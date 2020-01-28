Содержание: What Which Which or what? Why When Where Who Whom How Правила использования вопросительных слов в английском языке

Почти все вопросительные слова в английском языке начинаются с одних и тех же двух букв – wh. Поэтому специальные вопросы, которые строятся с помощью этих слов, называются WH-questions. В таблице приведен список из основных вопросительных слов с транскрипцией и переводом:

what [wɒt] что, какой which [wɪʧ] какой why [waɪ] почему when [wɛn] когда where [weə] где who [huː] кто whom [huːm] кому whose [huːz] чей how [haʊ] как

Рассмотрим подробнее их значения и примеры употребления.

What

Используется для уточнения информации. Обычно относится к неодушевленным предметам, вещам или действиям:

What is his name? Как его зовут? What’s going on? Что происходит? What is she doing? Что она делает?

Также what может применяться по отношению к людям в вопросах, касающихся рода их занятий:

– What is he? – Чем он занимается? – A painter. – Он художник.

Which

Which также используется для уточнения какой-либо информации. Это слово может относиться к одушевленным и неодушевленным предметам.

Which flavour do you want? Какой вкус ты хочешь? Which car is ours? Какая машина наша? Which of us does he mean? Кого из нас он имеет в виду? Which one is your sister? Кто из них твоя сестра?

Which or what?

Специальные вопросительные слова which и what близки по значению, и их использование зависит от контекста. Which употребляется в вопросе, который требует выбора между несколькими известными пунктами. На русский язык его можно перевести как «который из». What предполагает более общий, широкий выбор.

What do you want for dessert? Что ты хочешь на десерт? Выбор из всего существующего множества десертов. Which do you want for dessert? Что ты хочешь на десерт? Выбор из ограниченного количества: например, когда перед вами меню или витрина с десертами.

Часто мы можем заменить which на what, и грамматически это будет правильно. Но это не всегда работает в обратную сторону: при использовании which обязателен контекст выбора. Сравните следующие предложения с вопросительными словами which и what:

Which is the capital of Australia, Sydney or Canberra? Столица Австралии Сидней или Канберра? Выбор из двух представленных вариантов. What’s the capital of Australia? Какая столица у Австралии? Нет контекста выбора. Which towns do we go through on the way? Через какие города мы проезжаем по пути? Говорящий знает местность и может предположить, через какие конкретно населенные пункт будет проходить путь. Есть контекст выбора. What towns do we go through on the way? Через какие города мы проезжаем по пути? Говорящий не знает местности, контекста выбора нет.

Итак, which используется в контексте выбора, когда есть ограниченный диапазон ответов. What чаще используется в более широком смысле, когда диапазон ответов не ограничен.

Why

Вопросительное слово why используется, чтобы спросить о причинах или потребовать объяснения:

Why are you always late? Почему ты всегда опаздываешь? Why is he so sad? Почему он такой грустный? Why didn't you tell me about it? Почему ты мне об этом не сказал?

When

When используется для уточнения периода времени, когда что-то произошло:

When are you going to leave? Когда ты собираешься уехать? When is her birthday? Когда у нее день рождения? When did you stop hating him? Когда ты перестала ненавидеть его?

Where

Используется для уточнения информации о месте:

Where were you born? Где вы родились? Where are my keys? Где мои ключи? Where are you staying? Где вы остановились? Where's your cat now? Где теперь твой кот?

Who

Это местоимение употребляется в вопросах о людях. Оно всегда относится к подлежащему:

Who's there? Кто там? Who is this strange man? Кто этот странный человек? Who are you talking to? С кем ты разговариваешь? Who are you going to run to now? К кому ты теперь побежишь за помощью? Who told you that? Кто тебе это сказал?

Whom

Имеет то же значение, что и who. Но вопрос с whom относится не к подлежащему, а к дополнению. Чаще всего это слово используется с предлогами to, by, with, for:

Whom did you meet there? Кого вы там встретили? Whom are you talking to? С кем ты разговариваешь? By whom was this book written? Ср.: Who wrote this book? Кем была написана эта книга? Ср.: Кто написал эту книгу? With whom am I speaking? С кем я разговариваю? For whom are you interceding? За кого вы ходатайствуете?

В современном английском языке whom употребляется в основном в письменной речи.

Whose

Используется для уточнения принадлежности:

Whose car is that? Чья это машина? Whose son is this? Чей это сын? Whose birthday was it yesterday? Чей день рождения был вчера? Whose documents did you find? Чьи документы вы нашли?

How

Используется для описания способа, которым что-то делается:

How to learn English quickly? Как быстро выучить английский? How to get to the theater? Как пройти в театр? How did you do that? Как вы это сделали?

How часто входит в состав вопросительных конструкций:

How much

Относится к количеству или цене, используется с неисчисляемыми существительными.

How much time do we have? Сколько у нас есть времени? How much does this book cost? Сколько стоит эта книга?

How many

Относится к количеству, употребляется с исчисляемыми существительными.

How many brothers do you have? Сколько у тебя братьев? How many books did you read over the summer? Сколько книг ты прочитал за лето?

How often

Относится к частоте повторения каких-либо действий.

How often do you call your parents? Как часто вы звоните родителям? How often do you go on vacation? Как часто вы ездите в отпуск?

How far

Относится к расстоянию.

How far is your house? Насколько далеко находится твой дом? How far do we have to go? Сколько нам еще идти?

Правила использования вопросительных слов в английском языке

Вы уже знаете, что вопросительные слова играют ведущую роль в построении специальных вопросов. В этой конструкции важен порядок слов: вопросительное слово стоит на первом месте, затем следует сказуемое, а после – подлежащее и второстепенные члены предложения.

Мы также можем использовать вопросительные слова в косвенных вопросах, например:

Специальный вопрос Перевод Косвенный вопрос Перевод How old is she? Сколько ей лет? I wonder how old she is. Интересно, сколько ей лет. What's your name? Как тебя зовут? She asked me what my name was. Она спросила, как меня зовут.

Обратите внимание на порядок слов в косвенном вопросе: после вопросительного слова идет подлежащее, а потом сказуемое.

Это основные сведения о вопросительных словах в английском языке. Чтобы проверить, как вы усвоили эту тему, можете пройти тест здесь.