Не только названия фильмов адаптируются для российского проката и приобретают неожиданные (?), но и названия книг. Попробуйте угадать, какие изменения произошли с вашими любимыми книгами.
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Названия книг
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Автор: Ирина Столбовская
Дата публикации: 29 января 2019 | 8:01
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C.
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