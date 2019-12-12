Содержание: Поцелуи Парады и фестивали Кухня Символы Планы на будущее Песни Заключение

Новый год в Америке — очень важный и любимый всеми праздник. Его отмечают пышно и с размахом, в отличие от Рождества, которое проводят дома, в кругу родных и близких. Новогодняя ночь, по традиции, сопровождается шумными гуляньями, концертами живой музыки, яркими парадами, ярмарками и фейерверками. Предлагаю подробнее познакомиться с тем, как отмечают Новый год в США, окунуться в самобытные обычаи этой страны и проникнуться новогодней атмосферой!

Новый год в США: традиции и обычаи

В Америке традиции празднования Нового года появились в XVII веке, когда голландские переселенцы привезли этот праздник в Нью-Йорк. С тех пор Новый год является официальным торжеством и отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января по всей стране. В новогоднюю ночь американцы не любят сидеть дома, поэтому собираются в большие компании, ходят в бары и рестораны, слушают музыку и веселятся.

В период праздников именно Нью-Йорк становится эпицентром самых ярких гуляний. Ежегодно почти 2 миллиона человек собираются на Таймс-сквер, чтобы проводить уходящий год. За несколько часов до наступления Нового года начинается праздничный концерт и лазерное шоу, небо озаряют яркие салюты и фейерверки. Кульминацией вечера становится торжественная церемония падения хрустального шара. В 23:59 шар спускается с 23-метровой высоты и ровно в полночь касается земли. Эта традиция ведет свой отсчет с 1907 года и стала очень популярной в Америке. Из-за зрелищности некоторые штаты даже заимствовали этот обряд и по-своему трансформировали его. Например, в Страсбурге, штат Пенсильвания, в полночь падает шар для игры в пинг-понг, а в Атланте, Джорджия, используется гигантский персик.

Поцелуи

Есть еще одна необычная новогодняя традиция – целовать первого встречного, когда часы пробили полночь, а в небо взлетели красочные фейерверки. Этот обряд восходит своими корнями к немецкому поверью, что первые минуты после наступления полуночи задают тон всему оставшемуся году.

Парады и фестивали

Новогодние праздники в США не обходятся без различных парадов и фестивалей. Самые популярные из них – Парад роз и Парад пантомимы. Парад роз впервые зародился в Калифорнии 1 января 1890 года. Эта дата и стала официальным днем проведения фестиваля. Это необычайно красочное зрелище, ведь в нем принимают участие передвижные платформы, полностью украшенные цветами, марширующие оркестры и конницы. Завершается день футбольным матчем, который обязательно транслируют по ТВ.

Парад пантомимы впервые был организован в Филадельфии в начале XX века ирландскими иммигрантами. В шествии, которое больше напоминает красочный карнавал, принимают участие клоуны, танцоры и музыканты, играющие на флейтах. У каждого из них своя роль — шуты высмеивают общественные проблемы и людей; оркестры весело играют на банджо, саксофонах, ударных; театральные актеры создают феерические спектакли. Наряженные участники парада в течении 10-ти часов шествуют по улицам города под предводительством Короля пантомимы.

Кухня

В Соединенных Штатах Америки не принято готовить пышный праздничный ужин, однако на столе всегда должно быть шампанское и легкие закуски, например, сыр или орехи. В южных штатах стандартным новогодним блюдом является «Hoppin’John» («Скачущий Джон»). Еще с начала XIX века это блюдо из гороха, риса и свинины украшает новогодний стол, по поверью приносит удачу и процветание всем, кто готовит его в новогоднюю ночь. То, что осталось от «Скачущего Джона» на следующий день после праздника, называется «Прыгающая Дженни» и символически подчеркивает бережливость хозяев. А вот курицу некоторые не жалуют на новогоднем столе, так как она может принести неудачи, поэтому вместо нее подается запеченная индейка с овощами и зеленью. Из десертов популярностью пользуется пудинг, фрукты и различные сладкие пироги.

Символы

Главным символом праздника считается Бэби (Baby New Year) - малыш в подгузнике, который олицетворяет новые начала и перерождение. Легенда гласит, что в течение года малыш становится стариком и уступает свое место новому младенцу.

Планы на будущее

В Америке ни один Новый год не обходится без планов на будущее. Провожая старый год, американцы обязательно составляют список обещаний, которые хотели бы исполнить в новом. В этом списке может быть что угодно - отказ от вредных привычек, занятие спортом, новая работа или исполнение давней мечты. А вот делать пышные подарки в день праздника не принято. Обычно большими и дорогими подарками американцы обмениваются в канун Рождества, а 31 декабря дарят друг другу небольшие символические презенты.

Песни

Самой популярной новогодней песней в США считается «Auld Lang Syne». Без этой старинной шотландской песни на стихи Роберта Бёрнса не встречают ни один новогодний праздник в Америке. Звуки ее можно услышать на улицах, в магазинах, кафе и ресторанах, а название в переводе означает «былые времена».

Заключение

Стиль празднования Нового года в США очень отличается от того, как принято отмечать этот праздник в России. Но, тем не менее, в любой стране этот день олицетворяет перерождение, новые начала и стремление к лучшему.