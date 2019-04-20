How can’t people be self-satisfied? Are you pleased with yourself? If you want to find it out, go through the test and answer all the questions honestly
Тест
Are you self-satisfied?
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Автор: Ирина Столбовская
Дата публикации: 20 апреля 2019 | 9:24
Вопрос 1/10
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Подробности вопроса
A.
Вариант ответа - 1
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B.
Вариант ответа - 2
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C.
Вариант ответа - 3
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D.
Вариант ответа - 4
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