С каждым годом становиться все больше и больше людей, которые уезжают из России в другие страны, чтобы работать за рубежом и иметь более высокий доход и уровень жизни. Для того чтобы эмигрировать в Европу необходимо знать хотя бы английский язык на высоком уровне, чтобы получить работу в хорошей компании. Рассказываем о том, куда можно поехать на ПМЖ, какие профессии наиболее востребованные, где какие зарплаты и условия.

Куда поехать работать за границу русскому?

Выбирать страну для эмиграции следует исходя из вашего уровня образования, личных предпочтений, вакантных мест и т.д. Высококвалифицированных специалистов принимают в:

США;

Германии;

Венгрии;

Великобритании;

Финляндии;

Франции;

Израиле;

Южная Корея т.д.

То есть, это те страны, которые активно развиваются, изучают информационные технологии и заинтересованы в лучших специалистах. Например, ученых, медиках, профессионалах IT-индустрии и digital, инженерах и т.д. Также в некоторые государства можно переехать, не имея высокой квалификации. Там ощущается нехватка рабочего персонала, поэтому можно устроиться работать строителем, монтажником, электриком, хотя это не говорит о том, что стране не нужны и другие профессионалы. Такие страны:

Литва;

Италия;

Испания;

Португалия;

ОАЭ;

Польша;

Чехия;

Словакия.

Причем в Арабских Эмиратах зачастую требуются специалисты-женщины. Например, для работы в салонах красоты, отелях, клубах. Также в стране можно устроиться продавцом, барменом, инженером, юристом, маркетологом и т.д. Не только в ОАЭ, но и других странах, требуются няни, гувернантки, сиделки. Одно из основных требований для любой работы за границей - это знание, в первую очередь, английского языка. Например, русских учителей английского охотно берут на работу в:

Южной Корее;

КНР;

Японии;

Вьетнаме.

Учитель русского языка может найти работу в Китае, Турции, Чехии, Польше, Словакии, Венгрии, Хорватии, Франции и Германии. К тому же, если человек уже имеет высокооплачиваемую удаленную работу, он может переехать в другую страну, которая подойдет его требованиям. Чаще всего в таком случае люди уезжают на ПМЖ на Бали, в Таиланд, Турцию.

Какие специалисты самые востребованные?

На данный момент самые востребованные вакансии касаются информационных технологий, машинного обучения искусственного интеллекта. Высококвалифицированных программистов могут пригласить на работу такие страны, как США, Канада, Англия, Франция, Австрия, Швейцария, Чехия, Нидерланды, Финляндия, Южная Корея, Япония, Малайзия, Индонезия, Австралия и т.д. Так, согласно данным компании IDC, в 2019 году менее 4% IT-специалистов из России и Европы соответствуют современным требованиям, поэтому компетентному и опытному специалисту с актуальными знаниями найти работу за рубежом будет несложно. При этом зарплата специалиста информационных технологий может доходить до 650 000 тыс. в месяц.

Также зарубежным компаниями интересны специалисты, которые:

имеют редкую, узконаправленную специализацию. Например, по направлению генной инженерии, биотехнологий, энергетики;

закончили ведущие технологические вузы России. В их число входят МФТИ, МИРЭА, РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, чье образование высоко ценится за рубежом.

разбираются в российском рынке, если это необходимо иностранной компании;

имеют уникальные знания или опыт, который может пригодиться для развития бизнеса.

Также в регионах с неблагоприятной демографической обстановкой может создаться дефицит некоторых специалистов. Например, на Кипре был дефицит программистов и дизайнеров, а в Болгарии - разработчиков. Не теряет востребованности и профессия врача. Часто медики едут работать сначала в Польшу, а потом уже с приобретенным опытом отправляются в другие страны. Например, в:

Финляндию;

Страны Европы;

Канаду;

Соединенные Штаты Америки;

Австралию;

Францию;

Италию;

Страны Балтии;

Данию и Швецию;

Испанию;

Германию;

Чехию;

Хорватию;

Словакию;

Нидерланды.

Чтобы получить работу в одной из этих стран, нужно подтвердить уровень своей квалификации, сдав экзамен, который требует работодатель. В Европе для врачей требования особенно жесткие. Во многих странах нужно сдавать либо английский язык, либо тот, на котором говорят в стране и подтвердить знания сертификатом.

Инженеры требуются в Германии, США, ОАЭ, Хорватии, Словении, но для того, чтобы устроиться на работу, нужно иметь высокую квалификацию, профессиональные знания и опыт, хорошо разбираться в новейших технологиях, владеть одним или несколькими языками и т.д. В разных странах можно работать по специальностям: инженер-строитель, инженер-конструктор, горный инженер, проектировщик, инженер-электрик, инженер-механик.

