+7 (499) 995-06-56
Copyright © 2025 Study.ru Все права защищены.
Study.ru существует с 1997 года. За это время через наш сайт сотни школ набрали группы слушателей.
Почему Вам будет выгодно работать с нами:
- Бесплатная регистрация и размещение объявления.
- Бесплатный вывод ваших акций на главную страницу рейтинга.
- Полная статистика. Контролируйте основные показатели размещения: показы, клики, заявки.
- Точечный таргетинг. Станьте первыми в нужной вам категории или локации.
Ежемесячный охват рейтинга школ английского языка – 20 тыс. уникальных посетителей. Получите дополнительную аудиторию для вашей школы!