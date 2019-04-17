Английская орфография, как орфография иностранного языка, требует к себе пристального внимания. Поначалу мы путаемся, встречая странные, с точки зрения русского языка, буквосочетания. Так как, когда что-то пишем, то проговариваем слова. А, если видим одно буквосочетание, которое даёт не совсем ожиданное звучание, то уже напрягаемся. Ну вот, прошли мы эту стадию правописания, и, вроде бы, не часто ошибаемся.

Но внимательным нужно быть всегда, чтобы не "замастериться". Буква "e", английского алфавита, часто выступает в роли "немой", и помогает слогам становиться открытыми. И, когда мы видим её в конце слова, то автоматически считаем её "немой", она такой зачастую и является. Но есть слова, в которых "e" то появляется, то исчезает, и приносит не только разницу в произношение, но и в смысле. Посмотрим эти моменты на примере двух слов. Самые невнимательные могут "поскользнуться" на слове "quite" [k w ai t] – вполне, достаточно. Здесь немая "e" обеспечивает не только существование открытого слога, но и помогает отличить это слово от quit [k w i t] – бросать, уходить. А прочитаете и переведёте ли вы это слово по другому, если "e" будет стоять не на конце, а после "i" - quiet? Конечно же стоит сделать и то, и другое. Читаться это слово будет теперь [k w ai ə t], а переводиться как тихий, неяркий.

Со школьной программы нам известно слово "suit" [s ju: t] – костюм, соответствовать, подходить. Если поставить "e" на конце, то…сперва мы подумаем, что это ошибка. Ну, а если интуиция заставит нас залезть в словарь, то мы увидим, что это просто другое слово, с другим произношением suite [s w i: t] – комплект, набор, гостиничные апартаменты. Слово suite мы встречаем не так часто, поэтому оно нас и может смутить. Думаю, вышеприведенные примеры заставят нас повнимательнее относиться к английской орфографии, к букве "e" в частности. Как видите, если мы пропустим эту букву, или поставим лишнюю, пострадает не только правописание. Сколько бы мы не учили английский язык, как бы хорошо мы его не знали, словарями не нужно забывать пользоваться ни новичкам, ни старичкам.