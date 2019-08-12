Английский язык уже давно принято считать интернациональным языком, на нем говорит весь мир, и в наше время без него трудно обойтись.

В повседневной жизни английский помогает нам при чтении инструкций к разнообразной технике, бронировании авиабилетов, бронировании отелей и заказе экскурсий заграницей.

Путешествия становятся намного легче и интереснее, когда вы владеете этим востребованным языком, так как его понимают практически во всех странах.

Английский язык дает возможность читать книги и смотреть фильмы в оригинале, познакомиться с друзьями-иностранцами и даже уехать жить за границу.

Есть еще много примеров о том, какие преимущества дает владение английским в наши дни. Но мы бы хотели поговорить о том, как английский язык помогает в поиске работы.

Молодые люди начинают задумываться о будущей профессии серьезно и осознанно после школы, а некоторые даже раньше.

Но, к сожалению, не всем удается осуществить свои планы.

Поэтому нужно сразу четко поставить себе цель - заранее выучить английский язык.

Английский язык считается самым востребованным в наше время.

Высокооплачиваемые профессии, хотя и в разной степени, требуют знания английского языка.

Сегодня, зайдя на международный сайт по поиску работы ru.jooble.org и просмотрев различные вакансии, мы видим, что знание английского является одним из основных требований в более чем 65% случаев.

Также большинство российских HR-специалистов считают, что знание английского является хорошей прибавкой к зарплате. Размер этой прибавки примерно составляет 15-35%.

И в наше время на рынке труда мы наблюдаем динамику роста профессий, в которых знание английского является не только преимуществом кандидата, а просто необходимым требованием для выполнения тех или иных должностных инструкций.

Рассмотрим некоторые из таких профессий:

IT сфера.

Сотрудникам этой сферы абсолютно не обойтись без знания английского языка, так как почти все программное обеспечение сначала появляется на английском языке, а лишь потом его переводят.

Это отнимает много времени.

Различные новости о технических новинках также в первую очередь появляются на английском языке.

Менеджер по продажам.

В повседневной жизни большая часть компаний в какой-то мере кооперируют с иностранными бизнес - партнерами, поставщиками, клиентами.

Поэтому в этой сфере очень важно знание английского языка.

Сфера гостиничного дела и туризма

Вести переговоры с турагентами, туроператорами, общаться с партнерами и клиентами очень часто приходится на английском. Без знания английского языка в сфере туризма работать практически невозможно.

Медицинским работникам

Медицинская литература очень часто встречается на английском языке, а также для посещения всевозможных международных семинаров и конференций необходимо знание этого востребованного языка.

Экcкурсоводам, гидам и переводчикам

Гиду и экскурсоводу очень выгодно работать не только с русскоязычными клиентами, а также с иностранными.

А переводчика без знания языка просто не бывает.

Сфера экономики и юриспруденции

Очень часто здесь необходимо иметь дело с договорами или правовыми документами на английском, поэтому владение языком на уровне выше среднего просто обязательное условие, так как любая ошибка может иметь необратимые последствия.

Перечисленные здесь профессии можно дополнять другими бесконечно.

Но даже они должны убедить человека, всерьез думающего о своей карьере, как это важно и необходимо изучать английский язык для построения успешной карьеры, для самореализации, как личности.

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