You are a director (if not, imagine that you are). Is it interesting for you what kind of director you are? Try the test and find it out.
Тест
Познай себя. Are you a good director?
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Автор: Ирина Столбовская
Дата публикации: 20 апреля 2019 | 9:01
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A.
Вариант ответа - 1
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B.
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C.
Вариант ответа - 3
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D.
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