Содержание: Как признаться в любви на английском

Сила любви так велика, что это чувство сложно выразить словами. Иногда она лишает нас не только дара речи, но и способности ясно мыслить и даже быть собой. Любовь вдохновляет на подвиги и безумные поступки, она заставляет забывать о себе, дарит невероятный спектр эмоций. Во все времена любовь (даже безответная) вдохновляла художников, музыкантов, писателей и поэтов на новые творческие свершения. Самые красивые стихи, песни и картины посвящены ей.

Мы подготовили список ярких и вдохновляющих цитат о любви. Если у вас не получается выразить свои чувства, вам помогут Шекспир, Байрон и другие известные творцы.

Уильям Шекспир – любимый всеми английский поэт и драматург. Слова о любви громко звучат в его сонетах и пьесах. Именно он написал самую знаменитую историю о Ромео и Джульетте, и именно его цитируют чаще всех.

“True love cannot speak because it's expressed not in words, but actions.” Истинная любовь не может говорить, потому что истинное чувство выражается, скорее, делом, чем словами. “Love runs away from those chasing her, and those who run away, she throws herself on his neck.” Любовь бежит от тех, кто гонится за нею, а тем, кто прочь бежит, кидается на шею. “Alas, that love, so gentle in his view, Should be so tyrannous and rough in proof!” О, эта кроткая на вид любовь Как на поверку зла, неумолима! (Перевод Б. Пастернака) “Here's what love is: a smoke made out of lovers' sighs. When the smoke clears, love is a fire burning in your lover's eyes.” Что есть любовь? Безумье от угара. Игра огнем, ведущая к пожару. (Перевод Б. Пастернака) “Love rarely lives in harmony with reason.” Любовь с рассудком редко живет в ладу.

Джордж Гордон Байрон – великий английский поэт XIX века, известный своими удивительно пронзительными размышления о жизни и любви. Он много писал о силе и боли чувств и мыслей. Эти цитаты о любви и страсти звучат так же верно, как и 200 лет назад, когда они были написаны.

“Love will find a way through paths where wolves fear to prey.” Любовь ведет порою нас Тропинкой узкой. Волк подчас По той тропе идти боится. (Перевод С. Ильина) “Love dwells not in our will.” Всегда вольна любовь. (Перевод А.А. Блока) “The wounds of love never heal even if they might not kill.” Раны от любви если не всегда убивают, то никогда не заживают.

Оскар Уайльд был ирландским поэтом и одним из самых популярных драматургов в Лондоне 1890-х годов. Его судьба сложилась трагически, но его мудрые мысли и незабываемые фразы про любовь остались в веках.

“Who, being loved, is poor? Oh, no one.” Кто беден, если его любят? Никто, ни один человек. “Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead.” Храни любовь в сердце своем. Жизнь без нее подобна бессолнечному саду с мертвыми цветами. “Never love anyone who treats you like you’re ordinary.” Никогда не любите того, кто относится к вам, как к обычному человеку. “When a man has once loved a woman he will do anything for her except continue to love her.” Если мужчине довелось однажды любить женщину, он все сделает для нее. Кроме только одного: продолжать любить ее. “When one is in love, one always begins by deceiving one's self, and one always ends by deceiving others. That is what the world calls a romance.” Влюбленность начинается с того, что человек обманывает себя, а кончается тем, что он обманывает другого. Это и принято называть романом.

Уильям Сомерсет Моэм – английский романист и драматург, который известен глубоким пониманием человеческой природы. Познакомьтесь с его высказываниями о любви:

“There's always one who loves and one who lets himself be loved.” Увы, так всегда бывает. Один любит, а другой разрешает, чтобы его любили. “Love is what happens to men and women who don't know each other.” Любовь – это то, что случается с мужчинами и женщинами, которые не знают друг друга. “We are not the same persons this year as last; nor are those we love. It is a happy chance if we, changing, continue to love a changed person.” Мы уже не те люди, которыми были в прошлом году, не те и те, кого мы любим. Но это прекрасно, если мы, меняясь, продолжаем любить тех, кто тоже изменился. “The great tragedy of life is not that men perish, but that they cease to love.” Величайшая трагедия жизни состоит не в том, что люди гибнут, а в том, что они перестают любить. “Oh, my dear, it's rather hard to take quite literally the things a man says when he's in love with you.” Ох, моя милая, нельзя же понимать буквально каждое слово влюбленного мужчины.

Фрэнсис Скотт Фицджеральд – классик американской литературы, автор известных романов «Великий Гэтсби» и «Ночь нежна». Эти романы продолжают вызывать восхищение и сегодня, как и короткие, но очень меткие фразы Фицджеральда о любви.

