Содержание: Английский язык малышам в 3-4 годика Английский для детей 5-7 лет Английский язык для младших школьников Несколько рекомендации и советов

В современном мире знание английского требуется повсеместно. Обучение иностранному языку начинается уже самого раннего возраста в детском саду и продолжается в школе. Однако, этого может быть недостаточно, чтобы в полной мере овладеть всеми навыками и свободно заговорить на другом языке. Поэтому родители часто задаются вопросом: с чего начать изучение английского языка ребенку? Методики и стратегии обучения отличаются в зависимости от возраста.

Английский язык малышам в 3-4 годика

Многие родители хотят, чтобы ребенок заговорил на английском как можно скорее. Но стратегия «чем раньше, тем лучше» в данном случае не работает. Опытные педагоги советуют начинать обучать ребенка новому языку не раньше, чем у него сформируется родная речь.

Именно поэтому нельзя однозначно ответить на вопрос: с какого возраста начинать учить английский? Ведь способность хотя бы немного изъясняться на родном языке у всех развивается по-разному.

С чего начать

В 3-4 года дети знают название некоторых предметов и могут считать до 10. В этот момент можно подключать второй язык. Начать стоит самостоятельно дома, так как курсы не всегда имеют смысл, тем более дома в привычной обстановке ребенок не будет теряться и будет чувствовать себя спокойнее.

Даже если мама и папа не владеют английским – это не проблема, так как существует множество материалов с аудио и видео сопровождением. К тому же, помощь ребенку – хороший повод начать изучать английский самому.

Детей 3-4 лет сложно заинтересовать учебой, поэтому занятия должны быть непринужденными, желательно в игровой форме. Для этого прекрасно подойдут песенки, чтение сказок, и игры.

Песенки

Песенки, так же как и стихи запоминаются легче, поэтому заучивать их долго не придется. Зато сколько пользы: тренируется память и произношение, ребенок увлечен, и запоминает новые слова.

Даже если малыш не будет вникать в значение слов, он будет учиться воспринимать иностранную речь на слух и в подсознании обязательно отложатся отдельные фразы и слова.

Как правило, есть и специальные детские песни, чтобы учить алфавит, числа, базовую лексику или выражения.

Сказки

В таком возрасте детки еще не умеют читать, но это не значит, что нужно отказываться от сказок на иностранном языке. Книги такого жанра всегда сопровождаются иллюстрациями, которые заинтересуют ребенка. В ходе чтения можно показывать на отдельные картинки, и называть предметы и персонажей, которые изображены на них.

По возможности используйте аудиозаписи с озвучкой текста. Еще один вариант – сказки в формате видео. Преимущества в том, что они короче, чем простые мультфильмы, и быстро не наскучат.

Рапунцель на английском

ВИДЕОФАЙЛ (https://www.youtube.com/watch?v=kyFHAY45NS0)

Золушка

ВИДЕОФАЙЛ (https://www.youtube.com/watch?v=V6OvAQj2buo)

Румпельштицкин

ВИДЕОФАЙЛ (https://www.youtube.com/watch?v=YJEytkS33AU)

Игры

Сейчас даже дети легко управляются с гаджетами – сматфонами и планшетами. И для того, чтобы время, проведенное за играми, принесло пользу, установите приложения на английском языке или используйте англоязычные сайты (https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fun-games).

Для активных детей, которые не могут усидеть на месте, подойдут подвижные игры на английском.

«Simon says».

Ведущий говорит: «Simon says… stand up» (jump, sit down, touch your lips). Участники должны выполнять только те команды, перед которыми прозвучала вступительная фраза «Simon says». Если участник выполняет команду без это фразы, он выбывает из игры.

Confusion

Ведущий называет одну часть тела, одновременно касаясь другой. Например, произносит Lips (губы), а указывает на ухо. Игроки должны касаться той части тела, которую показывает ведущий. Таким же образом можно изучать действия – игроки должны выполнять озвученные команды, а не совершенное действие (ведущий сказал Sit down – сесть – а сам прыгнул, игроки же должны повторять действия ведущего).

