To cultivate kindness is a valuable part of the business of life. Творить добро — важнейшее дело в жизни.

The kindness planned for tomorrow doesn't count today. Не гордись сегодня добрым делом, которое собираешься сделать завтра..

Never put off till tomorrow the smile you can give today. Если можешь улыбнуться сегодня, не откладывай это на завтра.

Always laugh when you can – it's a cheap medicine. Смейся всегда, когда можешь, - это самое дешевое лекарство.

If a man could have half his wishes, he would double his troubles. Осуществи хоть половину своих желаний, и твои заботы удвоятся.

If you can't be a sun, don't be a cloud. Если не можешь улыбаться, то хотя бы не хмурься.

If there were no clouds we should not enjoy the sun. Не будь облаков, мы не могли бы радоваться солнцу.

Joy which we cannot share with others is only half enjoyed. Радость, не разделенная с другими, - это радость наполовину.

Understanding is the shortest distance between two points of view. Взаимопонимание — это кратчайшее расстояние между двумя точками зрения.

A gentleman makes no noise. Настоящий джентльмен никогда не поднимает лишнего шума.

It's more fun to give a present than to get one. Делать подарки гораздо приятнее, чем получать их.

An agreeable companion upon the road is better than a carriage. В дороге приятный собеседник важнее удобств.

Praise makes good men better and bad men worse. Похвала делает хорошего человека лучше, а плохого — хуже.

The cheerful loser is a winner. Побеждает тот, кто проигрывает с улыбкой.

The only way to look pleasant is to feel pleasant. Единственный способ выглядеть счастливым — это чувствовать себя таковым.

It is far better to be happy than rich, but there is no harm in being both. Лучше быть счастливым, чем богатым, но быть и тем и другим — тоже неплохо.

Happiness isn't inherited it's got to be earned. Счастье не получают по наследству — его добиваются сами.