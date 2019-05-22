У каждого американского штата есть свой символ. Да еще и не один.
Вот и разбирайтесь, какой из символов (довольно неочевидных, прямо скажем) к какому штату относиться. Удачи!
Тест
Символы штатов Америки
1705 5 минут
Автор: Ирина Столбовская
Дата публикации: 22 мая 2019 | 12:40
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A.
Вариант ответа - 1
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B.
Вариант ответа - 2
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C.
Вариант ответа - 3
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D.
Вариант ответа - 4
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