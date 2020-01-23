Содержание:

  1. Как пишутся даты в британском английском
  2. Как записываются даты в американском английском
  3. Международный формат записи дат
  4. Запись дат в формальном и неформальном стиле
  5. Как читать даты

Одну и ту же дату из календаря можно записать несколькими способами. Правила написания дат в английском языке меняются в зависимости от стиля письма (официального или неофициального), формата записи (буквенного или числового) и варианта языка (американского или британского). В статье мы рассмотрим, как пишутся и читаются даты в английском.

Как пишутся даты в британском английском

британском английском принято указывать сначала день, затем название месяца с заглавной буквы, а затем год. Запись даты 17 января 2020 года может выглядеть следующим образом:

  • 17 January
  • 17 January 2020
  • 17th January 2020
  • the 17th of January, 2020

Все эти варианты одинаково верны, но более длинное и подробное написание дат относится к официальному стилю.

Использование «the» и «of» при записи даты необязательно. Но здесь есть правило: или вы пишете оба слова, или не используете их совсем. Нельзя написать 17th of January или the 17th January, единственный правильный вариант – the 17th of January.

Название дня недели должно стоять перед датой и либо отделено запятой, либо присоединено с помощью «the» и «of»:

  • Friday, 17 January 2020
  • Friday the 17th of January, 2020

В некоторых случаях даты записываются цифрами. Порядок записи тот же: сначала день, потом месяц, потом год. Наиболее часто используемым разделителем в числовом формате даты является косая черта, однако вы также можете использовать дефис или точку:

  • 17/1/20
  • 17.1.20
  • 17-1-20
  • 17/01/2020
  • 17.01.2020
  • 17-01-2020

Даты в английском языке можно также записать смешанным способом: 17Jan2020 или 17-Jan-20.

Иногда к датам приписывают буквенные окончания (st, nd, rd, th), например:

He will arrive on the 1st of February.

Он приедет 1 февраля.

This happened on the 2nd of March.

Это произошло 2 марта.

We will go on vacation on the 3rd of April.

Мы отправимся в отпуск 3 апреля.

Today is the 17th of May.

Сегодня 17 мая.

Как записываются даты в американском английском

Правописание дат немного отличается от британского. Месяц предшествует дню, а затем следует год:

  • Jan 17
  • January 17
  • January 17, 2020

День недели пишется перед датой и отделяется запятой:

  • Friday, January 17, 2020

Запись даты в числовом формате подчиняется тем же правилам: сначала указывается месяц, потом день, потом год. В качестве разделителей используются те же знаки препинания, что и в британском английском:

  • 01/17/20
  • 01.17.20
  • 01-17-20
  • 01/17/2020
  • 01/17/2020
  • 01-17-2020

Запись даты смешанным способом может выглядеть так: Jan. 17, 2020.

Международный формат записи дат

Британец запишет 17 января 2020 года как 17/1/20, а американец – как 01/17/20. Из-за этого часто возникает путаница. Чтобы избежать недопонимания между людьми, использующими британский и американский формат даты, был разработан международный стандарт. Он рекомендует писать даты в формате ГГГГ-ММ-ДД (сначала год, затем месяц, затем день):

  • 2020/1/17
  • 2020 January 17

Вы можете выбрать любой из представленных стилей записи дат, но помните главное: будьте последовательны и не смешивайте разные стили в одном документе, если у вас нет на то веских причин.

Запись дат в формальном и неформальном стиле

В официальном письме не используется чисто числовой формат написания даты (17/1/20 или 1/17/20). Допускается сокращение названия месяца для экономии места:

January

Jan

February

Feb

March

Mar

April

Apr

May

-

June

-

July

Jul

August

Aug

September

Sept

October

Oct

November

Nov

December

Dec

Также в официальном документе нельзя опускать год. На британском английском вы можете записать дату как 17th January 2020, на американском – January 17, 2020. Год записывается цифрами, за исключением начала предложения. Цифра в начале предложения считается стилистической ошибкой, поэтому год в таком случае записывается словами.

В неофициальном письме можно использовать более короткий формат даты. Здесь допустима полностью числовая запись и сокращение года.

Как читать даты

Отдельные вопросы у изучающих английский язык вызывает произношение дат. В нем нет ничего сложного, если запомнить основные принципы.

Годы при произнесении обычно делятся на две части, например:

1977

nineteen seventy-seven

1982

nineteen eighty-two

2019

twenty nineteen

Первый год каждого столетия произносится следующим образом:

1700

seventeen hundred

1900

nineteen hundred

2000

two thousand

В чтении дат всегда используются порядковые, а не количественные числительные, даже если на письме не указано окончание:

the 2nd of February/February 2

the second of February

the 17th of January/January 17

the seventeenth of January

the 15th of March/March 15

the fifteenth of March

Вариант «the two of February» – грубая ошибка. Особенно важно помнить об этом, когда приходится читать даты в американских текстах: в США, в отличие от Великобритании, не принято добавлять к числительным буквенные окончания.

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