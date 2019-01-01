Грамматика
Статьи, которые помогут вам освоить грамматику английского языка
7 минут
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Математические действия на английском языке
Многие при изучении английского упаскают из вида важную тему “Математические действия”
6 минут
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Юридические лица на английском языке
Никогда не задумывались как будет по-английски ООО, ЗАО, ОАО или ИП? С этой темой каждый может столкнуться хотя бы раз в жизни, поэтому мы подготовили эту статью.
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Вопросительные слова в английском языке
Из статьи вы узнаете, какие существуют вопросительные слова в английском языке и каковы их функции.
10 минут
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Мисс, миссис, мистер в английском языке
В статье рассматривается тема правильного обращения к мужчине и женщине на английском, и разница между мисс, миссис, миз. Что правильно выбрать: Mrs, Miss или Ms.
10 минут
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Как писать даты в английском языке
Из статьи вы узнаете, как писать даты в английском языке, чем отличается британский, американский и международный вариант записи, а также разберетесь с правилами чтения дат.
24 минут
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Слова-связки в английском языке
В статье рассматриваются основные слова-связки в английском языке с транскрипцией и переводом, их классификация по значению и советы по использованию в устной и письменной речи.
14 минут
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Сокращения в английском языке
Сокращения в английском языке, их виды, способы образования и особенности использования в устной и письменной речи. Примеры самых популярных сокращений с переводом и комментариями.
10 минут
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Как правильно писать русские имена на английском языке
Умение писать русские имена на английском - навык очень важный, но получить его не так уж и просто. В этой статье мы разберем основные правила написания имен латиницей.
11 минут
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Как написать адрес на английском языке
Чтобы быть уверенным, что ваше письмо дойдет до адресата, надо точно знать, что вы указали правильно адрес получателя. Сегодня мы ...
13 минут
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Маркеры английских времен
В английском языке достаточно много слов-маркеров – выучить все будет затруднительно, но здесь самое главное уловить общий принцип.
3 минуты
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3 формы неправильного глагола fly
Статья посвящена глаголу fly: значению, переводу, употреблению. В таблице приведены 3 формы неправильного глагола fly, материал дополнен примерами.
3 минуты
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3 формы неправильного глагола leave
Из статьи вы узнаете о значении, употреблении и 3 формах неправильного глагола leave. Материал проиллюстрирован примерами
3 минуты
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3 формы неправильного глагола take
Читайте в статье: 3 формы неправильного глагола take, а также его перевод, значение и примеры употребления с переводом
3 минуты
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3 формы неправильного глагола go
В статье рассматривается неправильный глагол go: произношение, значение, 3 формы. Приведены примеры употребления с переводом
3 минуты
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3 формы неправильного глагола fall
В статье приведены 3 формы неправильного глагола fall. Также рассматривается его значение, произношение и примеры употребления в речи
3 минуты
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3 формы неправильного глагола read
В статье рассматривается значение, произношение, перевод и три формы неправильного глагола read. Материал проиллюстрирован примерами
5 минут
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Как правильно обозначается время по английски-AM и PM
Время суток в английском языке может обозначаться, как в 24-х часовом формате принятом во всем мире, так и в 12-ти часовом. Второй...
20 минут
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Письмо другу на английском языке
Написать письмо другу на английском языке: как начать, о чем писать, как попрощаться. В статье также говорим о правилах оформления письма, фразах-клише и даже приводим примеры писем.
17 минут
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Как быстро выучить неправильные глаголы английского языка
Есть убеждение, что русский язык, наш «великий и могучий», очень сложно дается иностранцам: сводящие с ума незнакомые для них букв...
23 минут
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Времена в английском языке
Одним из самых сложных разделов грамматики английского языка остается употребление времен глагола. В русском языке мы привыкли всего к 3 временам, в то время как в английском их 12.
17 минут
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Времена английского глагола
Времена глагола - штука, кажется, загадочная. Но мы для вас подготовили практическую инструкцию, чтобы сразу было понятно, что к чему. За дело!
3 минуты
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Беглянка "E", или премудрости орфографии
Английская орфография, как орфография иностранного языка.
5 минут
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Нарушая запреты или пара слов об артиклях
Когда мы учим любой язык, то каждое правило для нас становится аксиомой. Разумеется, к каждому правилу есть исключения, но их мы т...
6 минут
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"Жили у бабуси два веселых G**SE" или Как не запутаться в превеликом множестве!
Все мы прекрасно знаем правило образования множественно числа — множественное число образуется путем добавления окончания "s" к су...
8 минут
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Еще раз о сокращениях
Мы уже приводили некоторые английские аббревиатуры, часто используемые в интернете (и не только) в статье «Net Lingua» или английс...
6 минут
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Считаем и делим по-английски
Несмотря на то, что некоторые существительные являются неисчисляемыми, необходимость их посчитать остается. Сыпучие, текучие и ана...
4 минуты
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Будущее время — все о Future (продолжение)
Продолжаем разговор о будущем времени. На повестке дня — Future Perfect. Как и другие перфектные формы, она употребляется тогда, к...
5 минут
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«Eats, shoots and leaves», или важность запятой в английском языке
Когда русский человек начинает учить английский язык, у него сразу же возникает масса вопросов по поводу английской пунктуации. По...
18 минут
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Система времен английского языка
В английском языке довольно сложная и разветвленная глагольная система, и надо ее осваивать -- ничего не сделаешь. В английском не...
31 минут
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СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
1. Сослагательность -- очень трудное для овладения явление английского языка. Так что есть смысл, прежде чем переводить тему на яз...
9 минут
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TYPICAL MISTAKES OF RUSSIAN LEARNERS OF ENGLISH
1. Articles This is probably the most common error. Russian language does not have the indefinite and definite articles which are...
