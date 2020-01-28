Содержание:
- What
- Which
- Which or what?
- Why
- When
- Where
- Who
- Whom
- How
- Правила использования вопросительных слов в английском языке
Почти все вопросительные слова в английском языке начинаются с одних и тех же двух букв – wh. Поэтому специальные вопросы, которые строятся с помощью этих слов, называются WH-questions. В таблице приведен список из основных вопросительных слов с транскрипцией и переводом:
|
what
|
[wɒt]
|
что, какой
|
which
|
[wɪʧ]
|
какой
|
why
|
[waɪ]
|
почему
|
when
|
[wɛn]
|
когда
|
where
|
[weə]
|
где
|
who
|
[huː]
|
кто
|
whom
|
[huːm]
|
кому
|
whose
|
[huːz]
|
чей
|
how
|
[haʊ]
|
как
Рассмотрим подробнее их значения и примеры употребления.
What
Используется для уточнения информации. Обычно относится к неодушевленным предметам, вещам или действиям:
|
What is his name?
|
Как его зовут?
|
What’s going on?
|
Что происходит?
|
What is she doing?
|
Что она делает?
Также what может применяться по отношению к людям в вопросах, касающихся рода их занятий:
|
– What is he?
|
– Чем он занимается?
|
– A painter.
|
– Он художник.
Which
Which также используется для уточнения какой-либо информации. Это слово может относиться к одушевленным и неодушевленным предметам.
|
Which flavour do you want?
|
Какой вкус ты хочешь?
|
Which car is ours?
|
Какая машина наша?
|
Which of us does he mean?
|
Кого из нас он имеет в виду?
|
Which one is your sister?
|
Кто из них твоя сестра?
Which or what?
Специальные вопросительные слова which и what близки по значению, и их использование зависит от контекста. Which употребляется в вопросе, который требует выбора между несколькими известными пунктами. На русский язык его можно перевести как «который из». What предполагает более общий, широкий выбор.
|
What do you want for dessert?
|
Что ты хочешь на десерт?
|
Выбор из всего существующего множества десертов.
|
Which do you want for dessert?
|
Что ты хочешь на десерт?
|
Выбор из ограниченного количества: например, когда перед вами меню или витрина с десертами.
Часто мы можем заменить which на what, и грамматически это будет правильно. Но это не всегда работает в обратную сторону: при использовании which обязателен контекст выбора. Сравните следующие предложения с вопросительными словами which и what:
|
Which is the capital of Australia, Sydney or Canberra?
|
Столица Австралии Сидней или Канберра?
|
Выбор из двух представленных вариантов.
|
What’s the capital of Australia?
|
Какая столица у Австралии?
|
Нет контекста выбора.
|
Which towns do we go through on the way?
|
Через какие города мы проезжаем по пути?
|
Говорящий знает местность и может предположить, через какие конкретно населенные пункт будет проходить путь. Есть контекст выбора.
|
What towns do we go through on the way?
|
Через какие города мы проезжаем по пути?
|
Говорящий не знает местности, контекста выбора нет.
Итак, which используется в контексте выбора, когда есть ограниченный диапазон ответов. What чаще используется в более широком смысле, когда диапазон ответов не ограничен.
Why
Вопросительное слово why используется, чтобы спросить о причинах или потребовать объяснения:
|
Why are you always late?
|
Почему ты всегда опаздываешь?
|
Why is he so sad?
|
Почему он такой грустный?
|
Why didn't you tell me about it?
|
Почему ты мне об этом не сказал?
When
When используется для уточнения периода времени, когда что-то произошло:
|
When are you going to leave?
|
Когда ты собираешься уехать?
|
When is her birthday?
|
Когда у нее день рождения?
|
When did you stop hating him?
|
Когда ты перестала ненавидеть его?
Where
Используется для уточнения информации о месте:
|
Where were you born?
|
Где вы родились?
|
Where are my keys?
|
Где мои ключи?
|
Where are you staying?
|
Где вы остановились?
|
Where's your cat now?
|
Где теперь твой кот?
Who
Это местоимение употребляется в вопросах о людях. Оно всегда относится к подлежащему:
|
Who's there?
|
Кто там?
|
Who is this strange man?
|
Кто этот странный человек?
|
Who are you talking to?
|
С кем ты разговариваешь?
|
Who are you going to run to now?
|
К кому ты теперь побежишь за помощью?
|
Who told you that?
|
Кто тебе это сказал?
Whom
Имеет то же значение, что и who. Но вопрос с whom относится не к подлежащему, а к дополнению. Чаще всего это слово используется с предлогами to, by, with, for:
|
Whom did you meet there?
|
Кого вы там встретили?
|
Whom are you talking to?
|
С кем ты разговариваешь?
|
By whom was this book written?
Ср.: Who wrote this book?
|
Кем была написана эта книга?
Ср.: Кто написал эту книгу?
|
With whom am I speaking?
|
С кем я разговариваю?
|
For whom are you interceding?
|
За кого вы ходатайствуете?
В современном английском языке whom употребляется в основном в письменной речи.
Whose
Используется для уточнения принадлежности:
|
Whose car is that?
|
Чья это машина?
|
Whose son is this?
|
Чей это сын?
|
Whose birthday was it yesterday?
|
Чей день рождения был вчера?
|
Whose documents did you find?
|
Чьи документы вы нашли?
How
Используется для описания способа, которым что-то делается:
|
How to learn English quickly?
|
Как быстро выучить английский?
|
How to get to the theater?
|
Как пройти в театр?
|
How did you do that?
|
Как вы это сделали?
How часто входит в состав вопросительных конструкций:
- How much
Относится к количеству или цене, используется с неисчисляемыми существительными.
|
How much time do we have?
|
Сколько у нас есть времени?
|
How much does this book cost?
|
Сколько стоит эта книга?
- How many
Относится к количеству, употребляется с исчисляемыми существительными.
|
How many brothers do you have?
|
Сколько у тебя братьев?
|
How many books did you read over the summer?
|
Сколько книг ты прочитал за лето?
- How often
Относится к частоте повторения каких-либо действий.
|
How often do you call your parents?
|
Как часто вы звоните родителям?
|
How often do you go on vacation?
|
Как часто вы ездите в отпуск?
- How far
Относится к расстоянию.
|
How far is your house?
|
Насколько далеко находится твой дом?
|
How far do we have to go?
|
Сколько нам еще идти?
Правила использования вопросительных слов в английском языке
Вы уже знаете, что вопросительные слова играют ведущую роль в построении специальных вопросов. В этой конструкции важен порядок слов: вопросительное слово стоит на первом месте, затем следует сказуемое, а после – подлежащее и второстепенные члены предложения.
Мы также можем использовать вопросительные слова в косвенных вопросах, например:
|
Специальный вопрос
|
Перевод
|
Косвенный вопрос
|
Перевод
|
How old is she?
|
Сколько ей лет?
|
I wonder how old she is.
|
Интересно, сколько ей лет.
|
What's your name?
|
Как тебя зовут?
|
She asked me what my name was.
|
Она спросила, как меня зовут.
Обратите внимание на порядок слов в косвенном вопросе: после вопросительного слова идет подлежащее, а потом сказуемое.
Это основные сведения о вопросительных словах в английском языке. Чтобы проверить, как вы усвоили эту тему, можете пройти тест здесь.
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