Грамматика для меня всегда была самой скучной частью с бесконечными таблицами и кучей времён, которые я всё равно путала. Здесь всё по-другому. Мы не заучивали правила ради правил — всё, что проходили, сразу использовали в речи. Понравилось, что ничего не давали «на вырост», а только то, что реально нужно для общения. Я впервые начала замечать, как работает порядок слов, где нужна форма глагола, а где артикль. Объяснения всегда шли через примеры и ситуации, а не через формулы. За счёт этого всё запоминалось намного легче. Даже те вещи, которые раньше вызывали раздражение, стали казаться логичными и осмысленными.