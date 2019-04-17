Все мы прекрасно знаем правило образования множественно числа — множественное число образуется путем добавления окончания "s" к существительному в единственном числе. Но все ли знают о том, что здесь, как и во многих других правилах, есть несколько особых случаев, которые надо запоминать? Давайте посмотрим на них и заодно проверим полноту и правильность наших знаний.

Надо помнить о том, что если наше существительное заканчивается на:

- o, - ch, - sh, -ss или - x,

множественное число образуется путем добавления окончания - es. Example:

tomato (помидор) - tomatoes,

church (церковь) - churches,

bush (куст) - bushes,

kiss (поцелуй) - kisses,

box (коробка) - boxes. Только обратите внимание на то, что, если слово иностранного происхождения оканчивается на - o, мы добавляем просто "s": Example:

kilo (килограмм) - kilos,

photo (фотография) - photos,

piano (рояль) - pianos,

soprano (сопрано) - sopranos. Кроме того, если существительное оканчивается на - y и перед - y стоит согласная буква, мы "y" меняем на "i" и добавляем - es. Example:

baby (малыш, ребенок) - babies,

fly (муха) - flies. 12 существительных оканчивающихся на - f или - fe, при образовании множественно числа "теряют" - f или - fe, но приобретают - ves.

Вот они: calf (теленок),

(теленок), half (половина),

(половина), knife (нож),

(нож), leaf (лист дерева),

(лист дерева), life (жизнь),

(жизнь), loaf (буханка, каравай),

(буханка, каравай), self (сам, себя),

(сам, себя), sheaf (сноп, вязанка),

(сноп, вязанка), shelf (полка),

(полка), thief (вор),

(вор), wife (жена),

(жена), wolf (волк). Example:

life - lives,

wife - wives,

wolf - wolves etc. Так же следует запомнить ряд существительных, у которых множественное число образуется за счет изменения гласной (а в некоторых случаях, за счет добавления окончания - en / - ren). Example: foot (нога, ступня) - f ee t,

(нога, ступня) - f t, tooth (зуб) - t ee th,

(зуб) - t th, man (мужчина, человек) - m e n,

(мужчина, человек) - m n, woman (женщина) - wom en ,

(женщина) - wom , mouse (мышь) - m i ce,

(мышь) - m ce, goose (гусь) - g ee se,

(гусь) - g se, louse (вошь) - l i ce,

(вошь) - l ce, child (ребенок) - childr en ,

(ребенок) - childr , ox (бык, вол) - oxen. И последнее на сегодня, что стоит запомнить - существительные deer (олень) и sheep (овца) имеют одинаковую форму, как для единственного, так и для множественно числа. Example:

sheep - sheep,

deer - deer.

Ну что же, Дорогие изучающие иностранный язык, учите английский с удовольствием и не забывайте, что впереди Вас ждет еще очень много всего интересного!

Совсем скоро Вы узнаете о других подводных камнях, связанных с множественным числом существительного. Например, Вы научитесь правильно образовывать множественное число у заимствованных существительных, у сложносоставных существительных и узнаете о перечне существительных, которые являются неисчисляемыми в английском языке. Удачи!