Содержание: Как пишутся даты в британском английском Как записываются даты в американском английском Международный формат записи дат Запись дат в формальном и неформальном стиле Как читать даты

Одну и ту же дату из календаря можно записать несколькими способами. Правила написания дат в английском языке меняются в зависимости от стиля письма (официального или неофициального), формата записи (буквенного или числового) и варианта языка (американского или британского). В статье мы рассмотрим, как пишутся и читаются даты в английском.

Как пишутся даты в британском английском

британском английском принято указывать сначала день, затем название месяца с заглавной буквы, а затем год. Запись даты 17 января 2020 года может выглядеть следующим образом:

17 January

17 January 2020

17th January 2020

the 17th of January, 2020

Все эти варианты одинаково верны, но более длинное и подробное написание дат относится к официальному стилю.

Использование «the» и «of» при записи даты необязательно. Но здесь есть правило: или вы пишете оба слова, или не используете их совсем. Нельзя написать 17th of January или the 17th January, единственный правильный вариант – the 17th of January.

Название дня недели должно стоять перед датой и либо отделено запятой, либо присоединено с помощью «the» и «of»:

Friday, 17 January 2020

Friday the 17th of January, 2020

В некоторых случаях даты записываются цифрами. Порядок записи тот же: сначала день, потом месяц, потом год. Наиболее часто используемым разделителем в числовом формате даты является косая черта, однако вы также можете использовать дефис или точку:

17/1/20

17.1.20

17-1-20

17/01/2020

17.01.2020

17-01-2020

Даты в английском языке можно также записать смешанным способом: 17Jan2020 или 17-Jan-20.

Иногда к датам приписывают буквенные окончания (st, nd, rd, th), например:

He will arrive on the 1st of February. Он приедет 1 февраля. This happened on the 2nd of March. Это произошло 2 марта. We will go on vacation on the 3rd of April. Мы отправимся в отпуск 3 апреля. Today is the 17th of May. Сегодня 17 мая.

Как записываются даты в американском английском

Правописание дат немного отличается от британского. Месяц предшествует дню, а затем следует год:

Jan 17

January 17

January 17, 2020

День недели пишется перед датой и отделяется запятой:

Friday, January 17, 2020

Запись даты в числовом формате подчиняется тем же правилам: сначала указывается месяц, потом день, потом год. В качестве разделителей используются те же знаки препинания, что и в британском английском:

01/17/20

01.17.20

01-17-20

01/17/2020

01/17/2020

01-17-2020

Запись даты смешанным способом может выглядеть так: Jan. 17, 2020.

Международный формат записи дат

Британец запишет 17 января 2020 года как 17/1/20, а американец – как 01/17/20. Из-за этого часто возникает путаница. Чтобы избежать недопонимания между людьми, использующими британский и американский формат даты, был разработан международный стандарт. Он рекомендует писать даты в формате ГГГГ-ММ-ДД (сначала год, затем месяц, затем день):

2020/1/17

2020 January 17

Вы можете выбрать любой из представленных стилей записи дат, но помните главное: будьте последовательны и не смешивайте разные стили в одном документе, если у вас нет на то веских причин.

Запись дат в формальном и неформальном стиле

В официальном письме не используется чисто числовой формат написания даты (17/1/20 или 1/17/20). Допускается сокращение названия месяца для экономии места:

January Jan February Feb March Mar April Apr May - June - July Jul August Aug September Sept October Oct November Nov December Dec

Также в официальном документе нельзя опускать год. На британском английском вы можете записать дату как 17th January 2020, на американском – January 17, 2020. Год записывается цифрами, за исключением начала предложения. Цифра в начале предложения считается стилистической ошибкой, поэтому год в таком случае записывается словами.

В неофициальном письме можно использовать более короткий формат даты. Здесь допустима полностью числовая запись и сокращение года.

Как читать даты

Отдельные вопросы у изучающих английский язык вызывает произношение дат. В нем нет ничего сложного, если запомнить основные принципы.

Годы при произнесении обычно делятся на две части, например:

1977 nineteen seventy-seven 1982 nineteen eighty-two 2019 twenty nineteen

Первый год каждого столетия произносится следующим образом:

1700 seventeen hundred 1900 nineteen hundred 2000 two thousand

В чтении дат всегда используются порядковые, а не количественные числительные, даже если на письме не указано окончание:

the 2nd of February/February 2 the second of February the 17th of January/January 17 the seventeenth of January the 15th of March/March 15 the fifteenth of March

Вариант «the two of February» – грубая ошибка. Особенно важно помнить об этом, когда приходится читать даты в американских текстах: в США, в отличие от Великобритании, не принято добавлять к числительным буквенные окончания.