Наречия в английском языке, как правило, образуются путем прибавления к прилагательному суффикса –ly: brave-bravely. Однако в английском языке есть ряд прилагательных, которые образуются практически тем же путем, через присоединение к основам существительных суффикса –lу. В итоге получаются прилагательные, внешне совпадающие с наречиями.

Особое внимание стоит уделить прилагательным с суффиксом -lу, образованным от существительных man, king, scholar и т.п. и обозначающих свойства этих лиц:

man / manly – мужчина / мужественный

king / kingly - королевский; царский

Соответствующих наречий в английском языке нет!

Наиболее употребляемые прилагательные этого типа: beastly, brotherly, cowardly, earthly, fatherly, friendly, gentlemanly, heavenly, kingly, leisurely, lively, lovely, manly, masterly, motherly, princely, scholarly, sisterly, womanly.

Многие из этих прилагательных могут присоединять отрицательную приставку un-:

unfriendly – недружелюбный

unwomanly – неженственный

unearthly – неземной и т.д.

Ниже приводится список прилагательных, которые оканчиваются на -ly, и поэтому их часто ошибочно принимаются за наречение. Чтобы избежать подобных ошибок, рекомендуем вам запомнить эти прилагательные:

beastly ужасный, грубый brotherly братский, дружеский, дружественный comely миловидный, привлекательный, хорошенький costly дорогой, дорогостоящий, богатый, роскошный cowardly трусливый; малодушный daily ежедневный; повседневный; каждодневный, суточный (может быть наречием - ежедневно) deadly смертельный; летальный (может быть наречием - смертельно) elderly пожилой, почтенный fatherly отцовский; нежный (отечески) fortnightly двухнедельный; происходящий, выходящий каждые две недели (может быть наречием - раз в две недели) friendly дружелюбный, дружески расположенный (наречение - дружественно, дружески, дружелюбно) ghastly жуткий, страшный ghostly призрачный, также – духовный, душевный godly благочестивый; праведный, религиозный, набожный goodly красивый, миловидный, приятный, удобный homely простой, обыденный, скромный (о предметах, явлениях, обстановке и т.д.); наивный, простодушный, глуповатый (о людях) kingly королевский; царский leisurely медленный, неспешный, неторопливый likely вероятный, возможный lively яркий, живой, оживленный lonely одинокий; страдающий от одиночества, уединенный lovely красивый, восхитительный, привлекательный lowly скромный; непритязательный; невысокий, невысоко расположенный manly мужественный, смелый masterly мастерский; совершенный matronly подобающий почтенной женщине; степенная; пожилая miserly скупой monthly (еже)месячный (может быть наречием - ежемесячно; раз в месяц) motherly материнский nightly ночной (может быть наречием - еженощно) painterly живописный priestly священнический; жреческий; приличествующий духовному лицу princely королевский, царственный; великолепный; благородный saintly святой, безгрешный, праведный scholarly ученый, свойственный ученым; эрудированный shapely хорошо сложенный; стройный; приятной формы (наречение – shapelessly) silly глупый, слабый, немощный sisterly сестринский timely своевременный; уместный ugly безобразный, уродливый; неприятный ungainly неловкий, нескладный, неуклюжий unruly буйный, непокорный, непослушный, несдержанный unsightly неприглядный; уродливый unseemly неподобающий; непристойный, недостойный; непривлекательный unworldly неземной; возвышенный, одухотворенный; не от мира сего weekly еженедельный; недельный (может быть наречием - еженедельно; раз в неделю; каждую неделю) womanly женственный; мягкий, нежный worldly мирской; земной, суетный yearly годичный, годовой, ежегодный (может быть также наречием - каждый год, ежегодно; раз в год)