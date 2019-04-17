Наречия в английском языке, как правило, образуются путем прибавления к прилагательному суффикса –ly: brave-bravely. Однако в английском языке есть ряд прилагательных, которые образуются практически тем же путем, через присоединение к основам существительных суффикса –lу. В итоге получаются прилагательные, внешне совпадающие с наречиями.

Особое внимание стоит уделить прилагательным с суффиксом -lу, образованным от существительных man, king, scholar и т.п. и обозначающих свойства этих лиц:

man / manly – мужчина / мужественный
king / kingly - королевский; царский

Соответствующих наречий в английском языке нет!

Наиболее употребляемые прилагательные этого типа: beastly, brotherly, cowardly, earthly, fatherly, friendly, gentlemanly, heavenly, kingly, leisurely, lively, lovely, manly, masterly, motherly, princely, scholarly, sisterly, womanly.

Многие из этих прилагательных могут присоединять отрицательную приставку un-:

unfriendly – недружелюбный
unwomanly – неженственный
unearthly – неземной и т.д.

Ниже приводится список прилагательных, которые оканчиваются на -ly, и поэтому их часто ошибочно принимаются за наречение. Чтобы избежать подобных ошибок, рекомендуем вам запомнить эти прилагательные:

 

beastly ужасный, грубый
brotherly братский, дружеский, дружественный
comely миловидный, привлекательный, хорошенький
costly дорогой, дорогостоящий, богатый, роскошный
cowardly трусливый; малодушный
daily ежедневный; повседневный; каждодневный, суточный (может быть наречием - ежедневно)
deadly смертельный; летальный (может быть наречием - смертельно)
elderly пожилой, почтенный
fatherly отцовский; нежный (отечески)
fortnightly двухнедельный; происходящий, выходящий каждые две недели (может быть наречием - раз в две недели)
friendly дружелюбный, дружески расположенный (наречение - дружественно, дружески, дружелюбно)
ghastly жуткий, страшный
ghostly призрачный, также – духовный, душевный
godly благочестивый; праведный, религиозный, набожный
goodly красивый, миловидный, приятный, удобный
homely простой, обыденный, скромный (о предметах, явлениях, обстановке и т.д.); наивный, простодушный, глуповатый (о людях)
kingly королевский; царский
leisurely медленный, неспешный, неторопливый
likely вероятный, возможный
lively яркий, живой, оживленный
lonely одинокий; страдающий от одиночества, уединенный
lovely красивый, восхитительный, привлекательный
lowly скромный; непритязательный; невысокий, невысоко расположенный
manly мужественный, смелый
masterly мастерский; совершенный
matronly подобающий почтенной женщине; степенная; пожилая
miserly скупой
monthly (еже)месячный (может быть наречием - ежемесячно; раз в месяц)
motherly материнский
nightly ночной (может быть наречием - еженощно)
painterly живописный
priestly священнический; жреческий; приличествующий духовному лицу
princely королевский, царственный; великолепный; благородный
saintly святой, безгрешный, праведный
scholarly ученый, свойственный ученым; эрудированный
shapely хорошо сложенный; стройный; приятной формы (наречение – shapelessly)
silly глупый, слабый, немощный
sisterly сестринский
timely своевременный; уместный
ugly безобразный, уродливый; неприятный
ungainly неловкий, нескладный, неуклюжий
unruly буйный, непокорный, непослушный, несдержанный
unsightly неприглядный; уродливый
unseemly неподобающий; непристойный, недостойный; непривлекательный
unworldly неземной; возвышенный, одухотворенный; не от мира сего
weekly еженедельный; недельный (может быть наречием - еженедельно; раз в неделю; каждую неделю)
womanly женственный; мягкий, нежный
worldly мирской; земной, суетный
yearly годичный, годовой, ежегодный (может быть также наречием - каждый год, ежегодно; раз в год)
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