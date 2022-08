Thoughts are your own; words are so no longer. Мысли — твоя собственность, слова — нет.

In a war of words silence is the best weapon. В войне слов молчание — лучшее оружие.

Remember, nature has given us two ears but only one mouth. Помни: природа неспроста дала тебе два уха, а рот один.

People who mean what they say never need to say that they mean it. Когда говоришь, что думаешь, то нет нужды объяснять, что имеешь в виду.

Talking should be an exercise of the brain not of the tongue. Речь должна быть упражнением головы, а не языка.

People who tell you they bath and dress for dinner are evidently not used to it. Тот, кто говорит, что всегда следит за своей внешностью, вероятно, к этому непривычен.

Give your tongue more holiday than your hands and eyes. Пусть работают руки и глаза, а языку почаще давай отдых.

Looking for new ways to do old jobs means progress. Поиск новых путей для решения старых проблем — это и есть прогресс.

Before you praise a busy man, find out what he is busy with. Прежде чем хвалить занятого человека, поинтересуйся, чем же он занят.

A great talker is a great liar. Большой болтун — всегда большой лжец.