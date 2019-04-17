Наречия в английском языке, как правило, образуются путем прибавления к прилагательному суффикса –ly: brave-bravely. Однако в английском языке есть ряд прилагательных, которые образуются практически тем же путем, через присоединение к основам существительных суффикса –lу. В итоге получаются прилагательные, внешне совпадающие с наречиями.
Особое внимание стоит уделить прилагательным с суффиксом -lу, образованным от существительных man, king, scholar и т.п. и обозначающих свойства этих лиц:
man / manly – мужчина / мужественный
king / kingly - королевский; царский
Соответствующих наречий в английском языке нет!
Наиболее употребляемые прилагательные этого типа: beastly, brotherly, cowardly, earthly, fatherly, friendly, gentlemanly, heavenly, kingly, leisurely, lively, lovely, manly, masterly, motherly, princely, scholarly, sisterly, womanly.
Многие из этих прилагательных могут присоединять отрицательную приставку un-:
unfriendly – недружелюбный
unwomanly – неженственный
unearthly – неземной и т.д.
Ниже приводится список прилагательных, которые оканчиваются на -ly, и поэтому их часто ошибочно принимаются за наречение. Чтобы избежать подобных ошибок, рекомендуем вам запомнить эти прилагательные:
|beastly
|ужасный, грубый
|brotherly
|братский, дружеский, дружественный
|comely
|миловидный, привлекательный, хорошенький
|costly
|дорогой, дорогостоящий, богатый, роскошный
|cowardly
|трусливый; малодушный
|daily
|ежедневный; повседневный; каждодневный, суточный (может быть наречием - ежедневно)
|deadly
|смертельный; летальный (может быть наречием - смертельно)
|elderly
|пожилой, почтенный
|fatherly
|отцовский; нежный (отечески)
|fortnightly
|двухнедельный; происходящий, выходящий каждые две недели (может быть наречием - раз в две недели)
|friendly
|дружелюбный, дружески расположенный (наречение - дружественно, дружески, дружелюбно)
|ghastly
|жуткий, страшный
|ghostly
|призрачный, также – духовный, душевный
|godly
|благочестивый; праведный, религиозный, набожный
|goodly
|красивый, миловидный, приятный, удобный
|homely
|простой, обыденный, скромный (о предметах, явлениях, обстановке и т.д.); наивный, простодушный, глуповатый (о людях)
|kingly
|королевский; царский
|leisurely
|медленный, неспешный, неторопливый
|likely
|вероятный, возможный
|lively
|яркий, живой, оживленный
|lonely
|одинокий; страдающий от одиночества, уединенный
|lovely
|красивый, восхитительный, привлекательный
|lowly
|скромный; непритязательный; невысокий, невысоко расположенный
|manly
|мужественный, смелый
|masterly
|мастерский; совершенный
|matronly
|подобающий почтенной женщине; степенная; пожилая
|miserly
|скупой
|monthly
|(еже)месячный (может быть наречием - ежемесячно; раз в месяц)
|motherly
|материнский
|nightly
|ночной (может быть наречием - еженощно)
|painterly
|живописный
|priestly
|священнический; жреческий; приличествующий духовному лицу
|princely
|королевский, царственный; великолепный; благородный
|saintly
|святой, безгрешный, праведный
|scholarly
|ученый, свойственный ученым; эрудированный
|shapely
|хорошо сложенный; стройный; приятной формы (наречение – shapelessly)
|silly
|глупый, слабый, немощный
|sisterly
|сестринский
|timely
|своевременный; уместный
|ugly
|безобразный, уродливый; неприятный
|ungainly
|неловкий, нескладный, неуклюжий
|unruly
|буйный, непокорный, непослушный, несдержанный
|unsightly
|неприглядный; уродливый
|unseemly
|неподобающий; непристойный, недостойный; непривлекательный
|unworldly
|неземной; возвышенный, одухотворенный; не от мира сего
|weekly
|еженедельный; недельный (может быть наречием - еженедельно; раз в неделю; каждую неделю)
|womanly
|женственный; мягкий, нежный
|worldly
|мирской; земной, суетный
|yearly
|годичный, годовой, ежегодный (может быть также наречием - каждый год, ежегодно; раз в год)
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