Английский для детей 5-7 лет

В дошкольном возрасте дети более осознанно подходят к обучению, но заинтересовать их все же сложно, и занятия, похожие на школьные уроки, не подойдут.

Однако, задачу можно усложнить, и подключить активное изучение слов при помощи карточек, несложных диалогов, мультфильмов. Также можно по желанию взять несложный учебник, разработанный специально для детей младших возрастов. В 5-7 лет дети начинают учиться читать, и чтение на русском можно сочетать с чтением на иностранном языке.

Лексика

Слова – это основа изучения языка. Поэтому изучению слов нужно уделить больше внимания на начальных этапах.

Для успешного усвоения новой лексики важно сделать английский частью повседневной жизни, так как только регулярные повторения способствуют закреплению всего изученного.

Кроме того, нужно задействовать как можно больше способов восприятия информации. Всего существует 4 вида:

визуальный (зрительная),

аудиальный (на слух),

звуковоспроизведение (повторять за говорящим),

тактильный (рукописный).

Опытные педагоги считают, что залог успешного освоения языка – задействование всех способов восприятия. Ребенок видит слово перед глазами, слушает его произношение, повторяет вслух и пишет слово на бумаге. При таком раскладе задействуются разные области мозга и информация усваивается намного быстрее.

Но где брать слова для изучения, и какие слова на английском нужно знать ребенку? Несложные диалоги, чтение коротких рассказов, мультфильмы и игры – отличный способ расширения словарного запаса.

Не стоит забывать, что нужно использовать разные активности, чтобы у ребенка не пропал интерес и ему не наскучило.

Диалоги

Простые диалоги помогут запомнить бытовые выражения, которые пригодятся в повседневной жизни. К тому же, вы можете применять их в обычной жизни для общения.

Попросите ребенка передать тарелку (to pass a plate), или убрать игрушки (to pick up toys) – простые повседневные дела, но вот уже выучено несколько новых слов. Примеры фраз на разные случаи можно найти здесь.

ВИДЕОФАЙЛ (https://www.youtube.com/watch?v=8irSFvoyLHQ)

Мультфильмы

Простые мультики — первые упражнения на аудирование для вашего ребенка. Герои говорят медленно и внятно, используют простые фразы, которые обязательно пригодятся для общения.

Даже если на первых стадиях ребенок не будет улавливать точный смысл на слух, но не переживайте. У детей отлично развита языковая интуиция. Они могут не понимать смысл слова, но они прекрасно понимают все по интонации, эмоциям, движениям.

К тому же, дети могут пересматривать любимый мультфильм по несколько раз. Так что пара новых выученных слов гарантирована.

Игры

Игры также остаются актуальным способом, чтобы разнообразить занятия. Это могут быть:

игры на компьютере и смартфоне;

настольные игры;

подвижные игры;

групповые или парные игры.

Если вы изучаете с ребенком английский самостоятельно, то можно играть вдвоем.

Игра «Сыщик»

Ребенок выходит из комнаты, в это время вы прячете какой-либо предмет. Суть в том, чтобы найти спрятанную вещь, задавая вопросы о его возможном местонахождении. Такая игра поможет выучить названия предметов мебели и потренировать употребление предлогов.

Съедобное - несъедобное

Популярная и всем известная игра может использоваться для изучения английских слов. Правила простые: ведущий бросаем мяч участникам, называя при этом разные предметы. Если он называет что-то съедобное, мяч нужно ловить, а если несъедобное – отбросить.

Английский язык для младших школьников

Уроки английского в общеобразовательных учреждениях начинаются со 2 класса. В начальных классах дети пока что не могут решать все задачи самостоятельно, в отличии учеников 5 класса. Таковы особенности психологии.

