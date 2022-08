Books and friends must be few but good. Настоящих друзей, как и любимых книг, не должно быть слишком много.

He is a friend who shows us our faults. Тот, кто говорит нам о наших недостатках, и есть наш настоящий друг.

The only way to have a friend is to be one. Если хочешь иметь друга — стань другом сам.

A smile a day brings a friend your way. Улыбайся — и друзья придут к тебе.

Friendly criticism is helpful. Критика друга — полезная вещь.

A friend in need is a friend to be avoided. Избегай того, кто ищет в дружбе выгоду.