Один из неудачных путей

Традиционной сложностью, на которую обрекают себя и детей многие родители и начинающие педагоги, является изучение всех трех форм глагола настоящего времени в привязке к местоимениям, другими словами, нередко ребенку объясняется, к каким местоимениям подходит та или иная форма глагола:

I – am

you – are

he, she, it – is

we – are

you – are

they – are

Однако такой путь похож на требование выучить текст физической формулы с целью разобраться в физическом законе.

Конечно, прекрасно, если ребенок будет знать сами слова и их перевод, но ведь мы ждем от него не только воспроизведения этого списка, а умения им оперировать. Возникает иллюзия, что мы вооружаем ребенка схемой, которая ему поможет правильно употреблять формы глагола. Когда мы требуем от ребенка выучить соответствия глаголов местоимениям, мы предполагаем, что ребенок систематизирует эти знания так, чтобы их можно было легко применять при конструировании предложений.

Но по силам ли малышу понять, что это не просто список, а формула, по силам ли ему самому разобраться в законах английской грамматики?

В этом случае перед ребенком встают довольно серьезные задачи:

Выучить местоимения (сами слова и их перевод); Выучить формы глагола; Выучить соответствия глаголов местоимениям; Самостоятельно понять, что форма “is” подходит для местоимений единственного числа, кроме (почему-то) “I”; форма “are” подходит для местоимений множественного числа, в том числе (почему-то) для тех случаев, когда по-русски мы говорим «ты»; Самостоятельно понять, что, оказывается, при конструировании предложений совсем не требуется ориентироваться на местоимение – его там может вообще не быть! Подлежащие в предложениях нужно соотносить с местоимениями, а уже потом подбирать глагол.

Как вы понимаете, это может быть по силам только детям постарше. Чтобы ясно и системно представлять себе эту информацию, ребенок должен выполнить много упражнений, много раз ошибиться, много раз пожать плечами, много раз почувствовать неуверенность и лишь несколько раз почувствовать подтверждение своим смутным догадкам.

Это взрослому понятно, что под “he” понимается любой человек или любое животное мужского пола единственного числа, что и «они», и «мы» с точки зрения английской грамматики (применительно к настоящему времени) – одно и то же; что между «вы» и «ты» нет никаких различий, для ребенка же это – сложные задачи на абстрактное мышление, которое у него еще очень хрупкое. Для него совсем не очевидно, что в одних случаях важным является «число», а все остальное – неважно (“we are, they are”); а в других случаях важным является и лицо, и число (“we are, I am”)… Поэтому местоимения при изучении форм глагола настоящего времени – плохие помощники. Их можно привлекать только очень осторожно.

Кроме того, одновременное выучивание целого списка форм чрезвычайно сложно для детей. Для них сложно даже выучить английские цвета: слова-названия цветов они запоминают легко, а вот что эти слова обозначают, могут путать очень долго. Чего же хотеть от грамматических форм, которые еще и не полностью «накладываются» на русские!

Между тем ребенку нужно не просто понять, но и запомнить формы.

Ребенком гораздо проще воспринимается и запоминается информация, если нужно усваивать простые факты или простые оппозиции, то есть пары: не запоминать сложное условие употребления сразу ряда форм, а понять логику употребления двух противопоставленных форм ("is-are", "I am - you are"); в сложную систему эти факты и оппозиции можно объединять постепенно. Разумеется, после того, как ребенок познакомится со всеми формами и местоимениями, нужно показать их в целом, в виде таблицы или схемы, чтобы они существовали в виде замкнутой системы правил, а не как разрозненные и разорванные факты.

Кроме того, ребенка нужно уберечь от объяснения неизвестного через неизвестное. Все новое ребенок непринужденно освоит в том случае, если оно будет ложиться на очевидное.

В случае с формами глагола “to be” продуктивно разделить информацию на «порции» и помочь ребенку понять логику употребления форм. Сама идея параллельно с освоением форм глагола выучивать местоимения вполне логична, однако последовательность занятий можно выстроить таким образом, чтобы информация поступала «порционно» и факты не мешали друг другу непринужденно «уложиться».

Местоимения при такой методике тоже изучаются безболезненно: когда они «поступают» не все сразу, а по одному или парами, они не смешиваются друг с другом и быстрее запоминаются.

