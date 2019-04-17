Все мы прекрасно знаем правило образования множественно числа — множественное число образуется путем добавления окончания "s" к существительному в единственном числе. Но все ли знают о том, что здесь, как и во многих других правилах, есть несколько особых случаев, которые надо запоминать? Давайте посмотрим на них и заодно проверим полноту и правильность наших знаний.

 

  1. Надо помнить о том, что если наше существительное заканчивается на:
    - o, - ch, - sh, -ss или - x,
    множественное число образуется путем добавления окончания - es.

    Example:
    tomato (помидор) - tomatoes,
    church (церковь) - churches,
    bush (куст) - bushes,
    kiss (поцелуй) - kisses,
    box (коробка) - boxes.

    Только обратите внимание на то, что, если слово иностранного происхождения оканчивается на - o, мы добавляем просто "s":

    Example:
    kilo (килограмм) - kilos,
    photo (фотография) - photos,
    piano (рояль) - pianos,
    soprano (сопрано) - sopranos.

  2. Кроме того, если существительное оканчивается на - y и перед - y стоит согласная буква, мы "y" меняем на "i" и добавляем - es.

    Example:
    baby (малыш, ребенок) - babies,
    fly (муха) - flies.

  3. 12 существительных оканчивающихся на - f или - fe, при образовании множественно числа "теряют" - f или - fe, но приобретают - ves.
    Вот они:

    • calf (теленок),
    • half (половина),
    • knife (нож),
    • leaf (лист дерева),
    • life (жизнь),
    • loaf (буханка, каравай),
    • self (сам, себя),
    • sheaf (сноп, вязанка),
    • shelf (полка),
    • thief (вор),
    • wife (жена),
    • wolf (волк).

    Example:
    life - lives,
    wife - wives,
    wolf - wolves etc.

  4. Так же следует запомнить ряд существительных, у которых множественное число образуется за счет изменения гласной (а в некоторых случаях, за счет добавления окончания - en / - ren).

    Example:

    • foot (нога, ступня) - feet,
    • tooth (зуб) - teeth,
    • man (мужчина, человек) - men,
    • woman (женщина) - women,
    • mouse (мышь) - mice,
    • goose (гусь) - geese,
    • louse (вошь) - lice,
    • child (ребенок) - children,
    • ox (бык, вол) - oxen.

  5. И последнее на сегодня, что стоит запомнить - существительные deer (олень) и sheep (овца) имеют одинаковую форму, как для единственного, так и для множественно числа.

    Example:
    sheep - sheep,
    deer - deer.

Ну что же, Дорогие изучающие иностранный язык, учите английский с удовольствием и не забывайте, что впереди Вас ждет еще очень много всего интересного!

Совсем скоро Вы узнаете о других подводных камнях, связанных с множественным числом существительного. Например, Вы научитесь правильно образовывать множественное число у заимствованных существительных, у сложносоставных существительных и узнаете о перечне существительных, которые являются неисчисляемыми в английском языке. Удачи!

 

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