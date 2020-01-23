Содержание:
- Как пишутся даты в британском английском
- Как записываются даты в американском английском
- Международный формат записи дат
- Запись дат в формальном и неформальном стиле
- Как читать даты
Одну и ту же дату из календаря можно записать несколькими способами. Правила написания дат в английском языке меняются в зависимости от стиля письма (официального или неофициального), формата записи (буквенного или числового) и варианта языка (американского или британского). В статье мы рассмотрим, как пишутся и читаются даты в английском.
Как пишутся даты в британском английском
британском английском принято указывать сначала день, затем название месяца с заглавной буквы, а затем год. Запись даты 17 января 2020 года может выглядеть следующим образом:
- 17 January
- 17 January 2020
- 17th January 2020
- the 17th of January, 2020
Все эти варианты одинаково верны, но более длинное и подробное написание дат относится к официальному стилю.
Использование «the» и «of» при записи даты необязательно. Но здесь есть правило: или вы пишете оба слова, или не используете их совсем. Нельзя написать 17th of January или the 17th January, единственный правильный вариант – the 17th of January.
Название дня недели должно стоять перед датой и либо отделено запятой, либо присоединено с помощью «the» и «of»:
- Friday, 17 January 2020
- Friday the 17th of January, 2020
В некоторых случаях даты записываются цифрами. Порядок записи тот же: сначала день, потом месяц, потом год. Наиболее часто используемым разделителем в числовом формате даты является косая черта, однако вы также можете использовать дефис или точку:
- 17/1/20
- 17.1.20
- 17-1-20
- 17/01/2020
- 17.01.2020
- 17-01-2020
Даты в английском языке можно также записать смешанным способом: 17Jan2020 или 17-Jan-20.
Иногда к датам приписывают буквенные окончания (st, nd, rd, th), например:
|
He will arrive on the 1st of February.
|
Он приедет 1 февраля.
|
This happened on the 2nd of March.
|
Это произошло 2 марта.
|
We will go on vacation on the 3rd of April.
|
Мы отправимся в отпуск 3 апреля.
|
Today is the 17th of May.
|
Сегодня 17 мая.
Как записываются даты в американском английском
Правописание дат немного отличается от британского. Месяц предшествует дню, а затем следует год:
- Jan 17
- January 17
- January 17, 2020
День недели пишется перед датой и отделяется запятой:
- Friday, January 17, 2020
Запись даты в числовом формате подчиняется тем же правилам: сначала указывается месяц, потом день, потом год. В качестве разделителей используются те же знаки препинания, что и в британском английском:
- 01/17/20
- 01.17.20
- 01-17-20
- 01/17/2020
- 01/17/2020
- 01-17-2020
Запись даты смешанным способом может выглядеть так: Jan. 17, 2020.
Международный формат записи дат
Британец запишет 17 января 2020 года как 17/1/20, а американец – как 01/17/20. Из-за этого часто возникает путаница. Чтобы избежать недопонимания между людьми, использующими британский и американский формат даты, был разработан международный стандарт. Он рекомендует писать даты в формате ГГГГ-ММ-ДД (сначала год, затем месяц, затем день):
- 2020/1/17
- 2020 January 17
Вы можете выбрать любой из представленных стилей записи дат, но помните главное: будьте последовательны и не смешивайте разные стили в одном документе, если у вас нет на то веских причин.
Запись дат в формальном и неформальном стиле
В официальном письме не используется чисто числовой формат написания даты (17/1/20 или 1/17/20). Допускается сокращение названия месяца для экономии места:
|
January
|
Jan
|
February
|
Feb
|
March
|
Mar
|
April
|
Apr
|
May
|
-
|
June
|
-
|
July
|
Jul
|
August
|
Aug
|
September
|
Sept
|
October
|
Oct
|
November
|
Nov
|
December
|
Dec
Также в официальном документе нельзя опускать год. На британском английском вы можете записать дату как 17th January 2020, на американском – January 17, 2020. Год записывается цифрами, за исключением начала предложения. Цифра в начале предложения считается стилистической ошибкой, поэтому год в таком случае записывается словами.
В неофициальном письме можно использовать более короткий формат даты. Здесь допустима полностью числовая запись и сокращение года.
Как читать даты
Отдельные вопросы у изучающих английский язык вызывает произношение дат. В нем нет ничего сложного, если запомнить основные принципы.
Годы при произнесении обычно делятся на две части, например:
|
1977
|
nineteen seventy-seven
|
1982
|
nineteen eighty-two
|
2019
|
twenty nineteen
Первый год каждого столетия произносится следующим образом:
|
1700
|
seventeen hundred
|
1900
|
nineteen hundred
|
2000
|
two thousand
В чтении дат всегда используются порядковые, а не количественные числительные, даже если на письме не указано окончание:
|
the 2nd of February/February 2
|
the second of February
|
the 17th of January/January 17
|
the seventeenth of January
|
the 15th of March/March 15
|
the fifteenth of March
Вариант «the two of February» – грубая ошибка. Особенно важно помнить об этом, когда приходится читать даты в американских текстах: в США, в отличие от Великобритании, не принято добавлять к числительным буквенные окончания.
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