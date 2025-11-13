+7 (499) 995-06-56

Регистрация для школ на портале Study.ru

Study.ru существует с 1997 года. За это время через наш сайт сотни школ набрали группы слушателей. Почему Вам будет выгодно работать с нами:
- Бесплатная регистрация и размещение объявления.
- Бесплатный вывод ваших акций на главную страницу рейтинга.
- Полная статистика. Контролируйте основные показатели размещения: показы, клики, заявки.
- Точечный таргетинг. Станьте первыми в нужной вам категории или локации.
Ежемесячный охват рейтинга школ английского языка – 20 тыс. уникальных посетителей. Получите дополнительную аудиторию для вашей школы!

Зарегистрировать школу

Последние отзывы

CHICAGA SCHOOL
13 ноября 2025 | 14:18
@vitago
Отличная школа английского, учусь больше 3 лет у преподавателя Екатерина Лазарева. Лучший учитель на всем моем пути изучения английского Сначала проходила подготовку к егэ у Екатерины, а потом ходила на занятия по повышению уровня. Сейчас уже доросла до Advanced plus Точно рекомендую !)
Все отзывы о школе
CHICAGA SCHOOL
13 ноября 2025 | 14:13
@mareylla101
Классная школа! Я хожу в Chicaga всего 4 месяца, но мне безумно нравится! За счёт того, что класс небольшой, мы с ребятами сдружились и отлично взаимодействуем. Администраторы вежливые, учителя профессионалы своего дела( по крайней мере мой учитель точно). Каждый раз ухожу с занятий в хорошем настроении. За небольшой период моего обучения, я стала намного уверенней говорить и больше не боюсь английского языка
Все отзывы о школе
CHICAGA SCHOOL
29 сентября 2025 | 20:42
@kisliakovskiii
Прошёл путь от Intermediate Plus (B1) до Advanced Plus (C1). Активно пользуюсь полученными знаниями: читаю книги и статьи на английском, общаюсь по работе, даже веду небольшой канал. Учиться было здорово! Регулярность — это самое главное, но работа в группе, хороший учебник и профессиональный преподаватель сильно облегчают весь процесс. Занимался на Ленинском, сама школа тоже очень понравилась!
Все отзывы о школе
Eng2Top — онлайн-школа английского для начинающих
5 августа 2025 | 10:34
@Полевая Ирина Игоревна
Сначала было очень волнительно. Я просто записалась на консультацию, особо ничего не ожидала, потому что уже пробовала пару курсов и каждый раз всё заканчивалось на третьем-четвёртом занятии. Тут как-то сразу почувствовала: ага, вот это ближе. Может потому что преподаватель Иван спокойно ведет и не давит или потому что всё не по шаблону. Даже объяснения простые, на примерах, без занудных табличек, от которых обычно начинает дергаться глаз)). Мини-задания мне присылались почти каждый день и это создавало ощущение интенсивности и полной вовлеченности. Другими словами, однозначно ставлю большой палец вверх))
Все отзывы о школе
Eng2Top — онлайн-школа английского для начинающих
4 июля 2025 | 11:40
@Lena_shapovalova
Грамматика для меня всегда была самой скучной частью с бесконечными таблицами и кучей времён, которые я всё равно путала. Здесь всё по-другому. Мы не заучивали правила ради правил — всё, что проходили, сразу использовали в речи. Понравилось, что ничего не давали «на вырост», а только то, что реально нужно для общения. Я впервые начала замечать, как работает порядок слов, где нужна форма глагола, а где артикль. Объяснения всегда шли через примеры и ситуации, а не через формулы. За счёт этого всё запоминалось намного легче. Даже те вещи, которые раньше вызывали раздражение, стали казаться логичными и осмысленными.
Все отзывы о школе

