Truth is the only thing that cannot be improved. Правда — это единственная вещь, которая не требует коррекции.

Watch your opportunities – not the clock. Не упусти свой шанс, а времени для этого — не жалей.

If we could see ourselves as others see us, we would probably change our views. Взгляни на себя глазами других — и ты, возможно, изменишь свои взгляды.

Be severe with nobody but yourself. Будь строг к себе, а не к другим.

Don't rest on your laurels – they make a poor mattress. Не почивай на лаврах — это плохая постель.

You never feel the ache in the other man's tooth. Чужой зуб болит всегда меньше.

Nothing can bring you peace but yourself. Ничто не утешит тебя, кроме тебя самого.

Sorrow is like babies, grows bigger by nursing. Печаль подобна ребенку: она растет, когда ее лелеют.

A man can go a long way when he is weary – don't give up. Не унывай — и усталый способен пройти длинный путь.

It's no use galloping if you are going in the wrong direction. Без толку гнать коней, если едешь не в том направлении.

Deal with the faults of others as gently as with your own. Относись к ошибкам других, как к своим собственным.

It is a wise man who looks things over, instead of overlooking things. Умный может допустить ошибку, но не может оставить ее без внимания.

A mistake is not serious unless it is repeated. Серьезная ошибка — только та, которая повторяется не один раз.

There's no ill luck in turning back if you are on the wrong road. Никогда не бойся повернуть назад с неверного пути.

People who know their way about, never let themselves get lost in thoughts. Люди, которые знают, что делают, никогда не теряются в мыслях.

Undecided people lose half their life; the energetic double it. Нерешительные люди теряют половину жизни, энергичные — удваивают ее.

Criticism tests a man's strength, flattery finds his weakness. Критика испытывает силу человека, лесть — его слабость.

Those people who believe in themselves are often easily convinced. Самоуверенных людей обычно легко убеждать.