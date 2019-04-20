Are you self-satisfied?

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Дата публикации: 20 апреля 2019 | 9:24

Проголосовало 1 чел.
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Подробности вопроса

A.

Вариант ответа - 1

B.

Вариант ответа - 2

C.

Вариант ответа - 3

D.

Вариант ответа - 4
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Проголосовало 1 чел.