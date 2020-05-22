Участие в разговорных клубах английского языка сегодня вовсе не прихоть, а необходимость. Ведь какая у них главная задача? Правильно: совершенствовать речь при помощи максимального языковой практики и увеличения текущего словарного запаса.
В последние годы посещение подобного рода мероприятий стало особенно популярно. Языковые школы крупных городов России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург) параллельно своим языковым курсам стали открывать и разговорные клубы, куда можно прийти для общения на различные темы с носителями языка.
Сегодня все эти клубы по известным причинам вынуждены перейти в онлайн формат. О них мы и расскажем. А также о том, кто может посещать эти курсы совершенно бесплатно.
Продвинутый формат разговорных клубов Skills онлайн с преподавателем английского языка.
На одном уроке присутствуют до 8 человек.
Не нужно никуда ехать и подстраивать расписание. Выбирайте интересное для вас направление занятий из 100+ уроков в неделю, удобное время и вы в клубе. Skills проходят с утра до вечера каждый день, даже по выходным.
Ведут встречи как русскоговорящие преподаватели, так и носители языка.
Изучите грамматику, узнайте новую лексику и закрепите их на практике, тренируйте навыки разговорной речи и восприятия английского на слух, научитесь общаться в деловой среде и играйте в игры на английском.
Акции и скидки:
Подобный онлайн курс в SkyEng также пользуется большим спросом. Запись идет в более чем 450 разговорных клубов. Темы – разнообразные: жизнь в мегаполисе или за городом, ценность друзей, актуальные новости и пр.
Группы набираются максимум по 8 человек. Ежедневно вы можете выбрать любую интересующую тему и присоединиться к обсуждению при наличии свободных мест.
Первый раз клуб можно посетить бесплатно.
Если вы хотите всегда быть в курсе актуальных новостей, уметь обсудить их на английском языке, отстоять свою точку зрения на тот или иной вопрос, то языковые разговорные клубы в EnglishDom – то, что вам нужно.
- Снимите языковой барьер.
- Подтянете словарный запас.
- Заведете новые знакомства.
Ежедневно на онлайн платформе школы EnglishDom проходят встречи по 7-9 человек, которые ведут носители языка из англоязычных стран и русскоговорящие преподаватели. Разбег по темам огромный: экология и окружающая среда, преступления, жизненное пространство, мечты и пр. Выбирайте любую и отрабатывайте нужную лексику.
Единственное условие участия – купить подписку (1/3/612 мес.), но зато она дает право безлимитно посещать любые разговорные клубы.
English Discussions - это разговорные клубы для всех уровней и на самые разнообразные темы!
- Профессиональные и доброжелательные преподаватели помогут преодолеть языковой барьер
- Носители языка поделятся своим понимаем языка и культурными особенностями
- Индивидуальный подход со стороны менеджеров, чтобы определить подходящий и
комфортный для вас уровень
- Техническая поддержка
- Бесплатное участие для студентов школы
А самое главное - вы можете получить 1 бесплатную неделю в клубе по промокоду "STUDYRU" и сами оценить все преимущества!
В дальнейшем оплачивать возможно как за разовое участие, так и абонементом (1/3/6/12 мес).
Практиковать английский в онлайн-клубе International Education Centre могут не только взрослые, но и дети от 4 лет.
Под каждую возрастную группу в IEC предлагают отдельный формат встреч.
Для взрослых это дискуссионный клуб и клуб неформального общения.
На встречах дискуссионного клуба участники обсуждают различные темы, начиная от музыки и моды до мира научных технологий и актуальных новостей.
Клуб неформального общения, как правило, приурочивается к определенному событию.
Детские встречи поделены на:
- грамматические, где преподаватель разбирает правила грамматики английского;
- игровые, на которых дети общаются и играют в настольные игры;
- Speaking - встречи, на них дети обсуждают какую-то заранее обозначенную тему.
В онлайн-клубе International Education Centre вам гарантированно помогут преодолеть языковой барьер и убрать стеснительность в общении на английском, а также существенно расширить ваш словарный запас или словарный запас вашего ребенка.