Is/are

Первая напрашивающаяся оппозиция – это оппозиция множественного и единственного числа третьего лица, то есть формы “is” и “are”.

С формой “is” малыш уже знаком. Теперь можно противопоставить ее форме “are”. Конечно, для этого необходимо, чтобы ребенку было известно о множественном числе существительного.

Чтобы различия между формами глагола не выглядели для ребенка условностью, можно предварительно провести параллель с русским языком (как при объяснении, что такое “is”) и показать необходимость употреблять разные формы. Диалог может быть, например, таким:



– Скажи, что кошка будет черной.

– Кошка будет черной.

– А теперь скажи, что кошки будут черными.

– Кошки будут черными.

– А можно сказать «Кошки будет черными»?

– Нет.

– Видишь, когда кошка одна, мы говорим «будет», а когда кошек много, мы говорим по-другому, «будут». А англичане меняют слова тогда, когда они говорят про то, что есть сейчас или уже было. Когда они говорят, что одна кошка черная, они говорят “is”: “A cat is black”. А когда они говорят про нескольких кошек, они говорят совсем другое слово.

– (Какое?)

– Are. Cats are black. Нельзя говорить “Cats is black”, это то же самое, что сказать «Кошки черная».

Далее можно переходить к примерам и упражнениям. Перед тем, как просить ребенка конструировать предложения, я обычно показываю ему много картинок и прошу каждый раз говорить, какое слово, “is” или “are”, «подходит» к каждой из них (на фотографии два котенка, ребенок говорит “are”, на фотографии один петух, ребенок говорит “is”). Он и запоминает слова, и привыкает к принципу их употребления, и упражняется в выборе одного из них.

Это упражнение хорошо тем, что оно ставит перед малышом минимум задач и концентрирует его только на выборе глагола: ему не нужно ни вспоминать другие английские слова, ни читать на английском, ни составлять предложения, он просто смотрит на картинки и говорит одно слово из двух.

Если он справляется с этим заданием легко, можно переходить к упражнению, принцип которого тот же – выбрать нужное слово из двух – но «единичность» или «множественность» предметов нужно уже определять не по картинкам, а по форме слов. Вы говорите английские слова (сначала те, которые он хорошо знает, а потом и те, которые он не знает), а ребенок после каждого слова говорит “is” или “are”:



– An elephant…

– Is.

– Crocodiles…

– Are.

– A site…

– Is.

Незнакомые для ребенка слова нужны для того, чтобы у него постепенно формировался навык «разделения» грамматического и обычного значения слова. Если малыш скажет, что он не знает такого слова, ему всегда можно ответить:

– А зачем тебе знать это слово? По-моему, и так понятно, что “a site” – это что-то одно. Смотри, есть артикль, а “s” на конце нет…

Обычно дети моментально с этим соглашаются. Более того, работа с незнакомыми словами для них часто оказывается более интересной, чем работа со знакомыми словами.

После того, как формы существительного и формы глагола «соединились», можно переходить к упражнениям на конструирование предложений: подстановке слов в предложениях, чтению предложений и коротких текстов, переводу предложений с русского языка на английский и с английского на русский и т.д.

Это должны быть элементарные предложения и элементарные задания, ребенок должен безусловно хорошо понимать, что он делает.

I am

Если ребенок свободно ориентируется в пространстве “is”/”are”, он готов к восприятию новой формы глагола. Скорее всего, местоимение “I” уже знакомо ему, поэтому ребенку можно рассказать о том, что специально для слова “I” есть еще одна форма – “am”.

Казалось бы, информация минимальна, однако необходимо, чтобы “I” и “am” «сдружились» с памяти ребенка, чтобы эти два слова «указывали» друг на друга.

Так как для ребенка удобнее всего запоминать и упражняться, оперируя оппозициями, одновременно я обучаю его кратким формам ответа: “Yes, I am” и “No, I am not” и прошу его отвечать утвердительно или отрицательно на мои вопросы.

Так как запас слов у ребенка минимален, а для динамичной и надежной отработки этих ответов требуется большое количество разнообразных, не утомляющих ребенка вопросов, я иду на радикальные меры, а именно задаю эти вопросы по-русски. Только в этом случае это упражнение можно превратить в ненавязчивую и немного безумную игру, чем-то напоминающую известную игру в «съедобное-несъедобное».