4 минуты
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«AD» ИЛИ «ADD»? В ЧЕМ РАЗНИЦА?
В английском языке большое количество слов, которые схожи по написанию, поэтому иногда бывает трудно определиться с выбором. Скор...
5 минут
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ОШИБКА, О КОТОРОЙ НЕ ВЕДАЮТ ИНОСТРАНЦЫ.
Возьмем два предложения: Have you ever stayed at a 5-stars hotel? Have you ever bought a 20 dollars pizza? Вроде бы все правильн...
9 минут
1618
ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ МОЖНО НАРУШАТЬ.
Традиционно, грамматика английского языка, впрочем, как грамматика любого языка, имеет два направления. С одной стороны, это описа...
6 минут
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Грамматика и лексика английского в действии
В русском языке у нас имеются только лексические средства для того, чтобы сказать про обычные, регулярно совершаемые действия: "Об...
5 минут
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Порядок он и в английских прилагательных порядок
Многие помнят это по школе, а теперь и программа Word настойчиво предлагает нам поменять местами относительное прилагательное с ка...
5 минут
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Australia and her people или its people?
В русском языке мы легко можем определить род существительного, просто посмотрев на окончание. В английском же языке все иначе, по...
8 минут
1299
Тяжелые времена
Сегодня в России у многих появилась привычка учить английский язык по нескольку лет. А происходит это оттого, что сначала человек ...
11 минут
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Прилагательные, совпадающие по форме с наречием
Наречия в английском языке, как правило, образуются путем прибавления к прилагательному суффикса –ly: brave-bravely. Однако в англ...
5 минут
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Будущее время - все о Future в английском языке
В английском языке будущее время формируется по-разному: в зависимости от контекста. Проще всего начать с will/shall — это первое,...
9 минут
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Вежливые и ласковые формы обращения на английском языке
Каждый день мы обращаемся к кому-нибудь с какой-либо целью. При этом мы употребляем в речи обращения. А как обращаются друг к друг...
3 минуты
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Неправильные глаголы? Легко!
Когда человек впервые видит список неправильных глаголов английского языка, ему кажется, что он никогда их не выучит. Однако, если...
23 минут
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Модальные глаголы в английском языке
В английском языке есть всего несколько таких глаголов - must, can, may, а также shall и will - значение которых, однако, чрезвычайно велико.
6 минут
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Секрет успеха в … хиазме!
«And so, my fellow Americans: ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country». Цитата из инаугурац...
8 минут
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СINEMA, MOVIES, TRAILERS
Вы любите кино? Думаю, большинство читающих эту статью ответят утвердительно. А хотите рассказать знакомым или коллегам о фильмах, о походе в кино по-английски? Давайте попробуем.
5 минут
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Как писать числа и числительные
Когда мы пишем текст на английском языке, в котором встречаются числительные, мы часто задаем себе вопрос: В каком случае пользова...
10 минут
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Английские предлоги: что нужно о них знать?
Бытует мнение, что английские времена, это наиболее сложная часть грамматики. Такое суждение не лишено правдивости, но лишь отчаст...
13 минут
2704
Условные предложения в английском языке
Тема Conditionals сложна способом подачи и фактором многолетнего запугивания. Но, оказывается, это просто. Зная всего 3 секрета и соблюдая 2 условия, можно с лёгкостью освоить эту тему.
5 минут
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Shall умер! Да здравствует только Will!
Частенько приходится слышать от людей в разной степени владеющих английским языком о том, что "Сейчас shall не используется, а тол...
27 минут
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Английские времена: знать много или знать совсем чуть-чуть?
При изучении английских времен у многих складывается ощущение, что, чем больше узнаешь подробностей о правилах их употребления, те...
34 минут
3978
Порядок слов в английском предложении. Как правильно расставлять слова в английском языке
1. Большое значение в английском языке имеет порядок слов. В английском языке нет падежей. Хотя сами англичане с этим не согласны....
11 минут
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Фразовые глаголы: как выучить их всерьёз и надолго
Turn on the light, please. - Пожалуйста, включи свет. Get up quickly. Take a shower and brush your teeth. - Быстрее вставай. Прим...
19 минут
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Учим английскую грамматику
Скажу честно, я считаю, что нет ничего проще английской грамматики. Трудности с грамматикой - чаще всего естественный результат то...
18 минут
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Английский предлог: «кем он дружит с»?
По долгу своего имени предлог, кажется, обязан быть наиболее тесно связан с тем словом, перед которым он стоит. Например, в русско...
6 минут
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You - ты и вы?
Наверное, первое, что узнает beginner на занятии - это факт отсутствия формального разграничения между формами ты и вы в английско...
5 минут
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All & Whole–а есть ли разница?
При переводе на русский язык смысл этих двух слов, на первый взгляд, совпадает. Возможно, к такому заключению нас подталкивает отн...
5 минут
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"Хвостатые" вопросы
Многие из нас со школы знают, что существуют разные типы вопросительных предложений: общие, специальные, альтернативные, к подлежа...
5 минут
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Dinner или supper?
Представьте себе, что ваш англоязычный друг прислал вам письмо примерно следующего содержания: Dear Sir, I request the pleasure of your company at dinner on Saturday at 7 p.m.
8 минут
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Инверсия в английском языке: что нужно о ней знать?
Вопросы изучают едва ли не на первых уроках английского языка, поэтому довольно быстро они становятся неотъемлемой частью речи, а ...
6 минут
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Загадочные аббревиатуры. I.e. and E.g.
“I.e.” и “e.g.” – две аббревиатуры, которые многие люди путают в письменных сообщениях на английском языке, а также при переводе. ...