Form

Форма used + to + infinitive Positive and negative

Утверждение и отрицание I

She

You

They

... used to

didn't use to smoke.

like cooking. Question

Вопросы What did you use to do? Short answer

Краткие ответы "Did you use to smoke a lot?"

"Yes, I did." / "No, I didn't."

Use

Употребление Для обозначения прошлых привычек. He used to play football every Saturday, but now he doesn't. Для выражения какого-то прошлого состояния. They used to be happy together, but now they fight all the time. Замечания Вопросительная форма используется не часто. Мы задаем вопрос в простом прошедшем времени, и отвечаем используя used to.

"Where did you go on holiday when you were young?"

"We used to go camping in France." С used to часто используется never.

I never used to watch TV. Будьте осторожны и не путайте глагол to use (I use a knife to cut an apple.) с used to.

Used to и прошедшее простое время (Past Simple).

Прошедшее простое время (Past Simple) также может использоваться для обозначения прошлых привычек или для выражения какого-то прошлого состояния.

He played football every Sunday when he was a boy.

They were happy together when they were first married.

В случае, если действие совершалось в прошлом только один раз, используется только прошедшее простое время (Past Simple).

We used to go to France every summer, but once, in 1987, we went to Greece.

Last night I drank champagne.

Used to не имеет эквивалентов в настоящем времени. Настоящее простое время (Present Simple) используется для выражения настоящих привычек или состояния.

She lives in New York.

She sometimes comes to London on business.







Subject questions