“So easy to be loved – so hard to love.” Так легко быть любимым, так трудно любить. “There are all kinds of love in this world, but never the same love twice” В этом мире есть все виды любви, но не бывает двух одинаковых. “I love her, and that’s the beginning and end of everything.” Я люблю ее, и это начало и конец всего. “If you’re in love it ought to make you happy. You ought to laugh.” Если ты влюблена. ты не плакать должна, а радоваться. Улыбаться должна.

Нил Гейман – популярный автор рассказов, романов, комиксов, киносценариев. Он пишет обо всем: о мечтах, книгах, волшебстве и конечно о любви.

“Every lover is, in his heart, a madman, and, in his head, a minstrel.” Каждый влюбленный в сердце своем безумец, а в душе – менестрель. “Have you ever been in love? Horrible isn't it? It makes you so vulnerable. It opens your chest and it opens up your heart and it means that someone can get inside you and mess you up.” Любили ли вы когда-нибудь? Это ужасно, не так ли? Это делает тебя таким уязвимым. Это открывает твою грудную клетку, твое сердце и означает, что кто-то может проникнуть в тебя и все испортить. “This is everything I have to tell you about love: nothing.” Вот и все, что я могу сказать вам о любви: ничего.

Джоан Роулинг – автор истории о Гарри Поттере – научила нас, что силу любви нельзя недооценивать. Сила материнской любви спасла главного героя от смерти, его способность любить стала его самой большой силой.

“Do not pity the dead, Harry. Pity the living, and, above all those who live without love.” Не жалей мертвых, Гарри. Жалей живых. Особенно тех, кто живет без любви. “To have been loved so deeply, even though the person who loved us is gone, will give us some protection forever.” Если тебя так крепко любят, то даже когда любящий тебя человек умирает, ты всё равно остаешься под его защитой. “It contains a force that is at once more wonderful and more terrible than death, than human intelligence, than forces of nature. <...> It was your heart that saved you.” В ней хранится сила, одновременно более чудесная и более ужасная, чем смерть, чем человеческий разум, чем силы природы. <...> Имя этой спасительной силы – любовь.

Как признаться в любви на английском

Мысль о том, чтобы открыть свои чувства, может привести вас в ужас. Однако невысказанное чувство – тяжкое бремя. В преддверии дня святого Валентина мы нашли для вас короткие и длинные признания в любви, которые можно написать на открытке или, набравшись смелости, сказать любимому человеку. Эти цитаты со смыслом помогут превратить ваше признание в особенный момент, который вы оба никогда не забудете.

“I would rather spend one lifetime with you, than face all the ages of this world alone.” – J.R.R. Tolkien Лучше я разделю одну смертную жизнь с тобой, чем проживу все эпохи мира в одиночестве. “If I know what love is, it is because of you.” – Hermann Hesse Если я знаю, что такое любовь, то только благодаря тебе. “If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I never have to live without you.” – A. A. Milne Если ты проживешь сто лет, я бы хотел прожить сто лет минус один день, чтобы мне не пришлось ни дня прожить без тебя. “My heart is and always will be yours.” – Jane Austen Мое сердце принадлежит и всегда будет принадлежать тебе. “I don’t wanna close my eyes, I don’t wanna fall asleep, cuz I’d miss you babe and I don’t wanna miss a thing.” – Aerosmith Я не хочу закрывать глаза, я не хочу засыпать, потому что я буду скучать по тебе, а я не хочу пропустить ни единого мгновения. “I was born to love you With every single beat of my heart Yes, I was born to take care of you Every single day of my life” – Queen Я был рожден, чтобы любить тебя. Каждым ударом моего сердца. Да, я был рожден, чтобы заботиться о тебе Каждый день моей жизни. “However far away I will always love you However long I stay I will always love you Whatever words I say I will always love you.” – The Cure Как бы далеко я ни был, Я всегда буду любить тебя. Как бы надолго я ни остался, Я всегда буду любить тебя. Что бы я ни сказал, Я всегда буду любить тебя. “Take my hand, take my whole life too For I can't help falling in love with you.” – Elvis Presley Возьми меня за руку, возьми и всю мою жизнь, Потому что я не могу не влюбиться в тебя. “Thinking of you keeps me awake. Dreaming of you keeps me asleep. Being with you keeps me alive.” – Unknown author Мысли о тебе не дают мне уснуть. Сны о тебе не дают мне проснуться. Я живу, потому что я рядом с тобой. “I don't need paradise because I found you. I don't need dreams because I already have you.” – Unknown author Мне не нужен рай, потому что я нашел тебя. Мне не о чем больше мечтать, потому что у меня уже есть ты. “Everywhere I look I am reminded of your love. You are my world.” – Unknown author Куда бы я ни посмотрел, везде вижу напоминания о твоей любви. Ты и есть мой мир.