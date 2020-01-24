Mr & Mrs Мисс и миссис. В чем разница Другие варианты обращения Итог Содержание:

Англичане славятся своим особым речевым этикетом. Наверняка вы не раз, хотя бы в фильмах, слышали обращения (так называемые гоноративы) Мистер (Mr) или Миссис (Mrs). Казалось бы, что все просто, но это не совсем так. В английском языке обращение к собеседнику может зависеть от пола, возраста, и статуса. Поэтому, чтобы не попасть в неловкую ситуацию, стоит изучить все нюансы.

Mr & Mrs

Те, кто уже изучает английский на протяжении хотя бы небольшого срока, вполне может быть знаком с такими сокращениями как Mr и Mrs, что в переводе на русский означает «мистер» и «миссис» соответственно.

Mr – сокращенно от Mister (произносится как [’mɪstər]). Используется при обращении к мужчине любого возраста, независимо от того, в каком семейном положении он находится. После «Mr» часто добавляется фамилия.

Mrs – краткая форма обращения от Misses (произносится как [ˈmɪsɪz]). Используется при обращении к женщинам любого возраста, но только к тем, кто замужем (или овдовели). «Mrs», так же как и обращение в мужской форме, следует употреблять в разговоре вместе с фамилией собеседника.

Если вы не знакомы с человеком, то не постесняйтесь узнать у него, как к нему можно обращаться. Таким образом вы проявите вежливость и уважение, что не мало важно для жителей англоязычных стран.

Оба варианта Mr и Mrs в такой форме используются при написании деловых писем, заполнении документов, и в других официальных бумагах. Однако нередко такие сокращения можно встретить в журналах, книгах и пр.

Есть несколько важных грамматических моментов.

Употребление точки после этих сокращений. Все зависит от варианта английского, который вы используете. Т.е. в британском английском ставить точку после Mr или Mrs не нужно, в американском английском – наоборот, точка ставится всегда. Написание с большой буквы. Во всех официальных документах эти сокращения, так же как и имена пишутся с большой буквы независимо от позиции в предложении.

Если речь идет о муже и жене, то их нужно представлять вместе, и ни в коем случае не по отдельности. Например, не «Mr Black and Mrs Black», а «Mr & Mrs Black».

Мисс и миссис. В чем разница

Теперь подробнее рассмотрим различия между обращениями к представительницам женского пола. Английский язык богат различиями гоноративов женского рода, и их выбор зависит от того, обращаетесь вы к замужней или незамужней женщине.

Mrs – сокращенно от Misses. Употребляется перед фамилией, и только при разговоре с замужней или овдовевшей женщиной.

Miss – (Мисс, произносится как [mɪs]) обращение к незамужней девушке или женщине. В отличие от предыдущего варианта, Miss – это не сокращение, а целое слово. Поэтому после него никогда не ставится точка. Чаще всего можно услышать этот гоноратив в отношении школьниц или студенток.

Эти два варианта уместны только в том случае, когда вы точно знаете о статусе собеседницы. Но как быть в той ситуации, если вы не знакомы с человеком, но спрашивать о семейном положении в данной ситуации неуместно или невозможно. Как тогда обратиться к незнакомой девушке или женщине?

В этом случае есть универсальное обращение Ms (Краткая форма от Mizz, читается как [mɪz] – Миз). Его можно использовать в любой ситуации, независимо от семейного положения, возраста, и статуса собеседницы. По утверждению популярного издательства The Times, Ms – общепринятое и вполне приемлемое обращение к женщине-адресату в англоязычных странах. Особенно часто оно применяется в бизнесе. Так что если вам точно неизвестно семейное положение женщины, не нужно угадывать. Смело говорите «Ms», если, конечно, собеседница не разрешит иной вариант.

Другие варианты обращения

Кроме основных формальных обращений Mr, Mrs, Miss и Ms есть еще несколько форм: Sir и Madam.

Sir ([ˈsɜː(ɹ)] сэр) – универсальное обращение к мужчинам, которые старше по возрасту или статусу.

Вообще, в англоязычной среде при формальном общении принято обращаться к человеку в соответствии с его профессиональным статусом. Например: Doctor – доктор, officer – офицер (обращение к сотруднику полиции), Father – отец (при общении со священником) и т.д.

Но если вы говорите с кем-то впервые, вы можете употребить Sir, независимо от статуса и профессии адресата. Кстати, слово «Сэр» приемлемо использовать отдельно, без фамилии, и это не будет считаться дурным тоном (в отличие от употребления без фамилии обращений Мистер или Миссис).

Использование формы «Sir» возможно в повседневной жизни, при общении с начальником, или же среди военных, когда младший по званию обращается к старшему.

Кстати, в Великобритании у гоноратива Sir есть и второе значение – титул. Он используется в качестве почетной приставки для лиц, которые имеют членство в рыцарском ордене или титул баронета. В этом случае титул пишется с большой буквы, и после него обязательно следует полная форма имени. Например: Sir John Smith.

Madam – ([maˈdam] мадам) уважительное обращение к женщине. Не имеет такого же широкого распространения как «Sir». Но его можно встретить на светских приемах, когда статусных женщин представляют как «Madam».

В деловой переписке часто встречается клише с обращением к сотрудникам компании «Dear Sirs and Madams…» (Уважаемые дамы и господа…). Также для вежливого обращения к женщине может применяться краткая форма «Madam» - ma’am (мэм). Часто употребление этой формы можно встретить в полиции США или Великобритании, когда младшие по званию обращаются к старшей по званию женщине-офицеру.

Стоит упомянуть еще об одном гоноративе, который появился относительно недавно – Mx (произносится как [mɪks] или [mʌks]). Это гендерно-нейтральное обращение, в русском языке аналога этой форме нет. Примечательно, что этот вариант был признан официально, и в 2015 году включен в Оксфордский словарь английского языка (Oxford English Dictionary).

Итог

В качестве итога можно кратко описать основные моменты. Итак, стоит запомнить, что для обращения к мужчинам в английском есть 2 варианта:

Mr (mister) – ставится перед фамилией;

Sir – можно использовать без фамилии.

Пример:

Mr Smith expressed support for that proposal. – Мистер (Господин) Смит высказал поддержку этому предложению.

Excuse me, Sir. - Извините, сэр

Чтобы не путаться в обращении к женщине, нужно запомнить отличия:

Mrs – (Миссис) замужняя или овдовевшая женщина;

Miss – (Мисс) молодая незамужняя девушка или женщина;

Ms – (Миз) универсальное обращение к женщине, которое применяется, если вы не знаете о ее семейном положении;

Ma’am – так же применимо к представительницам женского пола, независимо от их положения, возраста и статуса.

Первые 3 варианта (Mrs, Miss, Ms) всегда ставятся перед фамилией. Форма ma’am, так же как и Sir употребляются самостоятельно.

Пример:

Mrs Jackson cooks dinner – Миссис Джексон готовит ужин;

Miss Helen, call us later, please – Мисс Хелен, позвоните нам, пожалуйста, позже;

Ms Rice would like to receive documents as soon as possible – Миз Райз хотела бы получить документы как можно скорее;

Ma’am, how can I help you? – Мэм, как я могу вам помочь?

При переводе официальных документов на русский, формы Mr, Mrs, Miss и Ms лучше заменять русскоязычными аналогами Г-н (господин) и Г-жа (госпожа).