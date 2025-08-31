+7 (499) 995-06-56

Регистрация для школ на портале Study.ru

Study.ru существует с 1997 года. За это время через наш сайт сотни школ набрали группы слушателей. Почему Вам будет выгодно работать с нами:
- Бесплатная регистрация и размещение объявления.
- Бесплатный вывод ваших акций на главную страницу рейтинга.
- Полная статистика. Контролируйте основные показатели размещения: показы, клики, заявки.
- Точечный таргетинг. Станьте первыми в нужной вам категории или локации.
Ежемесячный охват рейтинга школ английского языка – 20 тыс. уникальных посетителей. Получите дополнительную аудиторию для вашей школы!

Последние отзывы

Онлайн-школа английского языка Toki
31 августа 2025 | 21:01
@vfolomeshin
Готовлюсь к переезду в Европу, хотел подтянуть повседневный английский. Преподаватель сделал упор на реальные диалоги, часто тренируем речь на тему магазинов, транспорта, знакомств. Уроки помогают убрать зажатость, говорить проще.
Онлайн-школа английского языка Toki
29 августа 2025 | 20:39
@zaulin.zakhar
Понравилось, что занятия можно перенести или выбрать удобное время. Не нужно подстраиваться под группу всё индивидуально. Преподаватель внимательная, уроки проходят спокойно, но с пользой. Мой словарный запас сильно вырос за короткое время!
Языковой лагерь Enjoy Camp с носителями языка
3 июля 2025 | 19:25
@vetca
Сын вернулся из Жаворонков в полном восторге! Всё было организовано на высоком уровне: интересные занятия, на которых он защитил свой проект на английском и даже попробовал себя в написании рассказов. Площадка действительно премиальная — уютные номера с отличным ремонтом, вкусный шведский стол. А вожатые — просто невероятные! Сразу создали дружескую, тёплую атмосферу в отряде.
Языковой лагерь Enjoy Camp с носителями языка
3 июля 2025 | 17:52
@vestlana96
Дочка 9 лет вернулась из Домодедово с отличным настроением и хорошими знаниями английского! Занятия в группах по уровню владения языком оказались очень эффективными, она даже собственный проект на английском языке создала. Смена была сделана по аналогии с шоу "Голос", ей очень понравилось выступать))) Замечательная программа, вкусная еда, комфортные условия проживания (комнаты по 2-3 человека с удобствами). Отдельное спасибо хочу сказать вожатой Насте – очень внимательная и отзывчивая, нашла подход к дочке!
Онлайн-школа английского языка Toki
28 июня 2025 | 19:53
@molly.p.1967243
Очень комфортное обучение и в плане расписания, и по содержанию. Даже если пропустила, можно перенести урок. Уроки живые, с реальными ситуациями. Говорю больше, чем когда-либо. И это без страха=)
Популярное на сайте

Статья
821708
27

Лучшие онлайн курсы английского языка - ТОП-15 школ

28 ноября 2025 | 22:32
Статья
98687
9

Онлайн курсы английского языка для детей - ТОП 20 онлайн-школ

28 ноября 2025 | 21:45
Статья
293008
18

ТОП 15 лучших курсов английского языка в Москве

28 ноября 2025 | 22:10
Статья
30733
4

ТОП-10 лучших курсов для подготовки к ЕГЭ онлайн

18 ноября 2025 | 20:52

