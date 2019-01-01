Урок 3/7
Used To
Конструкция used to
Конструкция used to
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Form
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Positive and negative
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Question
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Short answer
|"Did you use to smoke a lot?"
"Yes, I did." / "No, I didn't."
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Use
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Замечания
Прошедшее простое время (Past Simple) также может использоваться для обозначения прошлых привычек или для выражения какого-то прошлого состояния.
He played football every Sunday when he was a boy.
They were happy together when they were first married.
В случае, если действие совершалось в прошлом только один раз, используется только прошедшее простое время (Past Simple).
We used to go to France every summer, but once, in 1987, we went to Greece.
Last night I drank champagne.
Used to не имеет эквивалентов в настоящем времени. Настоящее простое время (Present Simple) используется для выражения настоящих привычек или состояния.
She lives in New York.
She sometimes comes to London on business.
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Form
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Вопросительные слова who и what могут использоваться для образования вопроса к подлежащему (субъект) и дополнению (объект).
В вопросах к подлежащему (subject questions) в отличие от вопросов к второстепенным членам предложения (object questions) сохраняется порядок слов повествовательного предложения и не используются вспомогательные глаголы do / does / did / have / has / is / are. Ниже приводятся примеры вопросов обоих типов.
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