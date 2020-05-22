Участие в разговорных клубах английского языка сегодня вовсе не прихоть, а необходимость. Ведь какая у них главная задача? Правильно: совершенствовать речь при помощи максимального языковой практики и увеличения текущего словарного запаса.

В последние годы посещение подобного рода мероприятий стало особенно популярно. Языковые школы крупных городов России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург) параллельно своим языковым курсам стали открывать и разговорные клубы, куда можно прийти для общения на различные темы с носителями языка.

Сегодня все эти клубы по известным причинам вынуждены перейти в онлайн формат. О них мы и расскажем. А также о том, кто может посещать эти курсы совершенно бесплатно.

1. Englex Пробная неделя всего 770 ₽ 100+ уроков в неделю Продвинутый формат разговорных клубов Skills онлайн с преподавателем английского языка. На одном уроке присутствуют до 8 человек. Не нужно никуда ехать и подстраивать расписание. Выбирайте интересное для вас направление занятий из 100+ уроков в неделю, удобное время и вы в клубе. Skills проходят с утра до вечера каждый день, даже по выходным. Ведут встречи как русскоговорящие преподаватели, так и носители языка. Изучите грамматику, узнайте новую лексику и закрепите их на практике, тренируйте навыки разговорной речи и восприятия английского на слух, научитесь общаться в деловой среде и играйте в игры на английском. Акции и скидки:

2. SkyEng Подобный онлайн курс в SkyEng также пользуется большим спросом. Запись идет в более чем 450 разговорных клубов. Темы – разнообразные: жизнь в мегаполисе или за городом, ценность друзей, актуальные новости и пр. Группы набираются максимум по 8 человек. Ежедневно вы можете выбрать любую интересующую тему и присоединиться к обсуждению при наличии свободных мест. Первый раз клуб можно посетить бесплатно.

3. EnglishDom Если вы хотите всегда быть в курсе актуальных новостей, уметь обсудить их на английском языке, отстоять свою точку зрения на тот или иной вопрос, то языковые разговорные клубы в EnglishDom – то, что вам нужно. Снимите языковой барьер.

Подтянете словарный запас.

Заведете новые знакомства. Ежедневно на онлайн платформе школы EnglishDom проходят встречи по 7-9 человек, которые ведут носители языка из англоязычных стран и русскоговорящие преподаватели. Разбег по темам огромный: экология и окружающая среда, преступления, жизненное пространство, мечты и пр. Выбирайте любую и отрабатывайте нужную лексику. Единственное условие участия – купить подписку (1/3/612 мес.), но зато она дает право безлимитно посещать любые разговорные клубы.

4. English Discussions English Discussions - это разговорные клубы для всех уровней и на самые разнообразные темы! - Профессиональные и доброжелательные преподаватели помогут преодолеть языковой барьер - Носители языка поделятся своим понимаем языка и культурными особенностями - Индивидуальный подход со стороны менеджеров, чтобы определить подходящий и комфортный для вас уровень - Техническая поддержка - Бесплатное участие для студентов школы А самое главное - вы можете получить 1 бесплатную неделю в клубе по промокоду "STUDYRU" и сами оценить все преимущества! В дальнейшем оплачивать возможно как за разовое участие, так и абонементом (1/3/6/12 мес).

5. Онлайн-клуб International Education Centre Практиковать английский в онлайн-клубе International Education Centre могут не только взрослые, но и дети от 4 лет. Под каждую возрастную группу в IEC предлагают отдельный формат встреч. Для взрослых это дискуссионный клуб и клуб неформального общения. На встречах дискуссионного клуба участники обсуждают различные темы, начиная от музыки и моды до мира научных технологий и актуальных новостей. Клуб неформального общения, как правило, приурочивается к определенному событию. Детские встречи поделены на: грамматические, где преподаватель разбирает правила грамматики английского;

игровые, на которых дети общаются и играют в настольные игры;

Speaking - встречи, на них дети обсуждают какую-то заранее обозначенную тему. В онлайн-клубе International Education Centre вам гарантированно помогут преодолеть языковой барьер и убрать стеснительность в общении на английском, а также существенно расширить ваш словарный запас или словарный запас вашего ребенка. Встречи проводят русскоязычные преподаватели и носители английского языка. С подробным расписанием вы можете ознакомиться на сайте центра.

