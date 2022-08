Cooperation, not competition, is the life of business. Суть бизнеса — в сотрудничестве, а не в конкуренции.

Good business is business with profits for both sides. Сделка тогда хороша, когда она выгодна обеим сторонам.

A proper way to think of business is in terms of service. Цель бизнеса — служить людям.

To be really successful, company must have branches as well as roots. Бизнес похож на цветок: для процветания ему нужны и корни и ветви.

Control of enterprisers is a job for the steering wheel, not for the brake. Править в бизнесе стоит рулем, а не тормозом.

Business that always runs smooth is running downhill. Бизнес, идущий слишком гладко, обычно катится по наклонной плоскости.

If at first you don't succeed, ask yourself why. Если в новом деле нет успеха, спроси себя, почему?

Playing fair is worth more to a customer than a price cut. Честность в бизнесе для потребителя важнее, чем низкие цены.

Take your work seriously but don't take the office home with you. Будьте серьезны на работе, но не делайте офис из вашего дома.

He who has four and spends five, needs neither purse nor pocket. Тому, кто тратит больше, чем имеет, не нужны ни кошелек, ни карман.

A man is judged by what he spends, not by what he earns. О человеке судят не по заработку, а по тратам.

When it is a question of money, everybody is of the same religion. Когда вопрос касается денег, все люди исповедуют одну и ту же религию.

It is easy to be liberal when spending another's money. Легко быть щедрым, когда тратишь чужие деньги.

Concentrate, it saves time and money. Не распыляйся — сэкономишь время и деньги.

In business saving the pennies often means losing the pounds. В бизнесе экономия на копейках часто оборачивается потерей в рублях.