Встречи проводят русскоязычные преподаватели и носители английского языка.
С подробным расписанием вы можете ознакомиться на сайте центра.
Разговорный онлайн-клуб школы Bright English - отличное место для практики вашего английского.
Встречи клуба проводят носители языка из США и Великобритании с многолетним опытом преподавания английского в России.
Такая практика погружения в языковую среду позволит вам не только закрепить ваше знание английского, но и преодолеть языковой барьер и убрать стеснение при общении в естественной англоязычной обстановке.
Разговорные встречи в Bright English проходят несколько раз в неделю, подробное расписание можно посмотреть на сайте.
В зависимости от уровня знания языка, на занятиях студенты отрабатывают грамматику, пополняют словарный запас, обсуждают новости, разыгрывают различные жизненные ситуации с применением английского.
Количество человек на каждой из встреч - от 4 до 10.
Независимо от количества, всем участникам дают высказаться не только по назначенной теме, но и выразить свою точку зрения касаемо каких-то других событий.
Кроме онлайн-встреч, вы можете практиковать свой английский и в режиме оффлайн - в офисе школы.
Там проводятся мероприятия не только для взрослых, но и для детей и подростков.
Подробности на сайте Bright English.
Достаточно популярная школа иностранных языков Way to Success (английский, немецкий, французский и др.) каждую неделю проводит онлайн встречи в формате разговорного клуба.
Приготовьтесь к тому, что здесь и слова не будет сказано по-русски (так что минимальный уровень владения у вас все же должен быть), темы обсуждаются только на английском, но от этого они не менее интересны:
- путешествия;
- здоровый образ жизни;
- хобби;
- путешествия;
- шоппинг и пр.
Требуемый уровень – не ниже Pre-Intermediate.
LanguageLink – один из старожилов дополнительного образования, на рынке услуг с 1994 г. Сегодня среди множества актуальных онлайн программ проводит в таком же формате и разговорные клубы.
Встречи проходят на платформе Zoom. Требуемый уровень английского – Pre-Intermediate и выше.
Главные задачи, которые ставят перед собой организаторы клуба:
- «разговорить» своих студентов;
- вселить чувство уверенности в себе;
- увеличить в разы словарный запас;
- уметь не растеряться в спонтанном диалоге.
С поставленным задачами педагоги-ведущие клуба справляются на отлично. Да и темы, которые обсуждаются, всегда актуальны и интересны всем без исключения. Например: «Как объяснить необъяснимое?», «Что такое счастье, и как его обрести?», «Деньги и власть» и многие другие.
IQ Planet первый разговорный клуб для своих учеников проводит бесплатно. Это хорошая возможность понять, подходит ли вам формат обучения, действительно ли он поможет в решении проблем (снятие языкового барьера, увеличение словарного запаса).
Сейчас, как и везде, все разговорные IQ Planet проходят в онлайн режиме, но менее интересными и информативными от этого не становятся.
Формат встречи:
- общение на заранее оговоренную тему;
- обсуждение фильма или злободневной темы;
- нетворкинг онлайн – обсуждение полезных бизнес-кейсов и пр.
Разговорный онлайн клуб в школе Start2Talk принимает к себе учеников с уровнем английского не ниже Pre-Intermediate.
Как проходят занятия в клубе:
- тема оговаривается заранее;
- небольшие онлайн группы по 4-8 человек;
- ведущий клуба не перебивает вашу речь и не исправляет ошибки, пока вы говорите;
- есть возможность предложить свою тему на обсуждение.
Встречи проводят русскоговорящие преподаватели и носители языка. Темы разнообразны: политика и свежие новости, премьеры кино и театральных постановок, бизнес и рынок и многое другое.
Разговорные клубы и курсы – это всегда гарантированный результат, когда вы хотите прокачать навыки своей речи. Но это далеко не единственный способ: вы можете напрямую общаться с носителями языка. О том, где их найти, мы рассказываем здесь.
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