6. Разговорный онлайн-клуб школы Bright English Разговорный онлайн-клуб школы Bright English - отличное место для практики вашего английского. Встречи клуба проводят носители языка из США и Великобритании с многолетним опытом преподавания английского в России. Такая практика погружения в языковую среду позволит вам не только закрепить ваше знание английского, но и преодолеть языковой барьер и убрать стеснение при общении в естественной англоязычной обстановке. Разговорные встречи в Bright English проходят несколько раз в неделю, подробное расписание можно посмотреть на сайте. В зависимости от уровня знания языка, на занятиях студенты отрабатывают грамматику, пополняют словарный запас, обсуждают новости, разыгрывают различные жизненные ситуации с применением английского. Количество человек на каждой из встреч - от 4 до 10. Независимо от количества, всем участникам дают высказаться не только по назначенной теме, но и выразить свою точку зрения касаемо каких-то других событий. Кроме онлайн-встреч, вы можете практиковать свой английский и в режиме оффлайн - в офисе школы. Там проводятся мероприятия не только для взрослых, но и для детей и подростков. Подробности на сайте Bright English.

7. Way to Success Достаточно популярная школа иностранных языков Way to Success (английский, немецкий, французский и др.) каждую неделю проводит онлайн встречи в формате разговорного клуба. Приготовьтесь к тому, что здесь и слова не будет сказано по-русски (так что минимальный уровень владения у вас все же должен быть), темы обсуждаются только на английском, но от этого они не менее интересны: путешествия;

здоровый образ жизни;

хобби;

путешествия;

шоппинг и пр. Требуемый уровень – не ниже Pre-Intermediate. Длительность 90 мин. Стоимость от 250 руб.

8. LanguageLink LanguageLink – один из старожилов дополнительного образования, на рынке услуг с 1994 г. Сегодня среди множества актуальных онлайн программ проводит в таком же формате и разговорные клубы. Встречи проходят на платформе Zoom. Требуемый уровень английского – Pre-Intermediate и выше. Главные задачи, которые ставят перед собой организаторы клуба: «разговорить» своих студентов;

вселить чувство уверенности в себе;

увеличить в разы словарный запас;

уметь не растеряться в спонтанном диалоге. С поставленным задачами педагоги-ведущие клуба справляются на отлично. Да и темы, которые обсуждаются, всегда актуальны и интересны всем без исключения. Например: «Как объяснить необъяснимое?», «Что такое счастье, и как его обрести?», «Деньги и власть» и многие другие. Длительность 90 мин. Стоимость от 580 руб.

9. IQ Planet IQ Planet первый разговорный клуб для своих учеников проводит бесплатно. Это хорошая возможность понять, подходит ли вам формат обучения, действительно ли он поможет в решении проблем (снятие языкового барьера, увеличение словарного запаса). Сейчас, как и везде, все разговорные IQ Planet проходят в онлайн режиме, но менее интересными и информативными от этого не становятся. Формат встречи: общение на заранее оговоренную тему;

обсуждение фильма или злободневной темы;

нетворкинг онлайн – обсуждение полезных бизнес-кейсов и пр. Длительность от 60 мин. Стоимость от 650 руб.

10. Start2Talk Разговорный онлайн клуб в школе Start2Talk принимает к себе учеников с уровнем английского не ниже Pre-Intermediate. Как проходят занятия в клубе: тема оговаривается заранее;

небольшие онлайн группы по 4-8 человек;

ведущий клуба не перебивает вашу речь и не исправляет ошибки, пока вы говорите;

есть возможность предложить свою тему на обсуждение. Встречи проводят русскоговорящие преподаватели и носители языка. Темы разнообразны: политика и свежие новости, премьеры кино и театральных постановок, бизнес и рынок и многое другое. Длительность 60-120 мин. Стоимость 1000 руб.

Разговорные клубы и курсы – это всегда гарантированный результат, когда вы хотите прокачать навыки своей речи. Но это далеко не единственный способ: вы можете напрямую общаться с носителями языка. О том, где их найти, мы рассказываем здесь.

Часто задаваемые вопросы