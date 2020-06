Зачем меняется глагол

При объяснении ребенку материала о вспомогательном глаголе распространенной ошибкой начинающих учителей и репетиторов является «умалчивание» информации о том, зачем, собственно, этот глагол нужен и чему он «помогает». Понимание того, что такое вспомогательный глагол, невозможно без представления об изменении глагола.

Ребенок без особых усилий поймет, что такое изменение глагола, если, как и во многих других случаях, спровоцировать его на наблюдение за родным языком. Перед этим можно поговорить с ребенком о том, что такое глагол. Я обычно не даю объяснений, а просто привожу много примеров в разных формах.

Итак, при объяснении того, что такое изменение глагола, возможен, например, такой диалог:

– Давай я тебе сейчас скажу одно слово (один глагол), а ты постараешься понять, про кого я говорю: про тебя или про Кешу (Никиту, Тузика, Мурку…).

– (Хорошо.)

– Прыгает.

– Про Кешу.

– Правильно. А теперь скажи, про кого я говорю, про одну собаку или про трех собак. Прыгают.

– Про трех.

– Правильно. А как сказать про одну?

– Прыгает.

– Правильно. А можно ли сказать «Они прыгает?»

– (Нет, надо «Они прыгают»).

– Правильно. Видишь, каждый раз слово меняется. Когда мы говорим, мы меняем окончание (хвост) слова. Если будет неправильный хвост (окончание), мы будем говорить неправильно и непонятно.

– (Да.)

– У русских слов очень много хвостов. Я прыгаЮ, ты прыгаЕШЬ, он прыгаЕТ, мы прыгаЕМ, вы прагаЕТЕ, они прыгаЮТ. Очень много хвостов. А в английском все намного проще.

– (Как?)

Теперь наша задача объяснить ребенку, что у английского глагола в третьем лице единственного числа появляется окончание “-s”. Будет лучше, если к этому занятию ребенок уже будет знать один или несколько английских глаголов.

– У английских слов (глаголов) всего один хвост, и он появляется только в одном случае – когда мы показываем на кого-то одного. И хвост очень короткий “–s”. Вот, например, слово “jump”. Если ты будешь говорить про себя, у слова не будет хвоста (окончания). Скажи: “I…

– …jump”.

– Правильно. “I jump”. (“I like. I run. I read…”) И когда ты будешь говорить, например, про нескольких собак, у слова “jump” тоже не будет хвоста. Скажи: “Dogs…

– …jump”.

– Правильно. “Dogs jump” А вот когда ты будешь говорить про кого-то одного, не себя и не меня (более ясному определению «третьего лица» очень хорошо помогает указательный жест: отведите руку в сторону и покажите на воображаемого «третьего»), например, на одну собаку, у слова “jump” появляется хвостик “-s”. Скажи: “A dog…

– jumps”.

– Правильно. “A dog jumps”. Вот и все. Этот хвостик появляется, только если мы говорим, что что-то делает кто-то один, на кого мы показываем.

Можно нарисовать палец, наклоненный в сторону, над пальцем написать цифру «один» и окончание “-s”.

Сразу же отработать до автоматизма употребление окончания невозможно, так как запас слов пока очень мал. Ошибка будет довольно долго преследовать ребенка, правда, не особо мешая ему. Эта ошибка из разряда ошибок-оговорок. Если ребенок понимает ее суть, то никакого вреда для дальнейшего изучения языка она не принесет. Главное, чтобы малыш четко понимал принцип употребления этого окончания.

Для первичной отработки этого навыка можно поиграть в игру, похожую на игру в съедобное-несъедобное. Вы говорите ребенку существительные и местоимения, а он – молчит, когда не требуется окончание “–s” у глагола, и говорит “s”, когда требуется:

– Динозавр.

– “-s”.

– Малыши.

– …

Чтобы избежать путаницы с омонимичными окончаниями "-s" у существительного множественного числа и у глагола единственного числа, можно сразу же обратить на эту омонимию внимание ребенка. Я обычно пользуюсь формулой следующим объяснением.

