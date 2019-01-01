Английский для детей
Рекомендации по изучению английского с ребенком
12 минут
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Неправильные глаголы английского языка 7 класса
Неправильные глаголы английского языка для 7 класса с переводом и транскрипцией.
9 минут
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Неправильные глаголы английского языка для 6 класса
Неправильные глаголы английского языка для 6 класса с переводом и транскрипцией.
9 минут
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Неправильные глаголы английского языка для 5 класса
Неправильные глаголы английского языка для X класса с переводом и транскрипцией.
4 минуты
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Неправильные глаголы английского языка для 4 класса
Неправильные глаголы английского языка для 4 класса с переводом и транскрипцией.
9 минут
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Обучаем ребенка азам чтения на английском языке. Часть 6.2
Кажется, что вопросы 4 и 5 разумно поменять местами. Может быть, логично сначала рассказать об окончании множественного числа, а у...
10 минут
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Обучаем ребенка азам чтения на английском языке. Часть 5.2
Конечно, в обучение азам не входит обучение разным типам слога, однако малышам вполне по силам изучение правила открытого и закрыт...
11 минут
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Обучаем ребенка азам чтения на английском языке. Часть 4.2
Переломным занятием в процессе обучения чтению обычно бывает специальное занятие, посвященное самостоятельному чтению знакомого ре...
10 минут
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Обучаем ребенка азам чтения на английском языке. Часть 3.2
Привыкнуть к начертаниям букв ребенку поможет сделанная вами тетрадка-«раскрашка», где на одной странице разворота нужно раскрасит...
17 минут
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Логика английского вопроса
Если вы объяснили ребенку, что такое “is”, “am” и “are”, вы с легкостью объясните, как нужно задавать общий вопрос на английском я...
16 минут
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Обучаем ребенка азам чтения на английском языке Часть 6.1
Как говорит моя коллега, «от детей ничего нельзя скрывать». Этот лозунг, конечно, немного коварный, так как подразумевает разумное...
7 минут
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Обучаем ребенка азам чтения на английском языке Часть 5.1
Один из моих знакомых малышей расстраивался, когда ему приходилось читать слова с диграфами («двойными» буквами sh, zh, ch, ph, gh...
10 минут
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Обучаем ребенка азам чтения на английском языке Часть 4.1
Итак, ребенок понимает, что от него требуется, когда его просят «правильно» произносить звуки, твердо знает несколько коротких и п...
8 минут
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Обучаем ребенка азам чтения на английском языке. Часть 3.1
Многие родители жалуются на то, что им кажется, что их ребенок не сообразительный. Им представляется, что научиться читать на родн...
10 минут
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Обучаем ребенка азам чтения на английском языке. Часть 2.1
Думаю, немногие начинают учить детей читать и писать на русском языке со слов «фенотип», «оксюморон» или «аминокислота». Для этого...
4 минуты
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Как помочь ребенку при изучении английского языка
Очень часто от родителей можно услышать следующую фразу – я не знаю английский язык и ничем не могу помочь своему ребенку. Это не ...
13 минут
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Обучаем ребенка азам чтения на английском языке. Часть 2.2
Ваша задача путем наводящих вопросов подвести ребенка к тому, что для того, чтобы говорить, нужно выдыхать. После этого вспомните ...
31 минут
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Английский мир детства: How & Why stories
Читая детям русские сказки на ночь, рассказывая им об Иванушке-дурачке и Тридевятом царстве, мы не всегда задумываемся о том, что ...
6 минут
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Создаём мотивацию ребенку
Недавно беседовала со своей подругой. Она была на родительском собрании в школе, где выступали учителя английского языка (2 класс,...
24 минут
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Английский мир детства: nursery rhymes
Термином «nursery rhymes» англичане называют все многообразие стихов, песенок, колыбельных и считалочек для самых маленьких . Досл...
12 минут
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Обучаем ребенка азам чтения на английском языке. Часть 1
Может быть, это странно, но я до сих пор помню, как и когда я написала первое английское слово. Я помню, где это было, в какой ком...
21 минут
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Обучаем ребенка английской грамматике: вспомогательный глагол
При объяснении ребенку материала о вспомогательном глаголе распространенной ошибкой начинающих учителей и репетиторов является «ум...
25 минут
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«He, she, it»: ребенок и обман русского языка
Изучение ребенком английского языка после того, как он научился говорить на русском, предполагает ряд логичных и предсказуемых оши...