Есть убеждение, что русский язык, наш «великий и могучий», очень сложно дается иностранцам: сводящие с ума незнакомые для них буквы «ы», «щ», «ш»; непонятные падежи и склонения; фразы, взрывающие мозг («Да нет, наверное»).
Но это все – ничто, когда приходит время неправильных глаголов (irregular english verbs). Если вы изучаете английский язык, то без знания этих 3-х форм, к сожалению но – никуда. Данная тема одна из самых сложных, и вам потребуется достаточно много времени, чтобы перестать «плавать» в глаголах формы Past и Past Participle.
Кто их придумал и, главное, зачем? Как запомнить около 500 форм, перевод и употребить в нужном месте? Сфилонить не получится, потому что порядка 70% всех глаголов английского языка – неправильные.
Предлагаем вам действенные способы, которые помогут преодолеть этот непростой рубеж и почувствовать себя победителем.
Деление на группы
Для кого-то продуктивным покажется метод «от малого к большому». Разделите все глаголы на небольшие группы. Условно это можно сделать следующим образом:
- глаголы, которые во всех формах остаются без изменений;
|
Infinitive
|
Past
|
Past Participle
|
Перевод
|
cost
|
cost
|
cost
|
стоить
|
cut
|
cut
|
cut
|
резать
|
hit
|
hit
|
hit
|
попадать в цель
- глаголы, в которых форма Past и Past Participle совпадают и оканчиваются на «t»;
|
Infinitive
|
Past
|
Past Participle
|
Перевод
|
lend
|
lent
|
lent
|
занимать
|
send
|
sent
|
sent
|
посылать
|
spend
|
spent
|
spent
|
тратить
- глаголы, в которых форма Past и Past Participle совпадают и оканчиваются на «d»;
|
Infinitive
|
Past
|
Past Participle
|
Перевод
|
sell
|
sold
|
sold
|
продавать
|
tell
|
told
|
told
|
рассказывать
|
find
|
found
|
found
|
находить
- глаголы, в которых форма Past и Past Participle совпадают и имеют «u» в центре слова;
|
Infinitive
|
Past
|
Past Participle
|
Перевод
|
dig
|
dug
|
dug
|
копать
|
hang
|
hung
|
hung
|
вешать
|
stick
|
stuck
|
stuck
|
придерживаться
- глаголы с сочетанием «ou» и «au» посередине;
|
Infinitive
|
Past
|
Past Participle
|
Перевод
|
bring
|
brought
|
brought
|
приносить
|
buy
|
bought
|
bought
|
покупать
|
teach
|
taught
|
taught
|
учить
- глаголы, где форма Infinitive и Past Participle совпадает.
|
Infinitive
|
Past
|
Past Participle
|
Перевод
|
come
|
came
|
come
|
приходить
|
become
|
became
|
become
|
становиться
Формы, которые сложно занести в какие-либо группы придется запоминать.
Полная таблица неправильных галолов английского языка с переводом.
Использование наглядного материала/карточек
Карточки можно приобрести в книжном магазине или учебном центре – выбор огромен. А можно сделать самому. На одной стороне напечатайте глагол в Infinitive, на обратной – Past и Past Participle.
Расположите их по группам или в произвольном порядке, как вам будет удобнее.
Можно подключить элементы игры, что понравится как детям, так и взрослым. Берите карточку со словом и, не переворачивая, попробуйте придумать простое предложение с формой Past или Past Participle, потом проверьте себя. В один прекрасный момент вы просто перестанете их переворачивать.
Используйте стихотворную форму
Юмор спасет любую сложную ситуацию. Чтобы заучивание неправильных форм глагола не казалось вам бесконечным страшным сном, попробуйте вставлять их в стихи. Вы можете сочинять их самостоятельно, если у вас талант, а можете (при наличии таланта только в сварке или балете) взять уже готовые:
Я ride-rode-ridden очень рад (ехать верхом)
Leap-leapt-leapt на маскарад. (скакать, прыгать)
Если маску take-took-taken, (брать)
Вы mistake-mistook-mistaken, (ошибаться)
Не узнаете меня
И не стащите с коня.
Это интересно: идея «запечатать» формы irregular verbs в стихи появилась еще в 1994 г. Ее автором был А.А.Пыльцын. В сети вы легко найдете его аутентичный авторский текст. Вам понравится!
Просмотр видеороликов
Несказанно повезло студентам, кто учит неправильные формы глагола сегодня, чего не скажешь о тех, кто занимался этим 10-15 лет назад: Youtube не существовал. Вообще. Сейчас этот хостинг, клондайк полезных видео, предлагает бесчисленное количество полезного материала.
Данный ролик, как пример, с помощью которого также можно учить формы глаголов.
Попробуйте, даже если вам кажется, что это смешно и несерьезно, даже если вы ворчите: «Ну я же не ребенок!»
«Естественный» образ
Замечайте формы неправильных глаголов везде, где только можно: когда читаете книгу, учебное пособие или статью в журнале. Старайтесь воспроизвести все 3 формы и сам перевод.
Мобильные приложения и игры
И опять возвращаемся к везунчикам из XXI века. Века мобильных приложений и развивающих игр, которые предлагают Play Market и App Store. Выбирайте любое понравившееся, тренируйтесь и сдавайте «экзамен» там же.
Также в сети вы можете найти множество игр на отработку знаний irregular verbs. Одна из самых популярных называется English Attack. Суть игры в гонке между собаками. Если вы успеваете напечатать правильный ответ – ваша собака побеждает в соревновании. Увлекательный и веселый метод, как минимум!
Альтернатива
Возможно, все перечисленные методы заучивания неправильных форм глагола не кажутся вам действенными и эффективными. Но избежать этой темы все равно не получится.
Для скептиков предлагаем альтернативный пошаговый метод:
- Первое, что вам нужно сделать – это заучить глаголы (по группам или все скопом), пока они не станут вашей second nature и не превратятся в некий музыкальный ритм.
- Не останавливайтесь на этом: одного заучивания будет недостаточно.
Стандартный диалог между учителем и учеником: «What`s the Past of “wright”?» – «Ammm.. hmmm...yes!»
Проблема в том, что вы заучили слова в определенном порядке. Вам сложно выделить одно, которое требует преподаватель. Чтобы отработать и этот навык, советуем составить таблицу следующего формата:
|
Infinitive
|
Past
|
Past Participle
|
Перевод
|
arise
|
arose
|
arisen
|
подняться, возникнуть
|
beat
|
beat
|
beaten
|
бить
|
cling
|
clung
|
clung
|
цепляться, льнуть
|
grow
|
grew
|
grown
|
расти
Распечатайте как можно больше таких экземпляров, пусть они валяются везде, и заполняйте пропуски при каждом удобном случае: принимаете ли вы ванну, обедаете или идете к алтарю.
Для самых упорных
Учебные пособия с упражнениями на отработку знаний никто не отменял. У R. Murphy посвящено данной теме аж 20 параграфов. Дерзайте!
Комментарии (0)
Чтобы оставить свой комментарий пройдите авторизацию на сайте!