Одно под другим записываются два предложения:

A dog runs.

Dogs run.

Окончание “–s” оказывается сначала перед глаголом, а потом – после глагола:

– Видишь, если мы показываем на кого-то одного, то мы не можем говорить “dogs”. У глагола в предложении нет носа “-s”, но тогда обязательно должен быть хвост. А если мы показываем на многих, то мы должны говорить “dogs”, у глагола в предложении сразу появляется нос “-s”, но тогда мы не можем к нему прибавить хвост.

Английский глагол – не собачка, у него есть либо нос, либо хвост. Но хвост или нос обязательно есть.

Эта формулировка помогает в дальнейшем обращать внимание на ошибку, если таковая возникает, не исправляя ее. Ребенок сам может анализировать, что в сконструированном им предложении не так.

После этого объяснения можно тоже поиграть: вы можете говорить предложения из подлежащего и сказуемого, а ребенок – определять, «хвост» или «нос» здесь нужен:

– Белка скачет.

– Хвост.

– Ее детишки пищат.

– Нос.

На первый взгляд, это упражнение не очень развивает навыки говорения, однако оно помогает «прокачать» грамматическую структуру, учит ребенка мыслить теоретически и понимать суть грамматического закона.

Кому помогает вспомогательный глагол

Если ребенок более или менее разобрался с тем, как изменяется английский глагол в настоящем времени и зачем ему (глаголу) это нужно, можно переходить к объяснению того, что такое вспомогательный глагол. Вспомните с ним, как образуется английский общий вопрос и спросите его, как он считает, как нужно переделать в вопрос предложение “A dog runs”. Если малыш вник в логику английского вопроса на специально посвященных этому занятиях, он попытается поменять местами подлежащее и сказуемое. Это очень хорошо, значит, в вашем объяснении того, что такое вспомогательный глагол, будет больше понятного ребенку. Обязательно похвалите его, скажите, что он все правильно понимает, но в английском языке есть одна небольшая (и очень интересная) хитрость.

Обычно я достаю шахматы и объясняю роль вспомогательного глагола при помощи нескольких фигур. Получается что-то вроде лингвистическо-шахматной сказки, которую я рассказываю, кстати, и взрослым тоже. Возьмите белого короля и белого ферзя и, если ребенок этого не знал, скажите, что это две самые главные фигуры. Произнесите понятное ребенку английское предложение из подлежащего и сказуемого (“A dog barks”) и попросите его представить, что король – это слово “dog”, а «королева» - слово “bark”. Живут они вместе очень даже хорошо, и королева всячески угождает королю: меняется, если надо: “bark-barks”.

Но вот нужно задавать вопрос. И вроде как, королеве нужно не только меняться, но еще и переходить со своего места в начало предложения (поскользите фигуркой ферзя по доске и покажите, куда бы нужно было попасть глаголу, если бы он сам менялся с существительным местами). Но здесь уж королева сказала:

– Нет уж, хватит. Меняться там, менять окончание – это еще куда ни шло. А вот переходить с места на место – это уж увольте.

А переходить-то с места на место все равно надо. Так уж устроен английский язык. И тогда на помощь белой королеве приходит черная:

– Ладно, – говорит. – Сиди уж, когда надо задать вопрос, без забот и без хлопот и ни о чем не думай. Я сама все сделаю.

– А что, – говорит белая королева. – И окончания никакие не надо менять?

– Нет, не надо. Уж если меня для вопроса вызываешь, то я все сама и сделаю.

– Ага, – говорит белая королева. – А я тогда буду преспокойненько сидеть на своем месте. И будет нас в вопросе целых две: сначала черная королева, потом король, а потом я.

Здесь уже можно объяснить, что черная королева – это слово “do”. И так как королева эта обещала не только вставать в начале предложения, но и меняться, значит, это слово тоже меняется, и тоже с помощью хвостика “-s”: “do” – “does”.

Прокомментируйте для ребенка изменение одного из предложений с помощью этих образов: записывайте предложения в тетрадку, а во время комментариев показывайте шахматные фигуры и двигайте ими. Покажите, когда белая королева сидит на своем месте и справляется сама, а когда ей на помощь приходит черная королева.

