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Изучение английского без практики не имеет смысла: мы учим язык не для того, чтобы на нем молчать. Поэтому важно как можно раньше начать говорить. Особенно полезно общение с носителями языка: вы привыкаете к живой речи, запоминаете особенности интонации и произношения, учитесь различать диалекты.

Мы выбрали лучшие приложения, которые помогут в поиске собеседника для практики английского. Программы доступны и для андроида, и для айфона.

Tandem

Одно из самых известных приложений для языкового обмена, в нем зарегистрировано уже более 5 миллионов пользователей

Как работает приложение

Перед началом использования приложения вас попросят зарегистрироваться. Сделать это можно с помощью социальных сетей или электронной почты. При регистрации нужно указать свой родной язык и выбрать те языки, которые хотите выучить. Затем вам зададут три вопроса: на какие темы вы любите разговаривать, какой вам нужен собеседник и какие цели в изучении языка вы перед собой ставите. Ответ должен быть развернутым, длиной не менее 15 символов.

Сервис требует вводить только правдивую информацию с себе и загружать настоящее фото, на котором хорошо видно ваше лицо. Все аккаунты проходят ручную модерацию, одобрение заявки может занять 7 или больше дней. Если не хотите ждать, приобретите полную версию приложения — Tandem Pro. Подписку можно оформить на месяц, три месяца или сразу на год. Первые семь дней использования Tandem Pro бесплатны, потом с карты списывается оплата выбранной подписки. Если не хотите платить, используйте базовую версию приложения.

После прохождения модерации вы сможете найти собеседника, который подходит вам по возрасту, интересам и изучаемым языкам. Общение происходит в чате: вы можете отправлять текстовые и голосовые сообщения, созваниваться, обмениваться фотографиями и видео. В чате работает функция автоисправления и есть встроенный переводчик.

В Tandem популярно взаимное обучение: вы находите англоязычного партнера, который хочет выучить русский, и помогаете друг другу. За отдельную плату можно найти профессионального преподавателя.

HelloTalk

В языковое сообщество HelloTalk входит 15 миллионов человек. Приложение можно использовать не только для изучения английского: оно поддерживает 150 разных языков.

Как работает приложение

HelloTalk тоже требует регистрации: через Facebook или с помощью электронной почты. Вначале нужно указать личную информацию и загрузить фото, выбрать свою страну и родной язык. Затем вас попросят указать, какой язык вы учите и на каком уровне находитесь. Пользоваться приложением можно сразу после регистрации.

У программы есть платная версия. С VIP-подпиской вы можете изучать до 3 языков одновременно (в бесплатном варианте доступен только один), открывать до 25 новых чатов в день (вместо 15). В бесплатной версии не работает поиск собеседников по полу и местоположению. VIP-подписку можно оформить на месяц, год или пожизненно.

Пока вы не найдете собеседника, потренируйтесь общаться с ботом Amy. Он задает простые вопросы и помогает освоиться в приложении. В чате есть интересная функция: вы можете записывать голосовое сообщение на русском языке, а система автоматически переведет его на английский. Для практики письменной речи есть раздел «Проверка грамматики»: можно загрузить свой текст в специальное окошко и получить советы. Во вкладке «Помочь другим» вы можете редактировать тексты пользователей на вашем родном языке.

Отдельно можно приобрести уроки для любого уровня и подкасты Hello Language.

Speaky

Еще одна программа, которая входит в топ приложений для общения с иностранцами. Сервис поддерживает больше 100 языков и охватывает людей из 180 стран.

Как работает приложение

Для первого входа приложение попросит вас использовать свой аккаунт на Facebook или Google. После регистрации вы выбираете изучаемый и родной язык, указываете личную информацию. Приступать к общению можно сразу: приложение показывает подходящих пользователей, которые находятся онлайн. Носители языка показаны в отдельной вкладке. Дополнительно в фильтрах можно указать возраст, пол и местоположение собеседника, а также заблокировать нежелательные языки.

В переписке можно отправлять текстовые и голосовые сообщения, обмениваться фотографиями. Дополнительная функция в приложении всего одна: встроенная коррекция текста.

HiNative

Это приложение отличается от остальных: здесь нет чата и поиска языковых партнеров. Сервис предназначен для того, чтобы задавать вопросы о языке и получать ответы от носителей.

Как работает приложение

При регистрации нужно указать родной и изучаемый языки, выбрать свой уровень (начальный, средний, продвинутый). После небольшого обучения открывается доступ к вопросам и ответам. Спрашивайте обо всем, что вас интересует: как переводится то или иное слово, какая фраза звучит естественнее, в чем разница между словами или конструкциями. Отвечать вам будут носители языка. Вы в свою очередь можете следить за вопросами, которые касаются вашего родного языка, и помогать другим пользователям.

Программа бесплатная, но существует расширенная версия — HiNative Премиум. Она позволяет воспроизводить аудио и видео других пользователей, открывает доступ к большему количеству вопросов и ответов. В платной версии нет рекламы. Подписка оформляется на месяц или на год.

Cambly

Еще один необычный сервис для общения с иностранцами. Cambly — это база преподавателей, каждый из которых специализируется на определенном аспекте языка: профессиональный, деловой или научный английский, подготовка к TOEFL и IELTS, английский для путешествий. Некоторые преподаватели занимаются развитием определенного навыка: чтения, говорения или письма.

Как работает приложение

После регистрации вы можете сразу приступить к поиску преподавателя, составить индивидуальный план и оформить подписку. Заниматься с преподавателем вы будете по видеосвязи, также можно общаться в чате. В приложении есть система бронирования занятий: вы выбираете преподавателя и записываетесь к нему на занятия в удобное для вас время.

Занятия с преподавателем платные. Можно получать бонусы, приглашая друзей в приложение по реферальной ссылке. Если ваш друг оформит подписку на Cambly, вы получите 60 бесплатных минут.

Бонус: поиск друзей по всему миру (Couchsurfing Travel App)

Если вы любите путешествовать, установите приложение CouchSurfing. Его можно использовать не только для поиска жилья в поездке, но и для знакомства с интересными людьми. Не стесняйтесь писать местным жителям, просить их показать вам нетуристические места — чаще всего каучсерферы с готовностью соглашаются. Так, помимо практики английского, вы получите много необычных впечатлений от поездки и может быть обретете нового друга.

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