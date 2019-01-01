 Form
Форма                                  used + to + infinitive

Positive and negative
Утверждение и отрицание
I
She
You
They
...		 used to
didn't use to		 smoke.
like cooking.

Question
Вопросы
What did you use to do?

Short answer
Краткие ответы

 "Did you use to smoke a lot?"
"Yes, I did." / "No, I didn't."

 

Use
Употребление

  1. Для обозначения прошлых привычек.

    He used to play football every Saturday, but now he doesn't.

  2. Для выражения какого-то прошлого состояния.

    They used to be happy together, but now they fight all the time.

Замечания

  1. Вопросительная форма используется не часто. Мы задаем вопрос в простом прошедшем времени, и отвечаем используя used to.
    "Where did you go on holiday when you were young?"
    "We used to go camping in France."

  2. С used to часто используется never.
    I never used to watch TV.

  3. Будьте осторожны и не путайте глагол to use (I use a knife to cut an apple.) с used to.

 

Used to и прошедшее простое время (Past Simple).

Прошедшее простое время (Past Simple) также может использоваться для обозначения прошлых привычек или для выражения какого-то прошлого состояния.

He played football every Sunday when he was a boy.
They were happy together when they were first married.

В случае, если действие совершалось в прошлом только один раз, используется только прошедшее простое время (Past Simple).

We used to go to France every summer, but once, in 1987, we went to Greece.
Last night I drank champagne.

Used to не имеет эквивалентов в настоящем времени. Настоящее простое время (Present Simple) используется для выражения настоящих привычек или состояния.

She lives in New York.
She sometimes comes to London on business.



Subject questions

 

Form
Форма

Вопросительные слова who и what могут использоваться для образования вопроса к подлежащему (субъект) и дополнению (объект).
Изучите следующие примеры вопросов.

Вопросы к подлежащему и дополнению

В вопросах к подлежащему (subject questions) в отличие от вопросов к второстепенным членам предложения (object questions) сохраняется порядок слов повествовательного предложения и не используются вспомогательные глаголы do / does / did / have / has / is / are. Ниже приводятся примеры вопросов обоих типов.


Subject Object
Who broke the window? What did you break?
Who has been to the States? Who did you meet in the States?
Who told you the news? Who did you talk to?
What's making that noise? Who are you inviting to the party?
What happened to your eye? What did you do to your eye?

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