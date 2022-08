“I would rather spend one lifetime with you, than face all the ages of this world alone.” – J.R.R. Tolkien Лучше я разделю одну смертную жизнь с тобой, чем проживу все эпохи мира в одиночестве.

“If I know what love is, it is because of you.” – Hermann Hesse Если я знаю, что такое любовь, то только благодаря тебе.

“If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I never have to live without you.” – A. A. Milne Если ты проживешь сто лет, я бы хотел прожить сто лет минус один день, чтобы мне не пришлось ни дня прожить без тебя.

“My heart is and always will be yours.” – Jane Austen Мое сердце принадлежит и всегда будет принадлежать тебе.

“I don’t wanna close my eyes, I don’t wanna fall asleep, cuz I’d miss you babe and I don’t wanna miss a thing.” – Aerosmith Я не хочу закрывать глаза, я не хочу засыпать, потому что я буду скучать по тебе, а я не хочу пропустить ни единого мгновения.

“I was born to love you With every single beat of my heart Yes, I was born to take care of you Every single day of my life” – Queen Я был рожден, чтобы любить тебя. Каждым ударом моего сердца. Да, я был рожден, чтобы заботиться о тебе Каждый день моей жизни.

“However far away I will always love you However long I stay I will always love you Whatever words I say I will always love you.” – The Cure Как бы далеко я ни был, Я всегда буду любить тебя. Как бы надолго я ни остался, Я всегда буду любить тебя. Что бы я ни сказал, Я всегда буду любить тебя.

“Take my hand, take my whole life too For I can't help falling in love with you.” – Elvis Presley Возьми меня за руку, возьми и всю мою жизнь, Потому что я не могу не влюбиться в тебя.

“Thinking of you keeps me awake. Dreaming of you keeps me asleep. Being with you keeps me alive.” – Unknown author Мысли о тебе не дают мне уснуть. Сны о тебе не дают мне проснуться. Я живу, потому что я рядом с тобой.

“I don't need paradise because I found you. I don't need dreams because I already have you.” – Unknown author Мне не нужен рай, потому что я нашел тебя. Мне не о чем больше мечтать, потому что у меня уже есть ты.