Напомню, что эта игра состоит в том, что водящий бросает мячик играющему и одновременно говорит имя существительное. Если это слово обозначает съедобное, играющий «ест», то есть ловит мячик, если несъедобное – не «ест», то есть не ловит. Задача играющего – быстро среагировать и не «съесть» несъедобное. Похожие задачи при игре в “Yes I am/No, I’m not”. Вы (водящий) задаете ребенку вопрос про него, а его задача – быстро отреагировать:



–Ты мальчик?

–Yes, I am.

– Ты хороший?

– Yes, I am.

Повторюсь, взрослыми глазами эта игра немного безумна, но детскими глазами – вполне достойна внимания. При желании для темпа и ритма игры можно подключить и мячик. Вместо вас «водить» может и ребенок: тогда он будет привыкать слышать и понимать английскую речь. Попробуйте его «обмануть» неправильными ответами, чтобы проверить, слышит ли он вас.

Кстати, этой игрой можно хитро воспользоваться в психологических и педагогических целях, задавая между прочих вопросы типа: «Ты счастливый?», «Ты здоровый?», «Ты одинокий?» Информативными будут и ответы, и сама реакция ребенка. Однако не перестарайтесь с количеством таких вопросов, ребенок может вас раскусить и замкнуться или застесняться.

Будьте внимательны и не задавайте вопросов, содержащих смысловые глаголы («Ты живешь на Земле?»), и объясните это ребенку, когда он будет «водить». Навык различения предложений со смысловыми глаголами и без них очень пригодится: впереди умение выбирать между вспомогательным глаголом и глаголом-связкой. Сделайте к этому небольшой «подступ».

Избегайте вопросов типа «У тебя есть?» В переводе на английский этот вопрос содержит смысловой глагол “have”.

You are

По той же схеме можно изучить «пару» “you are”. Так как мы идем по пути осмысленного изучения языка, логично объяснить ребенку, почему рядом с местоимением “you” употребляется глагол “are”.

Сначала спросите ребенка, какой бы глагол – “am”, “is” или “are” – он употребил рядом со словом «они», со словом «он», со словом «вы». Английские местоимения можно не называть, так как эти вопросы необходимы для того, чтобы ребенок поймал логику грамматического закона. Конечно, перед этим нужно убедиться, что малыш вспомнил, как употребляются формы “is” и “are”: поиграйте с ним немного в игру, в которую уже играли и «освежите» информацию и навык.

Удостоверившись, что ребенок понимает логику («он» – один, значит, “is”, «они» –много, значит, “are”), обязательно скажите ему, что он все понимает правильно. Затем спросите его, какое бы он слово употребил рядом со словом «ты». Разумеется, он ответит «неправильно». Тогда ему снова нужно сказать, что он молодец и все понимает правильно, только вот незадача: англичане не говорят «ты». Они говорят только «вы». Даже тогда, когда мы говорим «ты». Они всегда говорят только “you”.

А если “you” – это «вы», значит какое слово нужно: “is” или “are”?

Может показаться, что эта информация избыточна и проще просто «отработать», что рядом с “you” употребляется “are”, но это может сбить логику грамматического закона, который ребенок только начал постигать, между тем в постижении опорного и основного все должно быть максимально понятно и прозрачно.

Игра на «закрепление» может быть аналогичной предыдущей игре. Задавайте малышу вопросы о себе, не забывая про «психологические»: вы узнаете для себя много нового, а малыш освоится с местоимением “you”.

Местоимения it/they

Точно по такому же пути – краткого ответа на вопрос, заданный на русском языке, можно пойти и при изучении местоимений “it”/”they”. Слово “it” уже знакомо ребенку, познакомьте его со словом “they”.

Во время игры можно рассматривать картинки и задавать вопросы. Когда вы будете задавать вопросы, не включайте в них местоимения, ребенок должен сам их выбрать:



– Эти медведи зеленые?

– No, they are not.

Местоимиения he, she – it

При изучении местоимений “he” и “she” противопоставьте их уже знакомому местоимению “it”. Почему-то часто детей учат, что “it” – это то же самое, что «оно».

