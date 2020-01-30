Содержание: ООО на английском языке ИП на английском ЗАО на английском языке ОАО на английском языке

Сегодня мы разберем одну важную тему - правильный перевод наименования компании на английский язык. Эта тема будет особенно полезна для тех, кто задается вопросом как именно ООО, ЗОА или ИП будет звучать по-английски, поэтому в этой статье мы расскажем о том, как писать юридические лица на английском языке.

ООО на английском языке

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) является наиболее распространенной организационно-правовой формой ведения бизнеса и переводится по-разному в зависимости от того, с какой страной сотрудничает компания. В случае сотрудничества с иностранными партнерами могут возникнуть трудности в переводе ООО. Давайте разберем детали.

Общество с ограниченной ответственностью переводится на английский язык как Limited Liability Company, сокращенно LLC. Этот вариант актуален для США.

В Великобритании для обозначения ООО используется Limited Trade Development - Ltd. Аббревиатура в иностранном варианте обычно ставится после наименования компании.

Разберем пример.

ООО “Бристоль” - сокращенное русское название на английский нужно перевести так:

“Bristol” Limited Liability Company или

“Bristol” LLC

При выборе английского перевода “ООО” нужно учитывать страну компании контрагента, но чаще используется американская форма перевода реквизитов. Запятую между наименованием организации и правовой формой ставить не нужно. Кроме этого, часто используется вариант простой транслитерации ООО, а в скобках прописывается иностранный эквивалент - OOO (Limited Liability Company). Многие эксперты советуют использовать именно вариант с транслитерацией.

Пример:

ООО “Бристоль”

OOO “Bristol” (Bristol, LLC)

Само название компании тоже не стоит переводить на английский, а транслитерировать его, иначе могут возникнуть юридические проблемы. В некоторых случаях перевод можно указать в скобках.

ИП на английском

ИП сокращенная аббревиатура от индивидуального предпринимателя. Транслитерировать ее на английский язык не рекомендуется, так как во многих зарубежных странах IP это не индивидуальный предприниматель, а Internet Protocol.

Перевод реквизитов может выглядеть так:

ИП Петров Иван Петрович

Individual Entrepreneur Petrov Ivan Petrovich

В американском варианте еще может использоваться Sole Proprietor, а в британском - Sole Trader.

ЗАО на английском языке

ЗАО расшифровывается как закрытое акционерное общество. В принципе, тут действуют те же принципы, что и при переводе ООО.

Аббревиатура ЗАО в английском языке имеет своей эквивалент - Closed Joint Stock Company и сокращенно будет выглядеть, как CJSC. Лучше всего аббревиатуру транслитерировать, а иностранный эквивалент написать в скобках.

Приведем пример:

ЗАО “Смоленское” можно транслитерировать на английский язык вот так:

ZAO Smolenskoye (Smolenskoye, CJSC)

ОАО на английском языке

ОАО (открытое акционерное общество) пишется по тому же принципу. Сначала идет транслитерация названия компании, а потом в скобках иностранный эквивалент. ОАО по-английски будет Public Joint Stock Company, сокращенно JSC.

Пример:

ОАО “Москва”

OAO Moskva (Moskva, JSC)

Правильное написание юридических лиц на английском языке пригодится не только для бизнеса, но и для оформления визы, так что будьте внимательны при подготовке документов.