Упражнения

Когда вы будете переходить к упражнениям, не убирайте шахматную доску. Даже взрослым легче осваивать это «раздвоение» глагола, теребя фигурки и расставляя их «по местам».

Первым упражнением может быть задание на понимание структуры. Говорите ребенку английские предложения, чередуя вопросы и утвердительные предложения, и просите его фигурками показать их структуру. Для достижения «прозрачности» понимания предложения должны быть только из подлежащего и сказуемого. У ребенка будет только два варианта построения фигур: «черный ферзь – белый король – белый ферзь», когда вы задаете вопрос, и «белый король – белый ферзь», когда вы говорите утвердительное предложение.

После уяснения структуры предложений можно двигаться в сторону умения выбирать нужный вспомогательный глагол. Уточните для ребенка, что глагол “do” меняется по таким же правилам, что и все остальные глаголы. Напомните ему, что окончание “-s” у глагола появляется тогда, когда мы говорим, что что-то делает кто-то один, на кого мы показываем.

Упражнение заключается в том, что вы задаете вопросы на русском языке, а ребенок «переводит» первое слово, то есть выбирает между “do” и “does”.

– Коровы летают?

– Do…

– Мармелад растет на деревьях?

– Does…

То же упражнение, но с местоимениями. Ребенок переводит первые два слова.

– Мы живем на Земле?

– Do we…

– Он учится в школе?

– Does he…

То же упражнение, но вы не произносите местоимений. Задача ребенка – подобрать и вспомогательный глагол, и местоимение.

– Максим ходит на теннис?

– Does he…

Новые вершины и горизонты

Теперь, когда ребенок знаком и с глаголом-связкой, и со вспомогательным глаголом (не важно, насколько точно и быстро он умеет выбирать нужную форму того или другого), у вас есть возможность сформировать бесценный навык распознавания предложений, в которых нужен глагол-связка, и в которых он не нужен, так как есть смысловой глагол.

Дело в том, что изучающие английский язык любого возраста часто попадают в одну и ту же ловушку и раз от раза делают ошибки, корень которых в том, что не различаются предложения со смысловым глаголом и с глаголом-связкой: “He is walk… ”, “Does she a teacher?” И тому, кто делает подобные ошибки, обычно бывает очень обидно услышать о том, что он ошибся, ведь он так тщательно выбирал форму глагола: “He – is; she – does”! Но в том-то и дело, что сначала нужно выбрать глагол, а уже потом – его форму. Ошибка делается на самом первом этапе – когда нужно выбирать между формой смыслового глагола и формой глагола-связки. Точнее, этот выбор просто игнорируется. Обучающийся просто не акцентирует внимание на этом выборе и сразу переходит к поиску формы, часто не отдавая себе отчет, что “is” и “does” – это два разных глагола.

Разумеется, свою долю путаницы вносят формы Continuous, образующиеся с помощью глагола “to be”, однако, как показывает практика, основная причина в том, что на самых ранних этапах обучения, при знакомстве с формами глагола, навык выбора между двумя конструкциями – со смысловым глаголом и с глаголом-связкой – просто не формировался. На нем не акцентировали внимания.

Именно этому навыку и пора обучать малыша, как только вы познакомили его с глаголом-связкой и вспомогательным глаголом.

Итак, давайте представим себе, как происходит выбор формы глагола – в том случае, разумеется, когда это не делается автоматически.

Например, нам нужно спросить по-английски: “Ты любишь кофе?” Для этого мы сначала решаем, содержит ли это предложение смысловой глагол, и уже потом, решив это, выбираем форму вспомогательного глагола. Эту процедуру иногда проделывают даже «продолжающие» изучать английский язык, когда сталкиваются с такими словами, как “to be sure”, “to agree”. Многие довольно долго запоминают, что “sure” нуждается в глаголе-связке, а “agree” – нет. И как бы «точно» мы ни подбирали форму глагола, если мы не решим вопрос о том, форму какого, собственно, глагола, нужно искать, мы рискуем ошибаться и ошибаться.

