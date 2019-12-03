Рождество и Новый год уже совсем скоро, поэтому самое время засесть с чашечкой чая за просмотр праздничных фильмов, чтобы лучше проникнуться атмосферой предстоящих праздников. Предлагаем Вашему вниманию подборку самых лучших фильмов, посвященных Рождеству и Новому году! Их вы можете использовать для изучения языка и пополнения своего словарного запаса.

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Содержание:

  1. Лучшие английские фильмы про Рождество
  2. Лучшие фильмы про Новый год

 

Лучшие английские фильмы про Рождество

 

Эта прекрасная жизнь

Классический рождественский фильм, без которого не обходится ни одно Рождество. Эта чистая и добрая фантастическая история рассказывает о Джордже Бэйли, который в канун праздника хочет покончить с собой.  Страшный поступок ему не дает совершить ангел по имени Кларенс Одбоди. Она спасает героя и показывает ему,  как бы сложилась жизнь окружающих его людей, если бы он не родился. Эта рождественская сказка о любви к своей семье, рождественских чудесах и искуплении.

 

Отпуск по обмену

Отпуск по обмену — очень душевная романтическая комедия о любви, женской дружбе и взаимовыручке в канун праздника. Судьбы двух незнакомых женщин странным образом переплетается, когда они сталкиваются с любовными разочарованиями. Тогда-то они и решают обменяться домами и прожить жизнь друг друга в течение нескольких недель. А дальше их ждут сюрпризы и очень интересные праздничные открытия.

 

Один дома

Без этой киноленты не обходится ни один Новый год в России, уж точно. Выпущенный ещё в начале 90-х, «Один дома» до сих пор популярен и любим, особенно накануне праздников. История всем известна — юный герой остался одним дома и, по закону жанра, именно в этот момент к нему в жилище забираются грабители. Для создания рождественского настроения эта смешная и милая история о мальчике, который проявил немыслимую смекалку, подойдет очень кстати.

 

Рождественская история

Самая лучшая адаптация легендарной сказки Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе». Эта поучительная история рассказывает о противном скряге Эбенезере Скрудже, который ненавидит все, что связано с дружбой, любовью и праздниками, пока его внезапно не посещают призраки рождественского прошлого, настоящего и будущего.

 

Четыре Рождества

Как лучше всего  провести Рождество? Конечно же, в кругу семьи. Только все оказывается не так уж и просто. Перед героями фильма,  в исполнении Риз Уизерспун и Винса Вона, стоит сложная задача — в один день посетить не два, а четыре Рождества, потому что их родители в разводе. Это хорошее кино о семейных ценностях, приправленное иронией и каплей циничного юмора.

 

Реальная любовь

Режиссер «Дневников Бриджит Джонс» создал отличный английский фильм про Рождество, состоящий из нескольких рождественских новелл, который отлично подходит для уютного предпраздничного вечера. Каждая история рассказывает о чистой любви, преданности, верности и о том, как люди по обычной случайности могут найти свою родственную душу в канун Рождества.

 

Гремлины

Комедийный фильм ужасов родом из 80-х многие помнят еще с детства. Сюжет крутится вокруг мистического китайского существа по имени Гизмо, больше похожего на маленькую плюшевую игрушку. Однако есть одно «но» — его нельзя кормить после полуночи и давать коснуться воды, иначе он породит монстров. Угадайте, что происходит дальше?

 

Полярный экспресс

Сюжет этого фильма про Рождество вращается вокруг Билли, который очень жаждет поверить в Санта-Клауса. Все меняется в канун праздника, когда посреди ночи Билли навещает таинственный поезд, обещая отвезти его на Северный полюс в гости к главному символу праздника. Проводник поезда (Том Хэнкс) вместе с другими пассажирами помогает Билли поверить в чудеса.

 

Новая рождественская сказка

Еще одна адаптация Диккенса. «Новая рождественская сказка» — современный взгляд на праздничную новеллу, с беззастенчивым телевизионным ведущим Фрэнком Кроссом в главной роли, который занял место Эбенезера Скруджа. Однако эта история больше напоминает современную сатиру, наполненную черным юмором, и больше подойдет для взрослых, которые хотят посмотреть необычный фильм родом из 80-х.

 

Чудо на 34-й улице

«Чудо на 34-й улице» в США приобрёл культовый статус, об этом говорят целых четыре ремейка. Его, наравне с «Моей прекрасной жизнью», смотрят в канун Рождества каждый год. История достаточно банальна — в канун праздника простого старика просят сыграть Санта-Клауса. Вроде бы все просто, но на деле он по-настоящему оказывается таковым. Теперь ему придется убедить скептиков в том, что чудеса по-настоящему существуют.

 

Лучшие фильмы про Новый год

 

Когда Гарри встретил Салли

Гарри и Салли знакомы уже очень долго. И хотя очевидно, что они идеально подходят друг другу, что-то их останавливает. «Когда Гарри встретил Салли» — культовая романтическая комедия, которая очень хорошо раскрывает тему дружбы, любви и верности.

 

Семьянин

Праздничная драма рассказывает историю холостяка  с Уолл-стрит, который в Новогоднюю ночь просыпается в пригороде Нью-Джерси рядом с девушкой, которую он оставил 13 лет назад ради своей карьеры. После этого жизнь главного героя уже не будет прежней. Его ждет любовь, новогодние приключения и  невероятно сложный выбор.

 

Интуиция

Однажды, накануне Нового года, посреди нью-йоркской толпы главный герой встречает девушку по имени Сара. В городе, объятом новогодней лихорадкой, эти двое понимают, что их непреодолимо тянет друг к другу. Потом следует долгое расставание, но судьба интересная штука и, по стечению обстоятельств, эти двое встречаются вновь. Это история о любви сквозь время, которая не закончится несмотря ни на что.

 

Неспящие в Сиэтле

Есть ли судьба? Об этом рассказывает классическая романтическая комедия «Неспящие в Сиэтле». Сюжет фильма повествует о том, как потерявший жену мужчина, по настоянию сына, пускается на поиски новой любви и о женщине, которая отвечает на его звонки. Фильм стал культовым, на протяжении вот уже 30-ти лет в канун Нового года его смотрит вся Америка.

 

«Старый» Новый год

Что может быть лучше новогодней комедии? Правильно, ничего. ««Старый» Новый год» — хороший предпраздничный фильм о том, как накануне Нового года переплетаются жизни нескольких главных героев: умирающего в больнице пожилого человека, секретарши, решившей исполнить  данные себе обещания, продюсера знаменитого новогоднего шоу на Таймс-Сквер, человека, который вообще ненавидит этот праздник. Отличное кино про Новый год!

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