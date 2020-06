was + verb + -ing were + verb + -ing​

'What were you doing at 9.00 last night?' 'I was watching TV.'

Изучите различные случаи использования этих форм глаголов.

I was doing my homework at 7.00 last night.

В 7:00 я еще не закончил делать домашнюю работу. Сообщаю о том, чем был занят в 7:00 вечера.

I did my homework last night.

Сообщаю о том, что выполнил домашнюю работу вчера.

I was doing my homework when Jack arrived.

When the teacher arrived, the students were talking.

Прибытие Джека и учителя - это короткие события, которые произошли во время совершения более долгих событий (doing homework и talking) и прервали последние.

The teacher arrived. Then they started the lesson.

Здесь одно событие следует за другим.