Где искать работу?

По данным Antal Russia, процент россиян, готовых уехать работать за границей и покинуть Россию составляет. При этом большинство опрошенных хотели бы поселиться в Западной Европе. Однако конкуренция в этих странах очень высока: чтобы найти себе подходящее место, придется хорошо постараться, если ваша специальность не касается IT и digital или вы не имеете ученую степень, не обладаете уникальными знаниями.

Сейчас в Интернете можно найти немало порталов, которые предлагают вакансии в зарубежных странах. Например:

layboard.com. Это один из крупнейших сайтов для поиска работы за рубежом, на котором размещено более 100 000 вакансий. На сайте есть удобная система поиска и навигации, а также форум, на котором можно обсудить все интересующие вопросы.

indeed.com - это онлайн-агрегатор, на котором собраны вакансии со всего мира. Особенно популярен среди специалистов по информационным технологиям.

idealist.org. Этот портал предлагает не только свежие вакансии с переездом в другую страну, но и удаленную работу, стажировки, волонтерство.

glassdoor.com предлагает вакансии с подробной информацией о компании. Например, можно посмотреть фото и выручку за год, а также среднюю зарплату в вашей специальности.

jobisjob.com. Здесь собрано огромное количество вакансий практически со всех континентов. Например, объявлений о поиске инженеров разного профиля на сайте более 100 тыс., разного рода медицинского персонала - более 200 тыс., специалистов в сфере логистики и дистрибьюции ищут около 150 тыс. компаний.

Вот несколько сообществ, в которых можно найти вакансии в сфере IT:

Также специалистам в сфере IT поможет хорошо заполненный профиль в LinkedIn. Если работодатель обратит на вас внимание, то можно получить работу даже в крупнейших зарубежных компаниях. Еще один вариант переехать за границу - устроиться в России в международную компанию. В таком случае вас могут перевести в зарубежный филиал из-за повышения по должности или ротации. Во многих компаниях профессионалов отправляют на несколько месяцев в офисы за границей, чтобы получить новый опыт и знания. Это будет плюсом к резюме, если вы захотите переехать и сменить работу.

Сравнение зарплат в России и за рубежом

Зарплаты в Европе значительно выше, чем в России. Согласно международному рейтингу величины зарплат, наша страна занимает в нем 54 место. На первом месте расположилась Швейцария со средним годовым доходом - 74928$.

Профессия Средняя зарплата за границей (руб.) Средняя зарплата в России (руб.) Медицина 300 000 87 000 Инженерное дело 280 000 80 000 Юриспруденция 300 000 70 000 Информационные технологии IT-специалист 300 000 100 000 QA-инженер 250 000 до 80 000 Гейм-дизайнер 200 000 80 000 Менеджмент Аккаунт-менеджер 300 000 100 000 HR-менеджер 220 000 60 000 Логист 270 000 60 000 Маркетинг, PR, контент Маркетолог 220 000 60 000 Веб-аналитик 180 000 80 000 PR-менеджер 250 000 70 000 Экономика Аудиторы и инвесторы 290 000 80 000 Бухгалтеры 200 000 50 000 Финансовые консультанты 350 000 70 000

Здесь еще важно учитывать, что российские зарплаты в таблице, в основном, касаются крупных городов - Москвы и Санкт-Петербурга, в регионах люди получают намного меньше. Плюс в некоторых профессиях доход может напрямую зависеть от знания английского языка.

