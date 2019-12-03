Рождество и Новый год уже совсем скоро, поэтому самое время засесть с чашечкой чая за просмотр праздничных фильмов, чтобы лучше проникнуться атмосферой предстоящих праздников. Предлагаем Вашему вниманию подборку самых лучших фильмов, посвященных Рождеству и Новому году! Их вы можете использовать для изучения языка и пополнения своего словарного запаса.

Enjoy!

Содержание:

Лучшие английские фильмы про Рождество Лучшие фильмы про Новый год

Лучшие английские фильмы про Рождество

Эта прекрасная жизнь

Классический рождественский фильм, без которого не обходится ни одно Рождество. Эта чистая и добрая фантастическая история рассказывает о Джордже Бэйли, который в канун праздника хочет покончить с собой. Страшный поступок ему не дает совершить ангел по имени Кларенс Одбоди. Она спасает героя и показывает ему, как бы сложилась жизнь окружающих его людей, если бы он не родился. Эта рождественская сказка о любви к своей семье, рождественских чудесах и искуплении.

Отпуск по обмену

Отпуск по обмену — очень душевная романтическая комедия о любви, женской дружбе и взаимовыручке в канун праздника. Судьбы двух незнакомых женщин странным образом переплетается, когда они сталкиваются с любовными разочарованиями. Тогда-то они и решают обменяться домами и прожить жизнь друг друга в течение нескольких недель. А дальше их ждут сюрпризы и очень интересные праздничные открытия.

Один дома

Без этой киноленты не обходится ни один Новый год в России, уж точно. Выпущенный ещё в начале 90-х, «Один дома» до сих пор популярен и любим, особенно накануне праздников. История всем известна — юный герой остался одним дома и, по закону жанра, именно в этот момент к нему в жилище забираются грабители. Для создания рождественского настроения эта смешная и милая история о мальчике, который проявил немыслимую смекалку, подойдет очень кстати.

Рождественская история

Самая лучшая адаптация легендарной сказки Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе». Эта поучительная история рассказывает о противном скряге Эбенезере Скрудже, который ненавидит все, что связано с дружбой, любовью и праздниками, пока его внезапно не посещают призраки рождественского прошлого, настоящего и будущего.

Четыре Рождества

Как лучше всего провести Рождество? Конечно же, в кругу семьи. Только все оказывается не так уж и просто. Перед героями фильма, в исполнении Риз Уизерспун и Винса Вона, стоит сложная задача — в один день посетить не два, а четыре Рождества, потому что их родители в разводе. Это хорошее кино о семейных ценностях, приправленное иронией и каплей циничного юмора.

Реальная любовь

Режиссер «Дневников Бриджит Джонс» создал отличный английский фильм про Рождество, состоящий из нескольких рождественских новелл, который отлично подходит для уютного предпраздничного вечера. Каждая история рассказывает о чистой любви, преданности, верности и о том, как люди по обычной случайности могут найти свою родственную душу в канун Рождества.

Гремлины

Комедийный фильм ужасов родом из 80-х многие помнят еще с детства. Сюжет крутится вокруг мистического китайского существа по имени Гизмо, больше похожего на маленькую плюшевую игрушку. Однако есть одно «но» — его нельзя кормить после полуночи и давать коснуться воды, иначе он породит монстров. Угадайте, что происходит дальше?

Полярный экспресс

Сюжет этого фильма про Рождество вращается вокруг Билли, который очень жаждет поверить в Санта-Клауса. Все меняется в канун праздника, когда посреди ночи Билли навещает таинственный поезд, обещая отвезти его на Северный полюс в гости к главному символу праздника. Проводник поезда (Том Хэнкс) вместе с другими пассажирами помогает Билли поверить в чудеса.

Новая рождественская сказка

Еще одна адаптация Диккенса. «Новая рождественская сказка» — современный взгляд на праздничную новеллу, с беззастенчивым телевизионным ведущим Фрэнком Кроссом в главной роли, который занял место Эбенезера Скруджа. Однако эта история больше напоминает современную сатиру, наполненную черным юмором, и больше подойдет для взрослых, которые хотят посмотреть необычный фильм родом из 80-х.

Чудо на 34-й улице

«Чудо на 34-й улице» в США приобрёл культовый статус, об этом говорят целых четыре ремейка. Его, наравне с «Моей прекрасной жизнью», смотрят в канун Рождества каждый год. История достаточно банальна — в канун праздника простого старика просят сыграть Санта-Клауса. Вроде бы все просто, но на деле он по-настоящему оказывается таковым. Теперь ему придется убедить скептиков в том, что чудеса по-настоящему существуют.

Лучшие фильмы про Новый год

Когда Гарри встретил Салли

Гарри и Салли знакомы уже очень долго. И хотя очевидно, что они идеально подходят друг другу, что-то их останавливает. «Когда Гарри встретил Салли» — культовая романтическая комедия, которая очень хорошо раскрывает тему дружбы, любви и верности.

Семьянин

Праздничная драма рассказывает историю холостяка с Уолл-стрит, который в Новогоднюю ночь просыпается в пригороде Нью-Джерси рядом с девушкой, которую он оставил 13 лет назад ради своей карьеры. После этого жизнь главного героя уже не будет прежней. Его ждет любовь, новогодние приключения и невероятно сложный выбор.

Интуиция

Однажды, накануне Нового года, посреди нью-йоркской толпы главный герой встречает девушку по имени Сара. В городе, объятом новогодней лихорадкой, эти двое понимают, что их непреодолимо тянет друг к другу. Потом следует долгое расставание, но судьба интересная штука и, по стечению обстоятельств, эти двое встречаются вновь. Это история о любви сквозь время, которая не закончится несмотря ни на что.

Неспящие в Сиэтле

Есть ли судьба? Об этом рассказывает классическая романтическая комедия «Неспящие в Сиэтле». Сюжет фильма повествует о том, как потерявший жену мужчина, по настоянию сына, пускается на поиски новой любви и о женщине, которая отвечает на его звонки. Фильм стал культовым, на протяжении вот уже 30-ти лет в канун Нового года его смотрит вся Америка.

«Старый» Новый год

Что может быть лучше новогодней комедии? Правильно, ничего. ««Старый» Новый год» — хороший предпраздничный фильм о том, как накануне Нового года переплетаются жизни нескольких главных героев: умирающего в больнице пожилого человека, секретарши, решившей исполнить данные себе обещания, продюсера знаменитого новогоднего шоу на Таймс-Сквер, человека, который вообще ненавидит этот праздник. Отличное кино про Новый год!