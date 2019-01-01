Английский по фильмам и сериалам
Статьи, тесты, топики и разговорник на тему "Английский по фильмам и сериалам"
15 минут
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СТАТЬЯ: КАК СМОТРЕТЬ КИНО НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Как правило, изучающие иностранные языки люди любят смотреть кино на изучаемом языке. Считается (и правильно), что просмотр фильма...
6 минут
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СТАТЬЯ: Английский по фильмам с субтитрами: шаг за шагом
Просмотр фильмов на английском, это прекрасная возможность изучать язык, наслаждаясь увлекательным сюжетом. Но, если человек тольк...
6 минут
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ТЕСТ: Это что за кино!?
Иногда переводчики поражают нас своей креативностью и адаптированными для российского проката названиями кинолент. Сможете узнать, что это за фильмы?