунчикам из XXI века. Века мобильных приложений и развивающих игр, которые предлагают Play Market и App Store. Выбирайте любое понравившееся, тренируйтесь и сдавайте «экзамен» там же.

Также в сети вы можете найти множество игр на отработку знаний irregular verbs. Одна из самых популярных называется English Attack. Суть игры в гонке между собаками. Если вы успеваете напечатать правильный ответ – ваша собака побеждает в соревновании. Увлекательный и веселый метод, как минимум!

Альтернатива

Возможно, все перечисленные методы заучивания неправильных форм глагола не кажутся вам действенными и эффективными. Но избежать этой темы все равно не получится.

Для скептиков предлагаем альтернативный пошаговый метод:

Первое, что вам нужно сделать – это заучить глаголы (по группам или все скопом), пока они не станут вашей second nature и не превратятся в некий музыкальный ритм. Не останавливайтесь на этом: одного заучивания будет недостаточно.

Стандартный диалог между учителем и учеником: «What`s the Past of “wright”?» – «Ammm.. hmmm...yes!»

Проблема в том, что вы заучили слова в определенном порядке. Вам сложно выделить одно, которое требует преподаватель. Чтобы отработать и этот навык, советуем составить таблицу следующего формата:

Infinitive Past Past Participle Перевод arise arose arisen подняться, возникнуть beat beat beaten бить cling clung clung цепляться, льнуть grow grew grown расти

Распечатайте как можно больше таких экземпляров, пусть они валяются везде, и заполняйте пропуски при каждом удобном случае: принимаете ли вы ванну, обедаете или идете к алтарю.

Для самых упорных

Учебные пособия с упражнениями на отработку знаний никто не отменял. У R. Murphy посвящено данной теме аж 20 параграфов. Дерзайте!