Поэтому, даже если ребенку преподают язык в школе, нужно помогать ему не только при выполнении домашних заданий, но и в развитии навыков чтения, аудирования и письма на английском.

Чтение

Чтение – очень многогранный аспект, к которому можно подойти с разных сторон. Так, например, чтение может быть интенсивным и экстенсивным. Первый вид подразумевает работу над текстом – разбор грамматических конструкций, поиск значений незнакомых слов и их транскрипции, и пр. Экстенсивное чтение не требует стольких усилий, и предназначено для тренировки беглости чтения и пассивного заучивания слов.

В младших классах (2-4 класс), можно использовать оба метода, но только в умеренных количествах.

Читать можно про себя или вслух. Последний вариант поможет отрабатывать произношение, если использовать книги с аудиосопровождением.

Что читать детям в младших классах? Можно использовать любую детскую литературу – сказки, рассказы, стихи.

О том, как научить читать ребенка на английском, подробнее написано здесь.

Грамматика

Освоение грамматики наиболее сложный процесс, так как детям понять логику чужого языка намного труднее. Поэтому для этого стоит приобрести учебник, в котором все правила и порядок подачи материала будут систематизированы.

Есть несколько типов учебников – аутентичные (на иностранном языке) и неаутентичные (на русском). Первый вариант не рекомендуется, если английский изучается с нуля. Многие утверждают, что использование англоязычных материалов поможет больше «погрузиться» в языковую среду. Это так, но это не нужно в самом начале. Основная задача – понять употребление правил, а через родной язык объяснить их намного проще.

Конечно, существует большое количество учебников, и все они разные: от простых сборников упражнений до огромных справочников с подробными объяснениями. Универсального метода выбора нет, все определяется индивидуально. Выбрать можно только опробовав учебник в деле.

Кроме учебников можно использовать видео уроки для детей. Так информация воспринимается намного проще, чем с книгами.

Если возникнут проблемы с усвоением или объяснением конкретных правил, можно подробнее прочитать о некоторых из них:

Тесты

Тесты – хороший способ проверить, насколько хорошо ребенок усвоил материал по той или иной теме. Это даст понять, какие аспекты изучения даются сложнее, и чему нужно уделять больше внимания. Таким образом можно корректировать план обучения, и уроки станут более эффективными.

Тесты могут быть тематическими или поделены на уровни: https://www.study.ru/test

Игры и сайты

Даже для детей дошкольного возраста иногда полезно отвлечься от серьезных занятий, и провести время с интересом. Для этого можно использовать различные англоязычные сайты с мультфильмами и играми. Они помогут вам не просто приятно провести время, но и расширить словарный запас, подтянуть знание грамматики и правописание.

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru - учебные материалы в легкой развлекательной форме, мультфильмы, упражнения и пр.

https://www.funbrain.com/games - сайт с играми на разные темы

https://www.theproblemsite.com/word-games - сайт для расширения словарного запаса

Несколько рекомендации и советов

У школьников и дошкольников нужно развивать сразу все навыки параллельно: чтение, письмо, говорение, аудирование и лексический запас. Однако, на некоторые из них потребуется больше времени и усилий, например, на говорение и письмо. Эти навыки считаются активными, и осваиваются труднее.

Комбинируйте занятия, чтобы ребенок не потерял интерес, а новые знания и лексику по максимуму применяйте на практике.

Ни в коем случае нельзя ругать ребенка за ошибки. Так вы можете отбить любое желание продолжать обучение. Ошибки - это только показатель того, что какой-то определенной теме нужно уделить чуть больше внимания, и заполнить пробелы в знаниях. Мотивируйте ребенка. Осваивать новый навык проще, когда к нему есть интерес. Поэтому задача родителей – стараться делать занятия разнообразными. При этом не стоит забывать про поощрения. Занятия должны быть регулярными. Не стоит забрасывать их на долгий срок, даже во время каникул. Не обязательно повторять сразу большой объем информации, достаточно повторять по несколько слов в день.