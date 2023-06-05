Study.ru существует с 1997 года. За это время через наш сайт сотни школ набрали группы слушателей. Почему Вам будет выгодно работать с нами:

- Бесплатная регистрация и размещение объявления.

- Бесплатный вывод ваших акций на главную страницу рейтинга.

- Полная статистика. Контролируйте основные показатели размещения: показы, клики, заявки.

- Точечный таргетинг. Станьте первыми в нужной вам категории или локации.

Ежемесячный охват рейтинга школ английского языка – 20 тыс. уникальных посетителей. Получите дополнительную аудиторию для вашей школы!