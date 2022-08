If a man wishes to improve himself, let him improve his work. Труд — это лучший инструмент для самосовершенствования.

Well begun is half done. Хорошее начало — половина дела.

If you feel too old to do a thing – do it. Трудись — и старость не придет.

Burdens can either broaden your shoulders or break your back. Тяжести укрепляют плечи, но могут и спину сломать.

Encouragement is the best known cure for inertia. Лучшее средство от инертности — это поощрение.

The price of doing a job always less than the expense of doing it twice. Ценность любой работы ниже, если ее делать дважды.

If you can give your son only one gift, let it be enthusiasm. Если можешь сделать сыну лишь один подарок — подари ему свою увлеченность.

Whatever you do, do it thoroughly. Что ни делай — делай это добросовестно.

If you want things done, call a busy man – the man of leisure has no time. Если нужна помощь, обращайся к занятому человеку: у лентяя никогда не находится времени.

The man who works merely because he has to, will never advance. Человек, работающий только по необходимости, никогда не добьется настоящего успеха.

He who waits too long for turn of tide may end up missing a boat. Тот, кто слишком долго ждет прилива, рискует опоздать на корабль.

Leisure is sweet when it follows work well done. Отдых особенно приятен после хорошо сделанной работы.

Perpetual sunshine produces a desert. Долгое безделье в конце концов опустошает.