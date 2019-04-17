Все мы прекрасно знаем правило образования множественно числа — множественное число образуется путем добавления окончания "s" к существительному в единственном числе. Но все ли знают о том, что здесь, как и во многих других правилах, есть несколько особых случаев, которые надо запоминать? Давайте посмотрим на них и заодно проверим полноту и правильность наших знаний.
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Надо помнить о том, что если наше существительное заканчивается на:
- o, - ch, - sh, -ss или - x,
множественное число образуется путем добавления окончания - es.
Example:
tomato (помидор) - tomatoes,
church (церковь) - churches,
bush (куст) - bushes,
kiss (поцелуй) - kisses,
box (коробка) - boxes.
Только обратите внимание на то, что, если слово иностранного происхождения оканчивается на - o, мы добавляем просто "s":
Example:
kilo (килограмм) - kilos,
photo (фотография) - photos,
piano (рояль) - pianos,
soprano (сопрано) - sopranos.
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Кроме того, если существительное оканчивается на - y и перед - y стоит согласная буква, мы "y" меняем на "i" и добавляем - es.
Example:
baby (малыш, ребенок) - babies,
fly (муха) - flies.
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12 существительных оканчивающихся на - f или - fe, при образовании множественно числа "теряют" - f или - fe, но приобретают - ves.
Вот они:
- calf (теленок),
- half (половина),
- knife (нож),
- leaf (лист дерева),
- life (жизнь),
- loaf (буханка, каравай),
- self (сам, себя),
- sheaf (сноп, вязанка),
- shelf (полка),
- thief (вор),
- wife (жена),
- wolf (волк).
Example:
life - lives,
wife - wives,
wolf - wolves etc.
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Так же следует запомнить ряд существительных, у которых множественное число образуется за счет изменения гласной (а в некоторых случаях, за счет добавления окончания - en / - ren).
Example:
- foot (нога, ступня) - feet,
- tooth (зуб) - teeth,
- man (мужчина, человек) - men,
- woman (женщина) - women,
- mouse (мышь) - mice,
- goose (гусь) - geese,
- louse (вошь) - lice,
- child (ребенок) - children,
- ox (бык, вол) - oxen.
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И последнее на сегодня, что стоит запомнить - существительные deer (олень) и sheep (овца) имеют одинаковую форму, как для единственного, так и для множественно числа.
Example:
sheep - sheep,
deer - deer.
Ну что же, Дорогие изучающие иностранный язык, учите английский с удовольствием и не забывайте, что впереди Вас ждет еще очень много всего интересного!
Совсем скоро Вы узнаете о других подводных камнях, связанных с множественным числом существительного. Например, Вы научитесь правильно образовывать множественное число у заимствованных существительных, у сложносоставных существительных и узнаете о перечне существительных, которые являются неисчисляемыми в английском языке. Удачи!
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