It's always good to paddle one's own canoe. Найди свою «лодку жизни» - и многого достигнешь.

If you can't see the bright side, polish up the dark one and look at it. Если не видишь в жизни светлой стороны, протри темную и взгляни на нее.

If we could see ourselves as others see us, we would probably change our views. Взгляни на себя глазами других — и ты, возможно, изменишь свои взгляды.

A man who wants his dreams to come true must wake up. Если хочешь, чтобы сны стали явью, нужно для начала просто проснуться.

Be yourself and you'll feel at home anywhere. Будь самим собой и везде будешь чувствовать себя как дома.

See, listen and be silent, and you will live in peace. Хочешь обрести покой в жизни — смотри, слушай и молчи.

The shortest way not to fail is to be determined to succeed. Лучший путь избежать поражения — это решимость победить.

Looking for new ways to do old jobs means progress. Поиск новых путей для решения старых проблем — это и есть прогресс.

Disappointment is often the salt of life. Разочарование часто и есть смысл жизни.

It is not so important to know where we stand, as whether we are moving. Не так важно знать, где мы стоим, как то, движемся ли мы.

Don't stare up the steps – step up the stairs. Не любуйся ступенями, ведущими наверх, - поднимайся по ним.

You have got to keep going to get anywhere. Если хочешь до чего-то дойти — надо идти.

It's better to go straight than to move in the best circles. К вершине лучше идти напрямик, чем кружить, хоть и на самом верху.

The man who travels fastest is the one who only stops to think. Целеустремленный останавливается только для того, чтобы подумать: куда идти дальше.

Life is made up of getting and giving, and forgetting and forgiving. Вся жизнь в том и состоит, чтобы получать и отдавать, забывать и прощать.