Поэтому малыша нужно с самого начала научить делать этот выбор. И сделать это довольно просто, нужна только масса упражнений и ваше внимание к ошибкам ребенка.

Ребенок уже переводил первые слова вопросов: и когда вы изучали глагол-связку, и когда вы изучали вспомогательный глагол. Теперь ему нужно делать то же самое, но не просто подбирать форму глагола, а выбирать сам глагол. Другими словами, ему нужно выбрать сначала группу форм, из которых он будет выбирать, а потом уже выбирать саму форму.

В качестве первого упражнения можно выполнить такое, когда ребенку заведомо не нужно выбирать саму форму слова, но нужно выбрать только группу, например, выбирать только между “is” и “does”. Выберите «героя» для упражнения (маму, собаку, приятеля, игрушку, персонажа мультфильма или компьютерной игры…), чтобы речь заведомо шла об одном и том же. Вам нужно задавать про этого персонажа вопросы, а ребенку – переводить первое слово. Объясните ребенку его задачу, чтобы он не выполнял упражнения «вслепую» и не пытался сфокусироваться на выборе формы. Скажите ему, что вы будете или спрашивать, какой он или кто он, и тогда нужен глагол “is”, или спрашивать, делает ли он что-то, тогда нужен глагол “does”:

– Максим часто кричит?

– Does…

– Максим высокий?

– Is…

Если ребенок допускает ошибку, обязательно разберитесь, в чем она состоит, объясните ребенку, в чем он неправ. Не спешите получать беспроигрышные ответы, этот навык формируется плавно не только у малышей. Персонажей можно менять, причем менять так, чтобы менялись и глаголы.

Только после того, как вы убедитесь, что ребенок умеет распознавать предложения со смысловым глаголом и без (пусть и делает ошибки), можно переходить к такому упражнению, когда ребенку нужно не только выбрать глагол, но и его форму.

Я обычно рисую два круга, а в них записываю формы глагола. Лучше, если сами круги различаются графически или цветом. Затем я говорю предложения на русском, а ребенок показывает сначала круг, а потом форму. Он должен очень четко запомнить, что сначала выбирается круг, а затем в самом круге можно выбирать одно из слов.

Одно из обязательных для моих учеников упражнений – чтение текста и показывание после каждого предложения, в каком круге оно находится. Выбор самой формы намеренно игнорируется, чтобы сформировать понимание того, что это «дело второе». Этот текст можно составить самому или специально адаптировать любой уже написанный текст. Текст нужно разбить на простые предложения и убрать или переформулировать предложения типа «У него есть», так как на английский язык они переводятся с помощью смыслового глагола.

Помощь в запоминании форм

Это и подобные упражнения на выбор глагола можно чередовать с упражнениями, которые помогут ребенку не только «логически», но и автоматически подбирать форму слова.

Объясните ребенку, когда еще, кроме вопроса, появляется вспомогательный глагол, и поиграйте с ним в простейшую игру, когда в его задачи будет входить выбор из ответов “Yes, I do!” и “No, I don’t!” Смысл этого упражнения будет состоять в том, что ребенок будет привыкать к созвучию “I” и “do”, доводя до автоматизма и самоочевидности выбор нужного глагола в других ситуациях и упражнениях.

Основной же принцип цикла упражнений на умение выбирать нужный глагол и его форму должен состоять в том, чтобы чередовать «заходы» «изнутри» и «снаружи». «Снаружи» - то есть со стороны целой картины, когда ребенку нужно самому выбрать глагол. «Изнутри» - значит со стороны группы форм, когда внимание ребенка акцентируется только выборе одной формы из двух или одной формы из трех, или просто на повторении формы, как в случае с упражнением на “Yes, I do!” и “No, I don’t!” Такое чередование нужно, чтобы и помочь ребенку понимать логику грамматики в целом, и чтобы помочь ему безболезненнее запомнить сами формы глаголов и автоматизировать их выбор на этапе, когда уже выбран глагол.