Объясните малышу, что это слово употребляется тогда, когда мы не знаем и не можем знать «он это или она». Дети с легкостью и интересом воспринимают информацию о том, что у английских существительных отсутствует род. Спросите у малыша, почему мы говорим, что «машина» «белая», а «трактор» – «белый». Откуда мы знаем, машина – это он или она? Почему для нас любая незнакомая кошка – это «она», а любой незнакомый попугай – это «он»?

Расскажите ему, что нам это подсказывает только слово. На самом деле машина – это не она и не он, а кошка может оказаться и «она», и «он». Просто мы подчиняемся слову и про любую кошку говорим «она», хотя понятия не имеем, «он» это или «она». А англичанам язык ничего не подсказывает. Поэтому на английском языке «он» или «она» мы можем говорить только про тех, про кого мы это знаем: про людей, про знакомых нам животных. А про все остальное мы говорим “it”. Можно рассказать и про то, что англичане любят говорить про транспорт «она».

После этого переходите к уже хорошо знакомой игре. Задачей ребенка будет научиться выбирать между тремя местоимениями и привыкать ассоциировать эти местоимения с глаголом “is”.

Рассматривайте картинки, обсуждайте их. Не забудьте и про самые общие вопросы о семье и мироустройстве: что-то может вас позабавить, а что-то – насторожить. Например, во время одной из таких игр девочка на вопрос «Коля хороший водитель?» беззаботно ответила на русском языке: «Когда не очень пьяный, то да».

Как и в предыдущем случае, старайтесь не включать местоимения в вопрос: задача ребенка – не переводить местоимения, а уметь выбирать нужное местоимение самостоятельно:



– Наташа красивая?

– Yes, she is.

Упражнение на выбор одного из трех местоимений может предваряться упражнением на выбор между “he” и “she”, но обычно этого не требуется.

We

Местоимение “we” и соответствующий ему глагол “are” продуктивно изучать в оппозиции к уже знакомой паре “I am”. Играть можно все в ту же игру, чередуя вопросы про «мы», про «вы» и про «ты». По моим наблюдениям, никаких сложностей в выборе нужного глагола или нужной пары местоимения и глагола не возникает.

Обобщение

После таких «порционных» грамматических занятий нужно обязательно перейти к обобщающим занятиям.

Сначала поговорите с ребенком о том, когда нужно говорить “is”, когда – “am” и когда “are”. Опорным в понимании логики грамматического закона должны быть не слова-местоимения, а понятия. Например, можно сформулировать так: «“Am” – когда я показываю на себя одного, “is” – когда показываю на кого-то одного, “are” – для многих». В принципе, с этого обобщения можно и начать весь цикл занятий, посвященный формам глагола “to be”, но такого объяснения все равно недостаточно, и «порционные» занятия все равно необходимы.

Затем поиграйте в игру «русский вопрос – английский краткий ответ», но ответы должны содержать уже все местоимения и, соответственно, все формы глагола. Разумеется, можно переходить и к чтению, и к переводу, и к конструированию предложений.

Я обычно не тороплю память малышей и разрешаю им пользоваться таблицей с местоимениями и выписанными в строку формами: “am”, “is”, “are”. Важным я считаю не динамичное запоминание местоимений, а умение выбирать форму глагола. Местоимения же при должном количестве упражнений запомнятся сами.

Позаботьтесь о будущем

Итак, целью этого цикла занятий должно быть знакомство ребенка с логикой выбора формы глагола и с английскими местоимениями. Однако не стоит добиваться того, чтобы на этом этапе местоимения и формы глагола “to be” жестко связались в памяти ребенка (если “I”, то обязательно “am”, если “she”, то обязательно “is”). Не нужно заставлять его «затверживать» пары местоимений и глаголов.

Напомню, что впереди – изучение вспомогательного глагола и изучение прошедшего и будущего времени. Образно выражаясь, между местоимением и глаголом нужно оставить «просвет», который позволит «отделить» местоимение от глагола и заменить глагол на другой. Поэтому если ребенок запомнил сами формы глагола, понимает принцип выбора формы глагола, легко «разбирается», когда нужна та или иная форма, не путается в них и легко выбирает нужную форму хотя бы при помощи «шпаргалки», задачу можно считать выполненной и переходить к следующему этапу – изучению логики английского вопроса. Для отдыха от новой «грамматической» информации несколько занятий можно посвятить чтению и конструированию предложений и изучению новых слов.