План миграции

Перед эмиграцией необходимо начать откладывать деньги на первые месяцы жизни за границей и разобраться с вашим знанием английского языка. Во-первых, подтянуть английский до высокого уровня, во-вторых, приступить к изучению языка страны, в которую вы собираетесь уезжать, если уже определись. Если не определились, следует выбрать место, где вы хотели бы жить. Здесь нужно учитывать средний размер зарплаты в стране, стоимость жилья, продуктов, общественного транспорта. Для этого необходимо тщательно изучить каждую страну и выбрать максимально удобные условия. Не забывайте про налоги, во многих странах Европы они очень высокие. Также можно почитать отзывы тех, кто уже туда переехал, понять, необходимо ли знать официальный язык на высоком уровне или можно обойтись одним английским. Если вы выбрали страну мечты, лучше всего поехать туда на 2-3 недели, чтобы лично оценить уровень жизни, инфраструктуру, стоимость базовых продуктов и бытовой химии, во сколько обходятся развлечения и коммунальные услуги. Также необходимо ознакомиться с законами страны, чтобы избежать проблем. Заранее следует сдать экзамен на знание английского или другого языка и получить сертификат, в котором указан ваш уровень. Сдать международный экзамен можно в школах Englex, Skyeng, BKC-IH, Wall Street English и т.д. Чтобы найти хорошую работу за рубежом, сертификат, подтверждающий знания, скорее всего потребуется. Теперь нужно определиться со сферой деятельности и приступать к составлению резюме по образцу, который принят за рубежом. В нем нельзя допускать ошибок, информация должна быть точной, без приукрашивания. К резюме можно приложить все сертификаты о дополнительном образовании, переведенные на иностранный язык и заверенные компетентным переводчиком. Опубликовать его можно на одном из предложенных выше сайтов. Пока вы ищите работу, следует рассматривать варианты жилья исходя из ваших сбережений на первые месяцы в другой стране. Если при самостоятельном поиске работы у вас возникают трудности, то можно воспользоваться услугами специализированных компаний, которые помогают найти рабочие места. Если вам удалось найти работу в другой стране, то нужно начинать разбираться с документами. Для получения рабочей визы вам необходимо иметь разрешение на работу, выданное работодателем в стране трудоустройства. Набор документов иногда может различаться в зависимости от государства. Для оформления визы могут понадобиться справка об отсутствии судимости и о том, что у вас нет опасных инфекционных заболеваний. Например, туберкулеза. Также нужно будет уплатить консульский сбор, хотя иногда его оплачивает работодатель. За помощью можно обратиться в специальные центры, которые оказывают услуги по подготовке виз. Например, МФЦ Визовый Центр, Единый визовый центр, Online-Visa. С собой в поездку нужно взять все важные документы и сделать их копии в нескольких экземплярах:

свидетельство о рождении;

загранпаспорт(а);

свидетельство об отсутствии судимости;

диплом(ы) + оценки;

все возможные дипломы (если имеются);

свидетельство о браке (если имеется);

права (если имеются);

справка о состоянии здоровья (086 или ей подобная);

справка об отсутствии ВИЧ;

флюорография.

Если все документы собраны, виза получена, следует снять жилье, купить билеты и отправляться в путь. Если вы переезжаете один, но хотите в дальнейшем перевезти семью в новую страну, следует подать соответствующее заявление в Службу миграции.

Как найти работу за границей без знания языка?

Бывает и так, что работать за границу едут люди, которые или плохо знают иностранный язык, или не знают его вообще. Зачастую в страны Азии так уезжают учителя английского языка и постепенно проходят на месте обучающие курсы. Очень важно, чтобы трудоустройство на любой вакансии было официальным, иначе можно столкнуться с мошенниками в чужой стране. Из-за этого лучше всего искать работу через официальные государственные ресурсы, которые могут находиться на сайте МИД.

В зависимости от сезона в некоторые страны Европы нужны рабочие руки для сбора урожая. Например, в Испании требуются сборщики оливок, апельсинов и винограда. В Голландии вам могут предложить работу с цветами. Для комфортного пребывания в стране вам потребуется минимальное знание английского, чтобы вести несложный диалог. За сезон можно заработать несколько тысяч долларов или евро. Если трудоустройство официальное, то вам предоставят общежитие. Также можно найти вакансии по работе в оранжерее или по уходу за животными.

На Аляске и в Скандинавских странах нужны те, кто будут чистить, разделывать, солить и упаковывать рыбу. Уборщики снега могут пригодиться зимой в Северной Европе. Иногда встречаются свободные места на мясоперерабатывающих, конвейерных предприятиях. Здесь стоит учитывать, что это все тяжелый физический труд, поэтому соглашаться работать на заводе или собирать урожай следует, если вы к этому готовы. Для женщин может подойти работа:

уборщицы;

повара;

прачки;

няни.

Понятно, что такой тип занятости не принесет много денег, но при желании можно выучить язык, пройти курсы повышения квалификации и претендовать на более серьезное место.

Также можно поехать работать в центрах, где взаимодействуют с русскоязычными мигрантами. В странах, где много отечественных туристов, могут требоваться гиды, экскурсоводы.

Минус незнания языка состоит в том, что при таком раскладе человеку, скорее всего, будут доставаться вакансии, на которых местные работать не хотят. В то же время, специалистам высокого профиля, например, строителям, знание языка может не понадобиться, если в сотруднике очень заинтересован работодатель. В целом, владение английским языком на высоком уровне намного увеличивает ваши шансы на хорошее место и достойную зарплату.